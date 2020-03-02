ABD’nin postalarını Türkler dağıtacak!

Amerikan Posta Servisi'nin 5 yıl önce açtığı 6.3 milyar dolar hacmindeki 180 bin araçlık “yeni nesil dağıtım aracı” ihalesinin kazanlarından birisinin Karsan olduğu belirtiliyor. Karsan'ın yakında resmi açıklaması yapılması beklenen ihale sonucuna göre 180 bin aracın 100 binini üreteceği iddia ediliyor.

Amerikan Posta Servisi (USPS) tarafından 2015 yılında açılan ve toplam 180 bin aracın yenilenmesini kapsayan 6.3 milyar dolarlık filo ihalesinin (yeni nesil dağıtım aracı) Karsan lehine sonuçlandığı iddia ediliyor. Karsan'ın yakında resmi açıklaması yapılması beklenen ihale sonucuna göre 180 bin aracın 100 binini üreteceği, bu konuda nihai anlaşmayı yakında imzalayacağı gelen haberler arasında. USPS, 2019 yılında yaptığı açıklamada, ihaleyi birden fazla şirkete paylaştırabileceklerini belirtmiş ve nihai kararın 2020 başında açıklanacağını duyurmuştu.

ÜRETİMİ ABD'DE OLACAK

2015 yılında başlayan ihale sürecinde 15 firma arasından 6 firma finale kalmış ve 2 yıldan bu yana USPS'in isteği üzeine geliştirilen prototipler test ediliyordu. Söz konusu 6 şirketten ikisi 2018 yılında yarıştan çekilirken, geriye aralarında Türkiye'den Karsan'ın da bulunduğu dört şirket kalmıştı. Karsan, ihale şansını artırmak için halen USPS'in kullandığı araçların büyük bölümünü üreten Amerikan Morgan Olson ile ortaklık anlaşması imzalamış, elektrikli motor için ise Alman BMW ile işbirliği yapmıştı. Karsan, ihaleyi kazanması durumunda araçların montajı, üretimi, satış ve satış sonrası hizmetlerini ortağı Morgan Olson'la birlikte yapacağını duyurmuştu.

KARSAN İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Değeri tam 6.3 milyar dolar olan bu dev ihalede, araç başına 25 bin dolar ile 35 bin dolar arasında değişen fiyatlar ödenecek. Bu ihale hem Türk otomotiv sanayi hem Karsan açısından büyük önem taşıyor. Türk otomotiv ana ve yan sanayi bu sayede ABD'ye büyük bir ihracat kapısı açarken, Karsan da Türkiye'de geliştirip, montajını ABD'de yapacağı araçlarla son yıllarda içine girdiği büyük sıkıntıdan kurtulacak. Bursa'da 52 bin 225 adetlik üretim kapasitesine sahip fabrikası bulunan Karsan, 2019 yılında yaklaşık 5 bin adetlik üretimle kapasitesinin sadece yüzde 5'ini kullanabilmişti.

‘Mart ayı sonuna kadar üretim teklifi istediler'

Resmi açıklama yapılmadığı için kesin konuşmaktan kaçınan Karsan CEO'su Okan Baş, “USPS, finale kalan 4 şirketten üretim teklifi topluyor. Mart sonuna kadar zaman verdiler. Buna göre kime ürettireceklerine, kimden alacaklarına karar verecekler” demekle yetindi. Bu arada Karsan'ın dışında finale kalan diğer şirketler ise Hindistan'dan Mahindra, ABD'den Oshkosh ve Workhorse.

Otomobil fuarlarına bir darbe de koronadan

Yarın dünya basını için kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüsü nedeniyle iptal edildi. 3 Mart'ta basın ve medya mensuplarına açılacak fuarı otomobil tutkunları 5 ila 15 Mart arasında gezebilecekti. İsviçre Hükümeti koronavirüsünü dikkate alarak büyük halka açık organizasyonları yasaklayınca Cenevre Fuarı Komitesi de fuarı iptal etti. Cenevre fuarı dünyada son yıllarda diğer fuarlara göre en çok marka katılımının olduğu fuardı. Frankfurt düşük katılımdan dolayı artık fuar düzenlemekten vazgeçerken, Detroit başka bir tarihe almak zorunda kaldı. Eylül ayında düzenlenecek Paris fuarının da son dönemde düşük katılımdan dolayı ne yapacağı merak ediliyor. İşte fuarların artık gözden düştüğü böyle bir ortamda tek ayakta duran fuar olan Cenevre de virüse yenilmiş oldu. Fuarda Türkiye'de üretilen 3 modelle birlikte 150'ye yakın modelin Avrupa ve dünya prömiyeri yapılacaktı. Markalar şimdi bu modelleri tanıtmak için dijital ağırlıklı pazarlama planlıyor.

Şirketler bilinçlendi, ‘melez' sırası oluştu

Dizele en büyük alternatif olarak gösterilen hem benzinli hem elektrikli motora sahip ‘hibrit' (melez) otomobillerin popülaritesi Türkiye'de hızla artıyor. Elektrikliye geçiş öncesinde yakın ve orta vadede çözüm olarak görünen hibrit araçların dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan marka ise hiç kuşkusuz Japon Toyota. 2019 yılında 10 bin 696 adetle Türkiye'de toplam hibrit araç satışının yüzde 96'sını gerçekleştiren Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hibritle ilgili son 2.5 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını ve istedikleri seviyeye tahminlerinden 3 yıl önce ulaştıklarını söylüyor.

