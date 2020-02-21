Dolar mı lira mı!

Sevgili okurlarım, partisinin genel başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Bey, Kemal Bey'e bu kez “Dolar üzerinden” kendince geçirme (!) yaptı. Şöyle dedi:

“Bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine (korumasına) mazhar olmuştur, o da Kılıçdaroğlu'dur. İnsan bu şahsın evinin ve cüzdanının en gizli köşesinde bir dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak ediyor!..”

Bu konuda bilgi sahibi değilim! Ancak koskoca Cumhurbaşkanımız boşa konuşacak biri elbette ki olamaz! Demek ki bildiği bir şeyler var.

“Bir dolarlık banknot” deyince aklıma geldi. Anımsayacaksınız, yapılan soruşturmalarda yakalanan FETÖ ekibi bu konuda ciddi biçimde suçlanmış, bu banknotları bulunduranların örgüt üyesi olduğu iddia edilmiş ve davalarda delil olarak kabul edilmişti.

Kemal Bey'de bu banknot var mı, yok mu? Derhal soruşturma açılmalı, varsa mutlaka hesaba çekilmelidir!

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Ancak bu konu bana geçmişteki bir başka para olayını anımsattı…

Fakat o para dolar banknotu değil, bir liralık madeni para.

Şimdi geçmişe dönelim. Yıl 2012… AKP iktidarda.

Hükümet tarafından darphaneye (para basan devlet kuruluşuna) emir veriliyor:

“Üzerinde Atatürk resmi bulunmayan bir liralık metal paralar basılacak. Ön yüzünde ‘Türkçe Olimpiyatları 10. yıl', arka yüzünde ise ‘1 Türk Lirası 2012' yazılı olacak.”

Niçin Türkçe olimpiyatları?..

Çünkü o görkemli organizasyonlar her yıl Fetullah tarafından düzenleniyordu… Ve o sırada Recep Bey iktidarı ile aralarından su sızmıyordu.

Bu paralar bir milyon adet basıldı ve Merkez Bankası tarafından piyasaya verildi. Hepimiz, cebimize giren bu “Atatürksüz” paraları bilerek veya bilmeyerek kullandık.

Kılıçdaroğlu'nun, Recep Bey'in iddia ettiği gibi bir dolarlık banknotu olup olmadığını bilemeyiz de, bu iktidarın bir milyon adet bir lirayı bastırıp piyasaya sürdüğü kesin… Hem de üzerindeki Atatürk resmini sildirerek!

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Şimdi işin başka bir boyutuna çok kısaca bakalım. Neydi bu Türkçe Olimpiyatları ki, iktidar onun hatırına özel para bile bastırabiliyordu!

Fetullah takımı yurt dışından ekipler getirtir, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe şarkılar ve şiirler okuturdu.

Bu amaçla çok büyük salonlar, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı bile kullanılır, konserler büyük kalabalıklar önünde düzenlenir, Fetullah'a övgüler düzülürdü. Örneğin Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin sahnede “Fetullah Gülen abimiz” diye bağırdığı anda kalabalık coşar, büyük tezahürat yapılırdı.

AKP'nin en üst düzey yetkilileri de nutuklar atar, onlar da (ABD'ye kaçmış olan) Fetullah'a yalakalık yapardı.

Recep Bey 2013 yılına kadar her konser öncesinde mesajlar yayınlar, gösteri sonrasında ise katkıda bulunanlara teşekkür ederdi.

Üstelik bu gösteriler günümüzde iktidara yalakalık yapan bütün televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanırdı.

Cemaatle iktidarın arası günün birinde bozuldu… Recep Bey artık bunlara kızmaya başlamıştı.

2014 yılında düzenlenen Erzurum mitinginde, işin içine Devlet Bahçeli'yi de katarak iyice sert çıktı!

“Türkçe olimpiyatları bundan sonra yapılmayacak. Artık bitti o iş. Kapandı o defter. Bizden salon alacaklar, geç o işleri geç… Biz hükümet olarak bu zatın yalanlarına maalesef inandık. Burs, himmet, kurslar, nereye gitti bunlar?

CHP ve MHP'ye gitti…

Biz bu Erzurum'a neler yaptık. Peki MHP'nin bir hizmeti var mı? Bahçeli geldi mi buraya?

Ey Bahçeli söyle bakalım, millet sana beş sene iktidar verdi. Neden 3.5 senede kaçıp gittin? Bunlar yönetemez, kaçıp gider. Orada da kaçıp gitti…”

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Sevgili okurlarım, şu çelişkili olaylara bakın.

AKP iktidarı yıllarca Fetullah'ın en büyük destekçisi olmuş, “Dön artık hocam, bu hasret bitsin” diye çağrılarda bulunmuş…

Sonra düşman olmuşlar!

Öbür tarafta ise MHP ve Bahçeli hakkında en ağır sözleri söylemiş, şimdi onların desteği ile koalisyon ortağı olmuşlar.

Akıl alacak gibi değil…

Ama burası Türkiye abicim, her şey olur!

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Burada bir not düşeyim. Son Türkçe olimpiyatlarında Recep Bey ve ailesinin tepesini attıran bir olay olmuştu. Tören başlıyor, tam da Erdoğan ailesi stadyumda yerini alınca mikrofonda bir şarkı söyleniyor:

“Mağrurlanma (kendini büyük görme) padişahım, seni de benim gibi yaradan var.”

Fetullah ekibi, araları soğumaya başladığı için böyle bir atraksiyonu bilinçli olarak düzenliyor…

Ve bu olay köprüleri tamamen attırıyor!

Bakınız, Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir dolarlık Fetullah banknotu (!) iddiasından yola çıkıp nerelere geldik…

Türkçe olimpiyatları güldürüsüne, Fetullah adına bastırılan ve üzerinden Atatürk resmi kaldırılan bir milyon adet bir liralık metal paralara, sonra Bahçeli olayına falan!

Türkiye'de siyaset işte bu.

Ciddiyetsiz, günlük çıkarlara bağlı, çelişkilerle dolu acayip bir nesne.

Bakalım daha neler göreceğiz.