TCDD sendikadan korktuğu kadar Covid’den korkmuyor

Koronavirüsün Türkiye'de can almaya başladığı günlerde Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı İzmir Trafik Yönetim Merkezi'ndeki beş kamu görevlisi dilekçe vererek, can kaygısı yaşadıklarını duyurdu.

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi olan beş memur 22 Mart 2020'de TCDD'ye şu uyarıda bulundu:

– Trenler boş gidip gelmesine rağmen tren sayısı düşürülmeyip sağlığımız hiçe sayılıyor.

– İşe gidiş gelişimizin servisle yapılmasını, tren sayısının düşürülmesini ve önlem alınmasını istiyoruz.

– Önlem alınmazsa iş yeri enfekte olacak ve hizmet duracaktır.

– Nöbete gelenlerin virüs getirmeleri ihtimal dahilindedir.

– Nöbet değişiminde iş yeri dezenfekte edilmelidir.

– Bize bulaşacak olan virüsün ailemize de bulaşacağı düşüncesiyle işimize konsantre olamıyoruz.

Beş memur önlem alınmadığı takdirde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'ndan doğan işten kaçınma hakkını kullanacaklarını açıkladı.

SİVAS VE ERZİNCAN'A SÜRGÜN

TCDD dilekçeden 50 gün sonra 32 çalışanın görev yerini değiştirdi.

Bu 32 kişiden 17'si BTS üyesiydi.

17 BTS'liden beşi koronavirüse karşı önlem alınması için dilekçe verenlerdi.

Nereye mi gönderildiler?

Torbalı, Denizli, Tekirdağ, Sivas ve Erzincan!

Sürgün edilenler işe iade davası açtı.

TCDD, İzmir İdare Mahkemesi'ndeki davaya gönderdiği yanıtta, beş memurun koronavirüsü bahane ederek, görevden kaçtığını iddia etti.

TCDD'nin savunmasından aktarıyorum:

“İş yerindeki çalışma koşullarını bahane ederek, görev yapmaktan imtina etmiştir. Bu durum iş yerinde huzuru bozmaktadır ve risk teşkil etmektedir.”

TCDD, çalışanlarını İzmir'den yüzlerce kilometre uzağa sürmesini, “Personelin uzun süreler aynı iş yerinde çalışması işletme körlüğüne neden olduğundan rotasyon uygulaması olabilmektedir” diye açıkladı.

ACEMİLER İŞ BAŞINDA

Neyse ki İzmir İdare Mahkemesi, dört memur hakkında sürgün kararının yürütmesini durdurdu. Fakat BTS'liler işe döndüklerinde, haklı çıktıklarını gördüler.

Çünkü altı ay önce verdikleri dilekçede işaret ettikleri üzere dört çalışan koronavirüse yakalanmıştı.

14'ü ise karantinadaydı.

Zaten izinsiz görev yapan çalışanlar daha da eksilmişti.

İddiaya göre…

Bu eksilmeden ötürü eleman ihtiyacı doğduğu için kurs görmemiş, yeterlilik sınavına girmemiş, girse de geçememiş olanlara iş başı yaptırıldı.

Bir kontrolörün sekiz saniyede bir kod göndererek, trafiği yönettiği düşünülürse…

En yoğun demiryolu trafik hattı olan İzmir'in rayları, bugün risk altındadır.

Mitinge ceza yok, sürgün protestosuna var

BTS'liler sürgünü ve baskıları protesto için 2 Haziran 2020'de İzmir, İstanbul, Adana ve Diyarbakır'dan yola çıkarak Ankara'ya yürüyüş eylemi başlattı.

Eylemin İzmir ayağında Alsancak Tren Garı önünde toplanan BTS'liler, raylarda sembolik yürüyüş yaptıktan sonra Ankara'ya gitti.

“Fatura” üç ay sonra gönderildi.

İzmir'deki TCDD çalışanlarına sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3150 TL para cezası kesildi.

Bu ceza, bir çalışanın maaşının yarısı, bazıları için üçte ikisi demek!

Ayasofya ibadete açılırken…

Malazgirt Savaşı'nın 949. yıl dönümü kutlanırken…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da miting yaparken akla gelmeyen sosyal mesafe kuralı, sürgünü protesto eden sendikacıların eyleminde hatırlanıyor!

BTS Başkanı Hasan Bektaş, “Bizi engel görüyor, susturulmamızı istiyorlar” diyor.

Çanakkale Köprüsü'nde sükseli kazık

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devletin Çanakkale 1915 Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiğini ve araç başına 15 Euro ücret alınacağını açıkladı. Yani, 135 TL.

Köprünün 2022 yılında açılması bekleniyor.

Bugün Çanakkale'nin iki yakası ile adalar arasındaki ulaşım vapurlarla sağlanıyor.

Çanakkale Özel İdaresi'ne bağlı olan GESTAŞ, altı hatta hizmet veriyor.

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'in aktardığı GESTAŞ'ın verilerine göre 2017 yılında 4.223.592 araç bu vapurları kullandı.

2018 yılında bu rakam 4.185.053 olarak gerçekleşti.

2019 yılında 4.537.338'e yükseldi.

2020 yılının ilk altı ayında 1.447.535'te kaldı.

Bu rakamlara Çanakkale 1915 Köprüsü'nü hiç kullanmayacak olan Bozcaada ve Gökçeada ile Avşa-Marmara adası yolcuları da dahil.

Geçen yıl Çanakkale Boğazı'nı vapurla geçen araç sayısını 365 güne bölersek…

12.431 araca denk ediyor.

Günlük 45 binlik araç garantisi vermek hangi hesaba ve mantığa dayanıyor, anlamak mümkün değil.

İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra…

Sükseli bir kazık daha bizi bekliyor.

