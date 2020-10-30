Ekmek yoksa keyif çayı için!

İlk açıklama 16 Ekim 2020 günü MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Önce “Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli” diyerek çok önemli bir soruna dikkat çekti. Ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sebeple ‘askıda ekmek' projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır.”

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Bu konuşmadan tam 9 gün sonra, 25 Ekim 2020 Pazar günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Malatya'daydı.

Cumhurbaşkanlığı otobüsünün ön kapısında duruyordu. Birazdan sol elinin altındaki 200 gramlık onlarca çay paketini önündeki Malatyalılara doğru atacaktı.

Daha sonra servisçilerin temsilcisi olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanım, işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” dedi.

Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana” karşılığını verdi. Vatandaş, derdini tam anlatamadığını düşünmüş olacak ki “Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ödemelerimiz devam ediyor, işlerimiz düştü” diye sürdürdü konuşmasını.

Erdoğan, vatandaşa yine cevabını verdi: “Çok abartı…Düştü ifadene tamam, eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman…”

Esnaf yürek yemişti herhalde:

“Servisçi gerçekten perişan. Gerçekten zor durumdayız.”

Erdoğan bir paket çayı sesin geldiği tarafa yollarken konuyu değiştiriyordu:

“Keyif çayı bu. Bu çayı iç…”

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Bu kez Erdoğan ile vatandaş arasında geçen konuşmadan 2 gün sonra, yani 27 Ekim 2020 günüydü. Konuşan yine Bahçeli'ydi. Kendisi muhalefetin “askıda ekmek” kampanyasıyla ilgili eleştirilerine bir kez daha sert tepki gösteriyordu. CHP'nin İYİ Parti'nin HDP'nin durumunun kötüleştiğine dikkat çekip şunları söylüyordu:

“Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde…”

Durdu, kendisini dinleyen MHP'lilere sordu:

“Paris'te neydi biri bir şey demişti?”

Büyük ihtimalle Fransa Kraliçesi Maria Antoinette'e atfedilen ama tarihçilerin ona ait olmadığını söylediği, “Ekmek yoksa pasta yesinler” sözünü kastediyordu.

Gülerek, “Paris'te şey yemeye pasta yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye alışık olmadığımızdan söyleyemiyoruz” diye devam etti.

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Bir gün sonra, 28 Ekim 2020 günü, mikrofonların ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Bir muhabir, “Askıda ekmek başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…” diye başladı cümlesine. Cümlenin tamamlanmasına dahi fırsat vermemişti Erdoğan. Şu karşılığı verdi tamamlanmamış soruya:

“Bırakın Allah'ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya… İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz çözün ya… Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar.”

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Bahçeli ile Erdoğan'ın sözleri gayet açık. “Askıda ekmek” kampanyası başlatıldıktan sonraki yazımda, “Emin olun, bilgiyle söylüyorum, bu kampanya en çok AK Parti'yi rahatsız etti” ifadesini kullanmıştım. Erdoğan'ın “Bırakın Allah'ınızı severseniz ya…” diye başlayan tepkisi, paylaştığım bilginin doğruluğunu en üst perdeden gösterdi.

Bazı AK Partililere göre kampanyanın “komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir” sözüne dayandırılması, Erdoğan'ın tepkisini çeken ana unsur olmuş. Çünkü her fırsatta “Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tam bir gol pası gitmiş. Muhalefetin “komşusu aç yatarken, tok yatan bizden değildir” söylemiyle başlatılan “askıda ekmek” kampanyasını, iktidara karşı sonuna kadar kullanacağını öngörmek hiç de zor olmasa gerek.

Son bir not da Erdoğan'a “Eve ekmek götüremiyoruz” diyen ve “Alın keyif çayı için” yanıtını alan, peşi sıra da özür üzerine özür dileyen Malatya Servisçiler Odası yönetimine:

Eve ekmek götüremiyorsanız, otobüsten atılan keyif çayını götürün.

Ekmek yoksa keyif çayı için!