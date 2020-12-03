Taneyle maske, karneyle aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz 3 çalışmaları devam eden, Çin menşeili Sinovac şirketi ile 50 milyon doz Covid-19 aşısı için sözleşme imzalandığını açıkladı. Koca'ya göre 11 Aralık'tan itibaren risk grupları aşılanacak.

Ne var ki…

Bilim Kurulu üyeleri de, anlı şanlı profesörler de, şaşkın ve çaresiz vaziyetteki yurttaş da Koca'nın sözlerine kuşkuyla yaklaşıyor.

Çünkü şu iki soru halen yanıtlanmayı bekliyor:

Neden Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in geliştirdiği Pfizer- BioNTech ile ABD'li Moderna ve İngiliz Oxford Üniversitesi aşıları temin edilemedi?

Sinovac'ın etkinlik yüzdesi ve başarı ihtimali nedir?

Vatandaş Çin aşısına bir türlü güvenemiyor.

Ne zamandan beri mi?

BEŞ MASKEYİ DAĞITAMAMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart 2020'de açıkladığı önlemler kapsamında, 65 yaşın üstündekilere maske ve kolonya dağıtılacağını duyurdu.

Dağıtıldı mı?

Hayır!

Vatandaş bedava maske beklerken…

Ticaret Bakanı Ruhsar Tekcan, 4 Nisan'da maskenin marketlerde satılacağını söyledi.

Bir gün sonra Erdoğan, bakanı yalanladı.

Sözde PTT'nin internet sitesinden başvuranların evine maske gönderilecekti.

Gecesinde PTT'nin sitesi çöktü.

Hal böyle olunca, başvurular e-devlet'e yönlendirildi.

Fakat o da çözüm olmadı.

Eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, ki kendisi tıp profesörüdür, maskelerin eczaneler eliyle dağıtılmasını önerdi.

Sen misin, bunu söyleyen!

Bütün yevmiyeli-yevmiyesiz troller Usluer'e saldırdı.

Saldırdılar da ne oldu?

Sağlık Bakanlığı, 20 yaşın üstünde ve 65 yaşın altındaki vatandaşlara beşer maskenin eczanelerden verileceğini bildirdi. Bakanlığa göre ilkin İstanbul ve Ankara'da, ardından diğer büyükşehirler ve Zonguldak'ta dağıtıma başlanacaktı.

Değil dağıtmak, maskeyi karaborsaya düşürdüler.

TV'lerde Covid-19'dan nasıl korunulacağını anlatan profesörler numunelik bir maske bile bulamadı.

Nihayet 7 Mayıs'ta maske satışı serbest bırakıldı.

Beş maskeyi dağıtamamışlardı.

AŞIYA DEĞİL, TTB'YE HÜCUM

Yaz başlarken, Türk Tabipleri Birliği (TTB), grip aşısı için iktidarı uyardı.

7 Temmuz'da, Covid-19'un sonbaharda ortaya çıkacak olan grip salgınıyla iç içe geçeğini kaydeden TTB, “Grip aşıları şimdiden hazırlanmalı” dedi.

TTB, 7 Ağustos'ta Koca'ya mektup gönderip “Grip aşı stoku erkenden sağlanmalıdır” diye görüşünü bildirdi.

İktidar bu uyarılara kulak asacağına, aşıya değil,

TTB'ye hücum etti.

TTB'liler ağzını açtıklarında “Terörist!” diye hakaret işittiler.

“Türk kavramına layık değilsiniz” diye aşağılandılar.

Peki bu, neye yaradı?

TTB, Covid-19 Gözlem Kurulu üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya göre en az 29 milyon doz grip aşısı tedarik edilmesi gerekirken…

İngiltere'de 30, Almanya 26 milyon doz aşı çoktan stoklamışken…

Sağlık Bakanlığı, ancak 2.3 milyon doz aşı bulabildi.

Aşı adeta karneye bağlandı.

Geçen hafta itibarıyla 750 bin kişi grip aşısı olabildi.

Bir milyon sağlık çalışanı aşılandı mı?

Ne gezer!

Prof. Pala bile aşı olamadı.

SINOVAC KUŞKUSU

Neyse ki dünya, Covid-19 aşısı ile umutlandı.

Dört aşıdan Pfizer-BioNTech yüzde 95, Moderna yüzde 94, Oxford yüzde 70 etkinlik oranı açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bu üç şirket değil, Çinli Sinovac ile sözleşme imzaladı.

Sinovac'ın Faz 3 çalışması yaptığı ülkelerden biri de Türkiye.

Bu çalışma bitmiş, Sinovac'ın etkinliği saptanmış değil.

Pala, kuşkusunu şöyle anlatıyor:

“Faz 3'ün ne durumda olduğuna dair bilimsel bir rapor bulunmuyor. Güvenli ve etkili midir, bilinmiyor? DSÖ'den ya da Avrupa İlaç Ajansı'ndan ruhsat alınması gerekir. Dünyada ilk kez bizde ruhsat alacaksa temkinli olmalıyız.”

Pala, diğer aşılara göre daha ucuz olduğu için Sinovac'ın tercih edildiğini savunuyor.

11 ARALIK'A YETİŞMEZ

Faz 3'ün idare heyetinde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek ise Türkiye'de 1200 sağlıkçı ve 13 bin gönüllünün aşılandığını belirtiyor.

Aşı onaylanınca en az 35 milyona uygulanması gerektiğini anlatan Tükek, şu görüşü savunuyor:

“Aşı gelir gelmez olacağım. Aralık sonunda olur diye düşünüyorum. Çinliler bir onay olmaksızın 80 milyonu aşıladı. Böyle salgınlarda ülkeler risk alabilir. Ruhsat alınmayacaksa etkinlik sonuçlarına bakmak gerekir.”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise aşının Ocak 2021'e yetişebileceğini vurgularken, “Çin aşısının ne kadar etkili olduğuna dair bilgimiz yok. Etkinliği belli olmadan uygulanmamalı” diyor.

Maske bulamayan…

Grip aşısına erişemeyen…

Aylarca gözünü diktiği turkuaz tablo ile aldatılan vatandaş…

Şimdi Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mıdır?