Terane

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde eli bir kelepçe ile yanındaki polis memurunun bileğine bağlanmış genç adam, savcıya ifade vermek için sırasını bekliyor.

Solcu değil.

Atatürkçü hiç değil.

Bilakis…

Üç yıl öncesine kadar AK Parti'nin sosyal medyadaki en ünlü fedailerindi, Taha Ün.

Ün, 1983 yılında İstanbul'da doğdu ve imam hatip lisesini bitirdi.

Kapatılan Refah Partisi'ne bağlı Milli Gençlik Vakfı'nın üyelerindendi.

28 Şubat günlerinde her İslamcı protestoda yer aldı.

Defalarca gözaltına alındı.

Necmettin Erbakan ölene kadar Saadet Partisi'ne oy verdi.

Erbakan'dan sonra AK Parti'ye üye oldu.

Gezi Parkı gösterileri ve 17-25 Aralık Operasyonu'nda AK Parti'nin muhalefete karşı sosyal medyada kurduğu barikatta ön safta çatıştı.

Çok hiddetliydi.

Muhalefet ondan nefret ederken…

AK Partililer nezdinde milletvekillerinden bile daha şöhretliydi.

Sema Silkin ile evlendiklerinde nikah şahitleri Emine ve Recep Tayyip Erdoğan oldu. Eşi Sema, Emine Erdoğan'ın danışmanıydı.

Taha Ün, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini oylayan 16 Nisan 2016'daki referandumda “Evet” oyu için canla başla çalıştı.

Ekim 2016'da “100 Yıllık Terane” adlı ilk ve tek kitabını çıkardı.

Kitapta, Sultan Abdülhamit ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı medya operasyonlarına maruz kaldığını iddia etti. Küresel güçlerin iki lideri diktatör olmakla suçladığını ileri sürdü.

Ün, gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı kurumlarda ve üniversite yurtlarında imza günü ve söyleşilere davet edildi. AK Partili belediyeler tarafından şehir şehir dolaştırıldı. Tastamam 120 bin kitap basıp sattı.

Çok değil, aylar sonra…

Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığı iddiasına karşı çıkarken, AK Parti iktidarını yumuşak bir dille de olsa eleştiren Ahmet Taşgetiren, Hakan Albayrak ve Yıldıray Oğur'ın gazetelerinden peş peş kovulduğunu gördü.

Gidenlere arka çıkınca hain ilan edildi.

Kitabı çıkalı bir yıl olmadan AK Parti'den koptu.

Ve 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde Saadet Partisi'ne oy verdiğini açıkladı.

2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi iptal edilince partiden ayrıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi'nin kuruluşuna katıldı.

O, partinin iletişim ajansının başına geçerken, eşi genel başkan yardımcısı oldu.

Artık sıra Ün'e gelmişti.

Neden mi?

Davutoğlu, 2016'da “Pelikan Bildirisi” adı verilen bir metnin Twitter'da yayınlanması üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu bildiriyi, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt ile Salih Tuna'nın da aralarında olduğu grubun yazdığı savunuldu. Gruba bu yüzden “Pelikan” adı yakıştırıldı.

Ün, “Pelikan Çetesi” tabirini kullandığı için haziran ayında ifadeye çağrıldı.

Tuna hakkında “Pelikan'ın ruhani lideri” dediği için 26 Temmuz'da Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

18 Eylül günü Üsküdar'da, Erdoğanlara yarım kilometre uzaklıktaki evini saat 7'de polis bastı.

Hakaret iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında evi aranıp gözaltına alındı.

Çengelköy Polis Karakolu'nda bir polis, Ün'e kapıda bekleyenleri işaret ederek, “Bu kişi annen mi?” diye sordu.

Ün, “Evet” dedi.

Polis, kelepçeyi Ün'ün bileğine geçirdi.

Karakoldan annesinin gözleri önünden kelepçeli halde çıkarılan Ün, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Sorgusunda, AK Parti yanlısı Memur-Sen'e Twitter'da küfrettiği ileri sürüldü.

Vaziyet sonradan anlaşıldı.

Ün, sendikanın paylaştığı bir tweet'i “rt” etmişti.

İletiyi beğenmeyen üçüncü bir kullanıcı hem Memur-Sen'e, hem de Ün'e küfretmişti. Ün mağdurken şüpheli hale gelmişti.

Ün'ün vaktiyle, ucu zehirli bir mızrak gibi kullandığı klavyesinden tescilli bir muhalif olarak nasibimi almıştım. Derken, aramızda diyalog kurulmuştu.

Birkaç ay sonra “100 Yıllık Terane” kitabını imzalayıp göndermişti.

Doğrusu, beğenmemiştim.

Gözaltına alındığını öğrendikten sonra Ün'ü aradım.

Üç yıl sonra şimdi, kitabı hakkındaki fikrini öğrenmek istedim.

Şöyle yanıt verdi:

“O günlerde Sultan Abdülhamit ve Erdoğan'ın üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını düşünüyordum. Bu operasyonu boşa çıkarmanın yolu olarak Erdoğan'ın etrafında kenetlenmeyi gerekli görüyordum. Şimdi böyle düşünmüyorum.

Bu durumun iç politikada kullanılıp heba edildiğini fark ettim.

Erdoğan toplumla ve muhalefetle kucaklaşması gerekirken, siyasi kutuplaşmaya yöneldi. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına zarar veriyor.”

Ün'e sordum:

“Siyasi yolculuğunun böyle sonuçlanacağını tahmin eder miydin?”

“Kimse için etmezdim! Bizimki böyle bir kavga değildi” diye yanıt verdi.

Peki ya, “100 Yıllık Terane” kitabı ne olacak?

“O kitabı çoktan toplattım” dedi.