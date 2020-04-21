Bankası olan bin pişman!

Bankacılık çok hassas bir konu… Diğer sektörlere benzemez… Sonda söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim ki merak edenler boşuna beklemesin. Türkiye'de batacak banka yok!

Yok zarar etmiş, yok kredileri dönmemiş, yok sermayesi tükenmiş… Hepsi hikaye… Nitekim ülkeyi yönetenler istemediği sürece hiçbir banka batamaz Türkiye'de…

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu… Kısaltmasıyla BDDK… Bundan 20 yıl önce 2000'de kuruldu. Amacı adıydı…

Bankaların boyunu aşacak risklere girmemesini kontrol, düzenleme, denetleme… Geçen yıla kadar gayet iyi çalışan bir mekanizmaydı… Esneye esneye sonunda döndü lastiğe…

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Emir yukarıdan geldi. Özel bankalar kredi vermiyor diye şikayet edildi. Ülkede çalışan şirket mi var? Kime gönül rahatlığıyla kredi verecek ki?

Salgın bitmek bilmezse, verilen krediler için soğuk su için! Sonra ne yapacak bankalar? Borçlarının peşinde koşacaklar. Tuttuğunu silkeleyip almaya çalışacaklar.

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BDDK'nın son aldığı kararlarla iş çığırından çıktı! Riskleri kontrol etmesi gereken kurum risk almayan bankaları cezalandıracağını açıkladı!

Bankaların önüne öyle bir “formül” koydu ki, kredi dağıtmayan, yurtdışında parasını tutan, Hazine'ye borç vermeyen kolay kolay istenilen oranı tutturamayacak.

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Şöyle ki; bankanın kasasında 100 liralık dövizi varsa, 125 liralık iş yapması gerekiyor… Nasıl yapacak? Büyük risk alacak. Ya o dövizden bir yolla kurtulacak ya da bin bir takla atıp formülü tutturacak!

Merkez Bankası'na ver. Takasa gir. Piyasaya sat. Ne yaparsan yap. Hatta döviz mevduat getirenin yüzüne kem gözle bak… Esefle içini çek… Faiz verme… Nazar et… Onu kına… Millet dolar alıp fiyatı artırmasın da…

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Kamu bankaları krediyi batırırsa devlet var arkasında kapı gibi… Nitekim geçen yıl İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira sermaye desteği gelmiş, yetmemiş Hazine'den de para eklenmişti.

Özel bankaların böyle bir şansı yok! Zira geçen yıldan beri yüzdürüyorlar batık kredileri… Şirket “Ben battım” dese bile “Hayır sen batmadın” diyorlar, batık kredi olarak saymıyorlar…

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Özel bankaları kredi versin diye bu kadar zorlamak alacak kalitesini bozar… Bankalar olmayacak şirketlere mecburen kredi açar. Bu durum bankaların bilançolarına yazar. Yurtdışından ancak çok yüksek faizle borç arar… Faturası döner dolaşır yine Türkiye'ye çıkar.

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İşin enteresan tarafı burada da bitmiyor uygulamanın azizlikleri… Bankalar yurtdışından bir yolla borç bulup bunu Türkiye'ye getirmeleri gerekli…

Hazine borç bulamıyor ama “Garantisi benim” diyen esnaf gibi ortalıkta dolaşıyor. Türk bankacılık sistemi riskli kredi vermek için yurtdışından borç toplayan bir role soyunuyor.

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Dünyada örneği var mı bilmiyorum ama alınan bu karar ne uluslararası kurallarla ne de serbest piyasa ile uyuşuyor!

Ekonominin çaresizliği iyice ortaya çıkıyor. Yabancı bu işin kitabını yazmış, emin olun bu olanları görmüyor!

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Böyle tek tek uğraşmasalar… Bankalara kayyum atayıp piyasayı istedikleri kadar krediye boğsalar… Hiç yarın olmayacakmış gibi günü kurtarsalar. Büyük hata yapıyorlar!

Not: Daha detaylı anlatımı, YouTube'da Murat Muratoğlu kanalında, “Ekonomideki tehlikenin farkında mısınız?” videosunda…