Siz, dağıttığınız bedava gazeteleri açıklayın

SÖZCÜ, OLAĞANÜSTÜ GÜNLERDE HALKINI HABERSİZ BIRAKMADI

Tarih 27 Kasım 2019… SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve şöyle yazdı: “Bu fotoğrafı sabah İstanbul Havaalanı CIP salonunda çektim. Sanırım ülkemizde basının durumuyla ilgili her şeyi en iyi özetleyen fotoğraf budur. Salonda 100'den fazla insan var ve masaya konulan ‘beleş' gazetelere pek dokunan olmamış. Zaten logoları ayrı olsa da hepsinin manşeti aynı. Diğer taraftan SÖZCÜ, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerin hiçbiri yok. Eminim, bu salonu bu gazeteleri çıkaran patronlar, yayına hazırlayan gazeteciler de kullanıyordur. Bu manzarayı gördüklerinde ‘biz diğer gazetelerle eşit koşullarda yarışmak istiyoruz, bu adaletsizliğe son verin' diye isyan ediyorlar mıdır? Ya da yaptıkları gazetelerin ‘beleş' olduğu halde o masadan alınmaması, okunmaması konusunda ne düşünüyorlardır? İnsanların para verip satın aldığı bir gazetenin, devlet şirketinin (@turkishairlines ) -aslında milletin- parasıyla satın alınıp beleş dağıtılan gazeteden en büyük farkı ‘itibarı' olsa gerek. Biz gazeteciler bu manzaraya itiraz etmediğimiz sürece hiçbir şey kazanmadığımız gibi, sadece itibarımızdan kaybediyoruz.”

Geçen cuma akşamı, saat 22 civarı hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağının ardından başlayan ‘gazete' tartışması üzerine aklıma Deniz Zeyrek'in geçen kasım ayında yayımladığı bu fotoğraf geldi…

Neymiş… “SÖZCÜ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler üzerinden gazetesini halka neden ücretsiz dağıtmış”…

Ne yapacaktı SÖZCÜ? Gazete basılmış ve dağıtım şirketleri sokağa çıkma yasağından dolayı dağıtım yapmıyor… Çöpe mi atılacaktı o kadar emek, gazete, kağıt! Halkın haber alma özgürlüğü, gazete okuma özgürlüğü ne olacaktı? Artık bu çifte standarttan vazgeçmeli birileri! Düşünün… Olağanüstü günlerden geçiyoruz… Koronadan dolayı herkes evlerde… Devlet, bir planlama yapmamış ve gazeteler elde kalmış… SÖZCÜ ne yapıyor? Halka ulaşmak için çözüm arıyor… Gazetenin sahibi ve yöneticileri de çözümü buluyor! Ekonomik kayıp göze alınıyor ve Halk Ekmek noktalarında haber alma özgürlüğünü savunuyor…

Bakın CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi: “Bize kim bedava olarak gazete getirip dağıtılmasını isterse belediyelerimiz bu gazeteleri dağıtmak için ellerinden geleni yapacaklardır.” Bu kadar net! Gelelim başka bir ayrıntıya…

Gerçek tirajlarınızı açıklayın halkı ve devleti kandırmayın

Tarih 19 Ocak 2017…

SÖZCÜ şu çağrıyı yapmıştı: “Bağımsız denetim kuruluşu BPA Worldwide tarafından tiraj denetiminden geçen ve son 6 aylık net satış rakamı ortalama 297 bin olan SÖZCÜ, tüm gazeteleri, bağımsız denetim için ortak bir çatı altında buluşmaya çağırıyor.”

Neden bu çağrı yapılmıştı?

Çünkü… Birçok gazete… Promosyon veya bedava dağıtım adı altında tirajlarını yükseltip, bu şekilde devleti yanıltıyordu. Bugün de durum farklı değil!

SÖZCÜ, şeffaf denetim rakamlarını, gerçek satış rakamlarını her zaman açıklıyor. Bunu diğer gazeteler ise yapmıyor. Kendini AB sınıfına konumlandıran ve gerçek satış rakamları 40-50 bin civarında olan gazetelerin marketlerde bedava dağıtıldığına şahit olmadık mı?

Bitmedi…

Peki gazeteler tirajlarını nasıl şişiriyor?

Satışı 40-45 bin civarında olan bir gazete kendi firması bünyesindeki mağazalarda daha az sayfalı gazete dağıtarak satışını 200 bin üzerinde gösterebiliyor. Yine satışı 20 bin civarında olan bir gazete dağıtım firmasına göstermek için yalnızca 4 sayfalık kapağı basıp “Bunu da abonelere gönderiyoruz” diyerek satışını 120-130 bin belirtebiliyor.

Örneğin… Satışı 100 bin üzerinde görünen 8 gazetenin en az yarısı 20 bin adet bile satmıyor ve bu gazeteler değişik mecralarda ücretsiz olarak dağıtılıyor... 50 binin üzerinde sattığı iddia edilen bazı gazetelerin ismi bile piyasada bilinmiyor ve bir çok bayide bu gazeteleri bulmak mümkün değil… Bunların gerçek satışları 5 bin adet bile değil. Bedava dağıtılanlar, normal dağıtımı yapılan diğer gazetelerin de satışlarını etkiliyor.

SONUÇ: SÖZCÜ Gazetesi, tiraj konusu başta olmak üzere her konuda tek şeffaf kurum. Bu yüzden diğer gazeteler de şeffaf olmalı! Var mısınız? Hodri meydan!