Sevda Noyan gibi ‘aydınlar’ silahlarını nereye gömdü?

Tarih 24 Mayıs 2018…

24 Haziran seçimleri öncesi…

Erdoğan'ın Muharrem İnce ile yarıştığı günler… “Benim umudum kaf dağının arkasında 25 Haziran'da” diyen bitkisel tedavi uzmanı Ahmet Maranki, “Olmadı artık Belgrad Ormanı'nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık ‘Bismillahirrahmanirrahim' deyip…” ifadelerini kullanmıştı… Programın sunucusunun “O kadar da değil de…” diye itiraz etmesi üzerine Ahmet Maranki, “Ama şimdi adam sana topla saldırıyor, senin tüfeğinle saldırıyor. Tankınla atıyor kardeşim. Gerektiğinde bu millet ona hazır…” diyerek açıklamalarını sürdürmüştü…

Sonra ne oldu? Maranki ifade verdi ve unutuldu gitti!

Ancak… Zihniyet değişmedi… Sevda Noyan da Fatih Tezcan da aynı tehditleri sürdürdü!

Peki iktidar kanadından bir tepki geldi mi? Hayır! Peki neden? Çünkü…

Erdoğan'ın dediği gibi “CHP medyası” bu işi büyüttü ve iktidar kanadı kendisinden olanı hep korumaya aldı!

Ya da…

16 Nisan 2017 referandumu arifesinde AKP Soma Gençlik Kolları etkinliğindeki konuşmasında, “Evet oyları yüzde 50'yi geçmezse iç savaşa hazır olun” sözleriyle halkı tehdit eden dönemin AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı hakkında ne yapıldı? Hiç!

Ve iki gün önce…

‘Öldüreceğiz' diyen CHP medyası mı?

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. “Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyle karşı karşıyayız. CeHaPe'nin başını çektiği gazete ve TV'lerden sosyal medyaya kadar da azımsanmayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak Cumhur İttifakı olarak bizim görevimizdir. Meydanı bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete bırakmayacağız.”

İlginç değil mi? “Öldüreceğiz” diyen, “Elimizde liste var” diyen hep iktidara yakın isimler… ‘Darbe' isteyen ise muhaliflermiş! Koronavirüs günleri artık erken bir seçimin habercisi gibi duruyor! Yoksa bu ‘suni' gündemler neden yaratılır!

Hatırlatmakta fayda var…

“Tarihte hep adalet arayışı var”

Tarih 6 Mart 2018… Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu… Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “… Tarihte hep bir adalet arayışı olduğunu görüyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir. Adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler arasına giriyor. Bir ülkede halk adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir.”

Tarih 25 Aralık 2019… Ankara Hakimevi'nde düzenlenen “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı”na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz ardı ardına reform paketleri hazırlayabiliriz, yepyeni strateji belgeleriyle, hukuk sistemine ilişkin önemli düzenlemeleri mevzuata kazandırabiliriz ama iş dönüp dolaşıp bu kanunları uygulayacak uygulayıcılarda bitmektedir. Hiçbir reform başlangıçta iyi ya da kötü değildir. Sistemi iyi ya da kötü işletecek olan, reforma iyi ya da kötü vasfını verecek olan uygulamadır.”

Evet… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, “Tarihte hep adalet arayışı var. Savcı adalet dağıtmalı”…

Evet… Gül'ün dediği gibi, “İş dönüp dolaşıp bu kanunları uygulayacak uygulayıcılarda bitmektedir”…