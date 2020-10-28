Büyükşehir’e Audi’ye binmeyen genel sekreter atandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği için Ankara'dan Adana'ya getirilen ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen resmi ataması bir türlü gerçekleşmeyen Ergül Halisçelik'in yazısı Başkan Karalar imzasıyla nihayet İçişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Aslında Ergül Bey'in yazısı çok daha önceleri gönderilmeliydi.

Fakat bir türlü olmadı.

Eski Genel Sekreter Şaban Acar uzun bir süre görevini sürdürdü.

Oysa Ankara'dan Genel Sekreter olarak Adana'ya davet edilen Ergül Bey'in atamasının bir an önce yapılması gerekirdi.

Uzadıkça, uzadı…

Ancak sonunda Şaban Acar, görevlerinden el çektirildi ve Ergül Bey'in de yazısı yazıldı.

Neden böyle oldu, şu an bilinmiyor.

Ama herhalde Başkan Zeydan Karalar'ın bir bildiği vardır.

Kendi açısından en uygun ve doğru zamanı bekledi anlaşılan.

Tahmin ediyorum Zeydan Başkan bu süre içinde bekledi ve kişileri izledi.

Sonunda gereğini yaptı.

“Zeydan Karalar'ın en büyük projesi” denilen, Ergül Halisçelik ise Adana kamuoyunun tam desteğini almıştı.

Herkes Halisçelik'in Adana için ne kadar iyi bir şans olduğunu belirtiyor ve atanmasının gecikmesini anlamsız buluyordu.

Hazine Başkontrolörü, Hazine ve Maliye Bakanlığı (T.C Denetim Otoritesi) olan Dr. Ergül Halisçelik'in kariyeri başarılarla dolu. Halisçelik, aynı zamanda Hacettepe , Başkent, TED Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Bşk. Yrd., TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacı, Carnegie Mellon Üniv. Mezunları Derneği Kurucu Başkanlığı gibi etiketlere de sahip.

Üstelik de gerçek bir Adanalı,

1973 doğumlu olan Halisçelik, Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat (İngilizce) Bölümünden birincilikle mezun olmuş, yüksek lisanslarını yapmış, bunun yanında Adana'nın çeşitli spor kulüplerinde lisanslı olarak futbol oynamış, gol kralı olmuş , gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iç denetim, Avrupa Birliği düzenlemeleri, risk yönetimi, Katılım Öncesi Mali Yardımların Denetimi, bağımsız denetim, proje yönetimi, uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar (EU, IMF, UN ve Dünya Bankası) ve diğer mesleki konularda eğitimlere katılmış, bireysel ya da grup çalışmalarında yer almış.

Ergül Halisçelik'in sosyal alandaki çalışmaları da önemli. Örneğin; doktora eğitimini “Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Çalışmalar” konulu tez çalışması dünya ülkeleri ve Türkiye ile ilgili çok çarpıcı rakamsal veriler ve analizler içeriyor.

Yani toplumcu alandaki çalışmaları da önemli ve CHP Genel merkezinin de bu çalışmalardan yararlandığı sır değil.

Ergül Bey, ayrıca belediyede lüks Audi makam aracına tasarruf nedeniyle binmemesi, personelin beklemesini önlemek için üst düzey yöneticilerin kullanımında güvenlikçilere asansör tutmayı yasaklaması ve tasarrufta örnek olmasıyla da gündeme gelmişti.

Bu arada, belediyede personelin daha verimli çalışması için yeni daire başkanlıkları, müdürlükler kurdu, bazı daire başkanlıkları ya da müdürlüklerini ise birleştirdi. Böylece israfı engelleyen, yeni ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte birimler kurdu. Yakında belediyede personelin artık daha fazla yeteneğine ,becerisi ve eğitime göre işlerde çalıştırılacağı kaydediliyor.

Bence Zeydan Karalar, “En büyük projesi” denilen Ergül Halisçelik'i atamakla, arkasını sağlama aldı.

Belediyenin idaresi, tasarruf, para düzeni, gelir gider tablosu ve denetim açısından şimdi kafası artık daha rahat.

Bu arada Zeydan Karalar, seçim öncesi mitinglerde muhalif konuşmalarıyla tepki çekmesine rağmen uzun süre görevde bıraktığı ve bazan da yanında dolaştırdığı Sinan Gül'den boşalan, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Üniversiteden gelen bir bilim insanı olan ve sosyal ilişkilerdeki başarısıyla da öne çıkan İsmail Güneş'i atadı. Bu atamada Ergül Bey'in kendisi gibi akademisyen olan Güneş'i, rahat çalışacağı biri olarak görmesinin de etkisi olmuştur bence…

Yanı sıra Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Hıdır Gümüşdamla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr.Muhsin İnal, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na ise Mehmet Temel atandı.

Biz Halisçelik'e hayırlı olsun diyor, kamu hizmetindeki başarılarını Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de görmek istiyoruz…

29 EKİM KUTLU OLSUN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yıldönümü nedeniyle Başkan yardımcısı olduğum Çukurova Gazeteciler Cemiyeti olarak Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyduk ve saygı duruşunda bulunduk.

Çelenk koyma törenine Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bu vesileyle ben de bize bu bayramı kazandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun