En az 50 bin tahliye

Türkiye, korona kapsamında cezaevlerindeki yaklaşık 300 bin kişinin durumunu da konuşmaya başladı.

Şu ana dek AK Parti ve MHP tarafından gündeme getirilen infaz indirimi taslaklarının bir bölümüne muhalefet de olumlu bakıyor. Uzlaşma sağlanırsa Yargı Reformu kapsamında TBMM'ye sunulacak paket, yasalaştığında en az 50 bin kişinin cezaevlerinden tahliyesinin önünü açacak.

Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmelerde elde ettiğim bilgiye göre taslaklar “kalıcı” ve “geçici” düzenlemeler içeriyor.

KALICI DÜZENLEMELERLE İNFAZ SÜRESİ DÜŞECEK

MHP ve AK Parti'den Adalet Bakanlığı'na ulaştırılan taslaklarda, geçici maddelerin hangi tarihten önce işlenen suçlar için geçerli olacağı belirtilmemiş. Buna karşın, gazeteci Muharrem Sarıkaya iki partinin 1 Mart 2020 tarihinde uzlaştığını yazdı. Eğer bu tarihte anlaşılmış ise yasa kabul edildiğinde 1 Mart 2020'den sonra işlenecek suçlarda cezaların yarısı infaz edilecek. Bu oran hali hazırda “üçte iki” idi. Daha net anlaşılması için, mevcutta üç yıl ceza alan şahıs iki yıl yatıyordu, taslağa göre artık 18 ay yatacak. Böyle bir düzenleme yapılırsa, gelecek bir yıl içinde yaklaşık 30 bin kişi bu düzenleme sayesinde erken tahliye olabilecek.

Diğer taraftan terör suçları dışındaki bazı suçlarda ceza infaz oranı “dörtte üç” idi. Kalıcı düzenleme alternatiflerinden biri bu oranın da “üçte iki” olması. Bu düzenleme de yapılırsa bir yıl içinde bu haktan faydalanacak insanların sayısı 20 bin artacak.

GEÇİCİ DÜZENLEMELERLE ANINDA TAHLİYE

Üzerinde çalışılan taslaklarda geçici, yani bir defalığına uygulanacak düzenlemeler de var.

Bunların ilki “şartlı tahliye” süresinin yarıya çekilmesi. Bu düzenleme yasalaştığı anda yaklaşık 30 bin kişi tahliye edilebilecek.

İkinci geçici düzenleme mevcutta “bir yıl” olan “denetimli serbestlik” hakkını “üç yıl”a çıkarıyor. Bu kapsamda da yaklaşık 20 bin kişi var.

Üçüncü geçici hüküm cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlar ve 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestlik süresinin “dört yıl”a çıkarılmasını öngörüyor. Bu kapsamda da 2 bin kişi var. Bu düzenlemelerin yanında infaz usullerinde de değişikliğe gidilerek hafta sonu infaz, gece infaz, evde infaz uygulamalarının önü açılıyor.

KAPSAM GENİŞLEDİKÇE TAHLİYE SAYISI ARTACAK

İlk taslakta “Uyuşturucu ticareti suçu, aile bireylerini öldürme, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ile terör suçları”nın kapsam dışında kalması öngörülüyor. Böyle bir durumda yasa yürürlüğe girdiği anda cezaevlerinden anında tahliye edileceklerin sayısı 50 bin civarında olacak.

Ancak, farklı taslaklar da söz konusu. Eğer geçici düzenlemeler anayasal suçlar ve terör dışındaki suçların tümünü kapsarsa, yasa yürürlüğe girdiğinde tahliye olacakların sayısı 80 bin olabilir.

Bir başka öneride de örgüt yöneticisi olanlar ve terör eylemlerine katılanlar dışındaki terör suçlularının da kapsama alınması. Bu da olursa, anında tahliye edileceklerin sayısı 100 bine çıkabilir.

MHP'nin terör suçları konusunda taviz vermek istemediği biliniyor. Muhalefet ise uyuşturucu, aile bireylerinin öldürülmesi, kadına ve çocuklara şiddet, cinsel saldırı gibi suçların indirim kapsamına alınmasına karşı çıkıyor.

Uzlaşma sağlanamaması ve kapsamın ilk taslaktaki gibi kalması yüksek ihtimal.

Dostlarımızı unutmayalım!

Üyesi olduğum Karikatürcüler Derneği'nin değişmez başkanı Metin Peker, katıksız bir hayvan severdir. Kendisi aç kalır, beslediği sokak hayvanlarının aç kalmasına dayanamaz. Korona günlerinde restoranların, barların kafelerin kapandığı günden beri bana düzenli mesajlar gönderiyor: “Lütfen yazılarınızda, televizyon yayınlarınızda dikkat çekin, o işletmelerin etrafında yaşayan, oradan gelen gıdalarla beslenen sokak hayvanlarını unutmayalım.”

Kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokaklardaki minik dostlarımızı unutmadığını ve harekete geçtiğini anlattım, hatta Yavaş'ın sosyal medyada paylaştığı şu duyuruyu gönderdim ama bir türlü tatmin olmadı. Sanırım aynı duyguları paylaşan çok sayıda SÖZCÜ okuru vardır. O nedenle bu meseleye bir kez de buradan dikkat çekmek istedim.