Bir eli yağda bir eli yoksullukta!

Yağ fiyatları iktidarı yağlayanları bile zora düşürecek hale geldi. Bizzat benim şahidi…

Yahu 58 lira olur mu 5 litrelik ayçiçeği yağı? Geçen ay aynı markayı aynı marketten 42 liraya almıştım. Afalladım!

İstatistik kurumunun açıkladığı enflasyon yıllık yüzde 11.75 seviyesinde… Bırakın yıllığı bir ay öncesinden bahsediyorum. Aylık yüzde 38 zam hesaplıyorum!

İstatistik kurumu yağı nereden alıyor çok merak ediyorum.

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Yandaşın kiralık kalemi ekonomiden sorumlu bakana dolar fiyatını sorarken, “Vatandaşın BMW ve Mercedes'le ne işi var” cevabını aldığında bir hayli keyiflenmişti…

Demek yağ fiyatlarını sorsa “Vatandaşın kızartma ile ne işi var” dediğinde bu sefer de gevreyecekti kendisi… Nitekim kızartma sağlığa zararlı değil miydi?

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Ortamlarda enflasyon tek haneye inecek dersin, zamları ince ince bindirirsin. Bu biraz kalın oldu ama kim hesaplayacak? Hesaplayan yakın arkadaşı, onu mu kıracak?

Hani bu 8 bin, 9 bin şubeli marketler var ya… Hükümetle her daim dirsek temasındalar. Enflasyonu hesaplama dönemlerinde fiyatı toplanacak ürünlerde o güne özel büyük indirimler yapmazlar mı?

Şans işte… O kadar zarar koskoca zincir marketi batırmaz herhalde…

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Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam!

Ülkenin yarısı, dış güçlerin yaptırdıklarına inanıyorlar yağ fiyatlarındaki fahiş zamları… Daha çok yapılsın. Kolay mı yedi cihana hükmetmek?

Adam açlıktan ölmek bize koymaz, kuru ekmek yeriz yine de sevdamız diyor. Sefalet çekmekten hoşlanıyor. Hak ediyor. Bırakın çeksin! Mutlu olmak onun da hakkı…

Lakin kurunun yanında yaş da yandı! Artık kulak arkası da kalmadı!

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Peki, fiyatlar neden sapıttı? Üretim maliyetlerinin artması, destekleme priminin 4 yıl boyunca kilo başına 40 kuruş olarak uygulanması çiftçiyi ayçiçeği üretiminden uzaklaştırdı.

Üretim yüzde 20 azalınca yağlık ayçiçeği alım fiyatları artmaya başladı.

İşin enteresan tarafı, ülkede yeterli yağ bulunmadığı için fiyatlar katlıyor. Türkiye'nin bitkisel yağ ihracatı yüzde 350 artıyor! Nasıl oluyor?

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İhraç ettiğimiz memleketler yağlı güreş tutsa yine mümkün değil bu kadar yağ almaları! Bildiğiniz hayali ihracat… Aslında yağlar bu ülkelere ihraç ediliyormuş gibi gösterilip iç piyasaya sürülüyor. Arada KDV iadesi, ihracat desteği derken paralar yağın üzerinde yüzüyor.

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Düşünün, temel gıda maddesi ayçiçeği yağını alırken bile ülke vatandaşlarının durumu sıkıntılı… Yoksul sayısı Cumhuriyet tarihinin bütün rekorlarını kırdı. Yoksul kategorisine sayılmayanların çoğunluğu da ucu ucuna borç harç yaşayanlar.

Hiç görmedim sarayı… Zira ülkeyi oradan yöneten de fakirliği ve yoksulluğu göremiyorsa, duvarları hakikaten çok yüksek olmalı!