Aciz ekonomi!

İddia ediyorum, bu kadar kötüsünü dış mihrak yapamazdı! Bugün yaşadığımız döviz sıkıntısının hiçbir yerinde dış mihraklar yok. Ülkeyi yönetenler tabii ki “var” diyecekler. Aksi takdirde sorumluluğu üslenecekler.

Merkez Bankası rezervlerini eriten dış mihraklar mı? Senin ülkenin vatandaşı kendi parasına güvenmeyip 200 milyar dolar almış, bankalara zulalamış. Bankalardaki mevduatların yarısı döviz cinsinde… Düşündün mü hiç niye diye?

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Üç yabancı bankaya Türk Lirası'nda yaptıkları spekülatif işlemler nedeniyle işlem yasağı getirildi. Dış mihrak işte bunlar denilip teşhir edildi.

Baştan söyleyeyim; bu bankaları savunduğum falan yok! Beter olsun hepsi… Lakin böyle bir durumda beter olan bizim ekonomi!

Hadi bunu içeride kendimize anlatırız da, dünya piyasalarında böyle bir suç türü ve yasak yok ki! Var diyorlarsa, tek bir örneğini göstersinler yazayım bu satırlarda…

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Borsada “açıkçı yakalamak” diye bir tabir vardır. Elinde hisse senedi olmadan satım yapan boyunu çok aşmışsa ve bu durum anlaşılırsa iyice sıkıştırılır. Neyi var, neyi yok alınır! İki tarafın yaptığı da yasaldır.

Üç tane bankanın “açık” yaptığını anlıyorsun ve terste yakalıyorsun. Fakat koskoca Türkiye olarak aciz kalıp sıkıştıramıyorsun! Soyup soğana çevirmen gerekirken yasak koyup haksız duruma düşüyorsun!

Bu fotoğrafı verdikten sonra sence dünya piyasalarında nasıl bir algı oluşturuyorsun?

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Yasak koyduğumuz bankalardan biri BNP Paribas aynı zamanda Türk Ekonomi Bankası'nın sahibi… İşin ilginci Türk Ekonomi Bankası, Merkez Bankası'nın ortağı…

Bir diğer yasak koyduğumuz banka Citibank… Üç gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yaptığı sunumun düzenleyicilerinden biri…

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Biz çıt kırıldım ekonomiyiz. Çok alıngan ve hassas bir ruh yapısına sahibiz. Biri arkamızdan konuşsun, hop dolar fırlıyor. Neden böyle oluyor?

Merkez Bankası'nda müdahale edecek rezerv az, şirketler boğazına kadar borçlu… Haliyle nefes alamıyor, boğulup gidiyor. İki gün sonra ceza verdiğimiz bankaların ayağına, “Bize borç bulur musunuz” diye gideceğiz.

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Yıllarca süper güç olacağım derken süper market olmuşsun. Üretmeyip, yurtdışından kredi alıp yaşamışsın. Borçlanıp harcamışsın.

Peki, bunca borcu bize kim veriyor? Dış mihraklar! Lider ve güçlü Türkiye'yi istemeyen hasım ülkeler kesenin ağzını açmışlar.

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Ülke kötü yönetilmiş, paran bitmiş. Döviz uçup gitmiş. Kimse dışarıdan mal alacak para bulamıyor. Alsa kime satacak? Tüketicinin parası mı var? Neyle alacak?

Dış ticaret açığının azalması, Türkiye'de üretim yapıldığı için değil, parası kalmadığı için olabilir mi? Bu durum açlıktan kıvranan, yetersiz ve sağlıksız beslenen birine; “Bak kilo veriyorsun, çok fit olmuşsun” demek gibi… Yoksa amaç tek adam rejimi ile kilo vermek mi?