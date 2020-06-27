“Artık bunu tartışsınlar: Üç yıl sonra Körfez’de yüzeceğim”

CHP'li büyükşehir belediye başkan-larına yönelik kuşatma ve ataklar gerçekten çığırından çıktı. Ankara'nın yaptığı baskı ve kısıtlamalar yetmiyormuş gibi, sosyal medyada kalabalık bir ekip, o başkanları sürekli takip ediyor, onların açığını bulmak, haklarında olumsuz algı yaratacak iddialar üretmek için gece gündüz çalışıyor. Sonra önemli siyasetçiler, gazeteciler, TV yorumcuları günlerce o iddiaları köpürtüyor.

Son hedef İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Soyer'in ayrı parası ve bayrağı olan bir “İzmir Eyaleti” kurmak istediği iddia edildi.

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22 Haziran günü köpürtülen iddianın kayağı 5 Haziran günü yapılan sanal bir toplantı çıktı. Toplantıda bir turizmci Soyer'e “Kripto paralarla ilgili bir çalışmanız var mı” diye sormuş. Soyer de o soruya aynen şu yanıtı vermiş:

“Bir akademisyen hocamız İzmir Bayrağı'yla ilgili bir çalışma yapmış. Çalışma ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800'lerde İzmir'in yeşil beyaz çizgili bir bayrağı varmış. O dönem çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz heyecanla dinledik. Sonra hoca bunu akademik bir makale haline getirdi ama henüz basmadık. Bunu şunun için anlattım: Benim aklımda bir İzmir Parası çıkarmak vardı. Hatta buna İzcoin diye isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardı. Dediler ki ‘senin İzmir'de bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Bunun ismini değiştirelim'.

Bunu biraz da şaka olsun diye anlattım ama İzcoin ya da adına ne diyeceksek diyelim, bir takas enstrümanı, blockchain (kripto/sanal para cüzdanı) enstrümanı kullanılarak yapılacak bir parayı hayata geçireceğiz. Bunu aslında ilk adımını Bizİzmir sayfası üzerinden gönüllü çalışmalar için yapmaya başladık. Şöyle yapıyoruz, İzmir için hizmet üretmek isteyen insanların, üretebilecekleri hizmetleri puanlıyoruz, karşılığında da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlilere sunduğu hizmetlerden hangileriyle takas edebiliyoruz onları sunuyoruz. Diyelim ki arka mahallelerde çocuklara İngilizce dersi verdiniz ya da Kemalpaşa'da 10 saat kiraz hasadı yapıp bir üreticiye destek oldunuz. Biz 10 saatin karşılığında kartınıza 10 puan yükleyeceğiz. Siz o 10 puanı aldığınızda karşılığında 8 vapur bileti, 3 konser bileti, bir tane de bir fuara katılım imkanı bulacaksınız. Kısacası bu takas ekonomisini geliştirmek istiyoruz. O nedenle adı ne olursa olsun, bu çalışmayı yaygınlaştırmak bizim de hayalimiz.”

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Gördüğünüz gibi, Soyer zaten konuşmasının nerelere çekilebileceğini öngörmüş ve çekilmesin diye neyi kastettiğini çok detaylıca anlatmış. Merkez Bankası'nın dahi kripto paralara yöneldiği bir dönemde hizmet karşılığı puanı “eyalet parası” diye yorumlamak, bir akademisyenin İzmir'in tarihiyle ilgili bir çalışmasından “Bağımsız İzmir” bayrağı çıkarmak gerçekten akla ziyan bir iş. FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları için özel para basan, ticarette artık (Atatürk'süz) BİGA (Bir Gram Altın) parası kullanılacağını müjdeleyenlerin, olmayan bir “İzmir Parası” üzerinden Soyer'e vurması nereden baksanız tutarsızlık.

Soyer'e önceki akşam bu meseleyi sordum. “Deli saçması ama sessiz kalınacak gibi değil” dedi.

Üstelik bu ilk de değilmiş. Uzun bir süre de İzmirlilerin yıllar önce “şato” adını taktığı başkan lojmanı konuşulmuş. 26 odası, büyük bir kütüphanesi, 4 tuvaleti olduğu iddia edilmiş. Günlerce tele objektifli paparazziler lojman etrafında dolaşmış. Oysa lojmanın sadece üç odası ve bir salonu varmış.

“Bunları neye bağlıyorsunuz” diye sordum. Şu yanıt verdi ve önemli bir iddia ortaya attı:

“Devlet ücretsiz maske dağıtamadı, biz 6 milyon 750 bin maskeyi İzmirlilere ücretsiz ulaştırdık. Salgın sırasında 180 bine yakın aileye sosyal yardım ulaştırdık. Bir yandan da büyük projelere devam ettik. Böyle bir dönemde metro projesi için 75 milyon Euro düşük faizli kredi bulduk ve tüm hızıyla projeye devam ediyoruz. İddia ediyorum üç yıl sonra (kordonu göstererek) şurada denize gireceğim. Şimdi iyi niyetlilerse, bunu konuşup tartışsınlar.”

Çok önemli bir hedef. Ben bu iddianın takipçisi olacağım. Siz de bir kenara not alın ve takip edin.