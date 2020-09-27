Tosuncuk’un 500 Bitcoin cihazı kayıp

Çiftlik Bank Davası'na bakan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi 10 gün önce 48 sanıktan 28'i için beraata karar verdi. Davanın bir numaralı sanığı olan, “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın kadar tanınmadıkları için hiç kimse, 28 kişinin adından ve neyle suçlandıklarından söz etmedi.

Oysaki…

Bu 28 kişiden ikisi, Çiftlik Bank'ın Bitcoin vurgunundaki en kilit kişilerdi.

Adları, Hamza Toklu ve Serhat Dutman…

Mehmet Aydın'ın onlarla yolu, bir Balıkesir molasında kesişti.

Nasıl mı?

Aydın, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıkıp soruşturulmaya başlandığı Aralık 2017'de, Akhisar'daki tavuk çiftliğini ziyaret etmek üzere İstanbul'dan yola çıktı.

Balıkesir'de yetkili bayisi olan Hakkı Cangül'e uğradı.

Cangül, dükkanın bodrum katındaki 35 Bitcoin cihazından söz etti.

Aydın, “Bana da getirin” dedi.

Cangül de Aydın'ı emlakçı Hamza Toklu ile tanıştırdı.

Balıkesir'de 1989 yılında doğan Hamza Toklu, Çiftlik Bank'ın yatırımcıları arasındaydı.

Tosuncuk'a 92 bin TL kaptırmıştı!

TEK KALEMDE 11.460.000 TL

Mehmet Aydın, 20 Aralık 2017'de Hamza Toklu'nun Yapı Kredi Bankası'nın Altıeylül Şubesi'ndeki hesabına “makine alım ödemesi” adı altında 11 milyon 460 bin TL gönderdi. Toklu, aynı gün parayı çekmek için şubeye başvurdu.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre bu işlem bir hafta ertelendi.

Kuşkulanan MASAK, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Toklu, ifadeye çağrıldı.

İfadesinde, Çin Zigong İnnova Techonology Center adlı şirketten Bitcoin cihazı satın almak üzere Aydın ile el sıkıştıklarını kabul etti. Havale edilen paranın Çinli şirkete ön ödeme için Aydın tarafından Ziraat Bankası'nın KKTC'deki şubesinden gönderildiğini kaydeden Toklu, “Biz 300 bin dolar kazanacaktık. Paranın kaynağını bilemem” dedi.

Hesaptaki paraya el koyan Geyve Sulh Ceza Hakimliği, Toklu'yu serbest bıraktı.

Fakat savcılık Toklu'nun hesap hareketlerini araştırsa ve cep telefonunu takibe alsaydı ifadesinde yalan söylediğini açığa çıkaracaktı.

Çünkü Mehmet Aydın, MASAK'ın el koyması sonrasında başka banka hesapları üzerinden Toklu'ya para göndermişti.

KÜMESTE BİTCOİN TESİSİ

Aydın, Toklu'ya çeşitli bayilerden 246 bin TL havale ettirdi. Toklu, 50 bin TL'yi Çin'e yolladı. Ardından Aydın, 8 Ocak 2018'de 2.700.000 TL daha gönderdi.

Çin'den, İstanbul Tahtakale'den ve piyasadan 500 adet Bitcoin cihazı satın alındı. Çiftlik Bank'ın Acarkent'teki villasında toplanan cihazlar, Ocak 2018'de Akhisar'daki tavuk çiftliğinin altı numaralı kümesine taşındı.

Cihazların kurulumunu Hamza Toklu ile Serhat Dutman yaptı.

Aynı gün Mehmet Aydın, tesiste çekim yaparak, Çiftlik Bank'ın Facebook hesabında yayınladı.

500 CİHAZ KAYIP

Cihazlar Akhisar'a taşındıktan bir ay sonra, 12 Şubat 2018'de ansızın söküldü. Toklu ve Dutman, cihazları 16 MAU 72 plakalı TIR kamyonuna yükledi.

Sevk irsaliyesinde, cihazların Dubai'ye gönderilmek amacıyla Gemlik Limanı'na yollandığı yazıldı.

Ne var ki İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde TIR'ın Türkiye'ye giriş veya çıkışı kaydı yoktu.

Gemlik Limanı'ndan cihazların çıkarıldığına dair kayıt bulunmuyordu.

Bir başka iddiaya göre cihazlar Uruguay'a kaçırıldı.

Özetle, 500 cihaz kayıptı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği beraat kararında, Toklu ve Dutman'ın “Tosuncuk” tarafından dolandırıcılık amacıyla kurulan suç örgütüne bilerek yardım etmediklerine karar verdi.

Bu karar Akhisar'da tavuk çiftliğinden TIR'larla yola çıkarılan 500 Bitcoin cihazının bugün nerede olduğunu…

Cihazlar için harcanan yaklaşık 3 milyon TL'nin akıbetini açıklamıyor.

Türk İnterpolüne göre Mehmet ve Fatih Aydın kardeşler, Türkiye'de topladıkları en az 322 milyon TL'lik servetle, bazen Uruguay'da, bazen Brezilya'nın güneyinde keyif çatarken, dolandırıcılık ağına dahil olan iki sanık sessizce aklanıyor.

Mağdur 3762 vatandaş, kendilerinden çalınanların iade edilmesini beklerken…

Çiftlik Bank Davası'nda tek bir tutuklu sanık bile bulunmuyor.