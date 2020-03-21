Kovid 19’a karşı müteahhit zekası: Ev al evde kal!

Korona önlemleri nedeniyle birçok restoran, kafe, bar, mağaza, otel kapandı. Üniversiteler, okullar ve kreşler tatile girdi, okul kantinleri kapandı.

Binlerce işletme gelirlerinin tamamını bir süreliğine kaybetti.

Üstelik bu sürenin ne kadar olacağı da belli değil.

Haliyle sadece vergilerini ve SGK primlerini değil, kiralarını, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını, personelin maaşlarını nasıl ödeyeceklerinin derdine düştüler.

Bir kısmı kapalı oldukları dönemde personeli eve göndermek zorunda kaldı. Onbinlerce çalışan için “işsizlik” ya da “ücretsiz izin” dönemi başladı.

Benzer durumda olan herkes, “devlet baba”nın harekete geçmesini, kendi dertlerine bir çare bulmasını beklemeye başladı.

Duran işletmelerini yeniden açana dek sadece vergiler, SGK primleri değil, elektrik, su, doğalgaz faturalarının tahsilatı da durmalıydı. En azından bu faturalardaki vergi yükü sıfırlanabilirdi.

Diğer taraftan çalışanların “işsizlik” ve “ücretsiz izin” kıskacından kurtarılması için devlet işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarını esnetebilirdi.

Hadi işsizliğe çare bulamadınız, en azından karantina günlerinde hayat pahalılığının önüne bir nebze geçilebilirdi. Mesela gıda ve temizlik ürünlerinden alınan vergiler kaldırılabilirdi. Kredi kartı asgari ödeme oranı düşürülebilirdi.

Korona önlemlerinden etkilenen herkes ekran başına oturdu ve pürdikkat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dinledi.

Heyhat! Erdoğan'ın açıkladığı maddeler arasında dertlerine derman yoktu. Gıda maddelerinin değil uçak biletlerinin vergisi düşmüştü. Evde kalmaya ve uçmaya aynı anda teşvik edilen tek millettik.

Hele bir madde vardı ki (10. Madde) akıllara ziyan:

“500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.”

Tam bir “koyun can derdinde kasap et derdinde” durumuydu.

Bir arkadaşım “Korona ile ne ilgisi var” diye sordu. Önce espri yaptım: “Sloganımız ‘evde kal' olduğuna göre evi olmayanları da ev sahibi etmek istiyorlar. ‘Ev al evde kal' yani”

Sonra “müteahhit lobisi” dedim. Gerçekten korona ile ev satışları arasında bağ kurup bu maddeyi listeye sokturacak bir “müteahhit zekası” var ülkemizde.

Bu açıdan, Erdoğan'ın belli sektörlerde muhtasar, KDV ve SGK primlerinin tahsilatının 6 ay ertelenmesiyle ilgili maddeyi okuduktan sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bakarak “neşen yerinde” demesi de pek manidardı.

“İşletmeler kapanıyor, işsizlik cabası, millet eve ekmek götüremeyecek. Bunun nesine neşeleneyim” diyecek değildi ya Hisarcıklıoğlu! O da gülerek neşeli görünmeyi seçti.

Koronavirüs kimseye ayrımcılık yapmazken, ayrımcılık yapılarak o toplantıya çağrılmayan DİSK'in, KESK'in, TMMOB'un, Tabipler Birliği'nin neşesi yerinde olacak değildi ya!

Anlayacağınız, yüzbinlerce insan derdine derman beklerken, Erdoğan'ın paketi yine patronlara can suyu olmuştu.

Emekçilerin, garip gurabanın payına da “ev al evde kal” sloganı düşmüştü.

İnternet kotaları yetecek mi?

“Evde kal” günlerinde ilk ve ortaöğretimde okuyan gençler derslerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminden takip edecekler. Ayrıca altı TV frekansından da yayın yapılacak. Sınavlar çocuklar okuldayken işlenen bölümler ve verilen ödevler üzerinden yapılacak.

Üniversiteler de internet tabanlı online derslere yakında başlayacak. Üniversiteli gençler konuşurken kulak misafiri oldum. “Buna kota mı yeter” diyordu biri. Düşününce hak verdim.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin dün Ulucanlar Müzesi'nde organize ettiği toplantıda yaptığı açıklamalar da gençleri haklı kılıyordu. Zira Selçuk'a göre Avrupa da dahil hiçbir ülkenin internet altyapısı, hiçbir kota bu kadar kapsamlı ve uzun bir veri kullanımını tek başına kaldıramaz. Bu nedenle MEB, TV'den derslere ağırlık verecek. Bu arada evinde internet ya da televizyon olmayan çocuklara internet ve televizyon desteği verilmesi için de harekete geçilmiş.

VALİLERE EĞİTİME BAŞLAMA YETKİSİ

Selçuk, ortam düzelmeden okulları açamayacaklarına dikkat çekerek, okulların bu dönem açılmayabileceğine, uzaktan eğitimin yazın da devam edebileceğine, zaruret halinde sınavların ertelenebileceğine dikkat çekiyor.

Selçuk, salgının kontrol altına alınmasından sonra valilere illerinde eğitime devam etme yetkisi verdiklerini de söyledi. Örneğin Kars'ta vaka kalmadıysa vali başka illerde okullar kapalı olsa da okulların açılmasına karar verebilecek.