CESUR DAVRANDIK, KAZANDIK

Türkiye gibi dizele bağlı bir pazarda dizel satışlarının ilk durduran marka olduklarını hatırlatan Bozkurt şöyle konuştu: “Böyle aksiyon almak cesaret ister. Biz doğru zamanda doğru karar aldık ve bunu tüketiciye doğru aktardık. Bugün Avrupa'da dizelin pazar payı yüzde 30'un altına indi, Türkiye'de de geriliyor. Artık Türkiye'de de şirketler karbon ayak izi konusunda çok daha bilinçli ve buna yönelik önlemler alıyor. Bu hibrit araç tercihinin giderek artmasına sebep olurken, filo şirketlerinin hibrit otomobillere olan talebini de yükseltti.”

16 BİN EK TALEP VAR

2020 yılı için yaklaşık 26 bin adet Corolla Sedan satmayı hedeflediklerini belirten Bozkurt, “Bunun yaklaşık 10 bin adedi hibrit versiyondan oluşuyor. Ancak bunun üzerine 16 bin adet daha hibrit Corolla Sedan talebi var. Şu an getirsek 16 bin aracın müşterisi hazır” dedi. Geçen yılı 24 bin 300 adetle kapatan Toyota'nın bu yıl Türkiye'deki hedefi ise 40 bin. Bozkurt, “Daha fazla araç tedarik edebilsek Türkiye'de en çok otomobil satan ilk 3 markasına arasına girerdik” yorumunu yaptı.

Artık vergi de çevreci olmalı

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olarak çevreci otomobil teknolojilerinin desteklenmesi gerektiğini her platformda savunduklarını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi: “Hükümetimiz geçtiğimiz yıllarda hibrit teşviki ile önemli bir adım attı. Toyota olarak belli motor hacminde bundan faydalanıyoruz. Türkiye'nin artık spesifik tanımlamalarla değil genel anlamıyla çevreci teknolojilerin destekleneceği yeni bir vergi sistemine ihtiyacı var. Çünkü dünyada artık otomobil sektörü bambaşka bir yere gidiyor. Diğer markalar da artık hibrite yönelmeye başladılar. 2021'den itibaren Avrupa'daki emisyon standartları da değişecek. Dünya bu yöne doğru giderken, doğal olarak her marka hibrit olarak satışa sunduğu aracın desteklenmesini bekleyecektir. Bütün çevreci teknolojilerin desteklenmesi gerektiği görüşünü taşıyoruz. Devletin vergi kaybetmeyeceği, pazarın da toplam adetleri koruyabileceği sistemler bugün dünyanın birçok yerinde var ve bunlar vergi sistemimize adapte edilebilir.”

Satışların yarısı hibrit olacak

Toyota, eski adı Auris olan yeni Corolla Hatchback'i Türkiye'de satışa sundu. 116 beygirlik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri bulunan araçtan 2020 yılında yüzde 50'den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefleniyor. Benzinli versiyonu 157 bin 900 hibrit versiyonu ise 193 bin 300 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlara sahip.

1 haftada 3 yeni model

2018 ve 2019'da pazardaki daralmaya bağlı olarak yeni modelleri Türkiye'ye getirmekten kaçınan markalar bu yıl talebin hareketlenmesiyle birlikte model atağına kalktılar. Yılsonuna kadar 50'nin üzerinde yeni model Türk tüketiciyle buluşacak. Bu modellerden 3'ü geçen hafta tanıtılarak Türkiye'de yollara çıktı. Bu modellerden ilki yukarıda da resmini gördüğünüz yeni Toyota Corolla HB, diğerleri ise yeni Opel Corsa ve yeni Fiat 500X oldu.

YENİ CORSA İDDİALI

Opel'in B sınıfındaki başarılı modeli Corsa'nın tamamen yenilenen altıncı jenerasyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Corsa'da 1.2 benzinli 75 beygir manuel, 1.2 lt benzinli 100 beygir AT-8, 1.2 benzinli AT-8 130 beygir ve 1.5 lt dizel MT-6 102 beygir motor seçenekleri bulunuyor. 1.2 lt benzinli manuel versiyonun fiyatı 114 bin 400 TL'den başlıyor. Dizelin fiyatı 144 bin 600 TL olarak açıklandı. Corsa'dan 2020'de 8 bin adet satılması hedefleniyor.

500X DE YENİLENDİ

Türkiye'de satışa sunulan diğer bir model ise Fiat'ın yenilenen SUV modeli 500X oldu. 3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi ile satışa sunulan 500X SUV, 1.0 litre 120 HP ve 1.3 litre 150 HP güçlerindeki yeni Firefly serisi turbo benzinli ve 1.6 litre 120 HP gücündeki Multijet II turbo dizel motor seçenekleri bulunuyor. Araç 145 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara sahip.