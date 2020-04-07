Dolar Bey, Amerika ile yaşadığımız rahip krizinde gördüğü seviyelere geri geldi. Bakan Bey; “Dolar yükselse de bir satsak da bir kâr etsek diyorlar… Çok beklersiniz!” demişti. Derviş muradına erdi.

Açıklanan ilk programda bu yıl sonu için hedefler “6 lira” ortalamayı gösteriyordu. Baktılar olmayacak “6.50” seviyelerine razı oldular. Bu uğurda 52 milyar dolar sattılar!

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Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 64 milyar dolara kadar indi. Kaybeden kumarbaz gibi masadan kalkmayı bilmedi. Kendine ait olmayan rezerv stokuna girip “eksi rezerv” ile müdahaleye devam etti.

Bu ne demekti? Şöyle anlatayım; 2018 yılında dolar rezervlerimiz az diye doların 7.20'ye fırladığı süreçte bile Merkez Bankası'nın rezervi ancak 65.5 milyar dolara gerilemişti.

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Herkes karantinada olunca kimse evden çıkmayınca doları yere atacak, üzerinde zıplayacak, yırtacak, parçalayacak, kesecek, yakacak delikanlı da kalmadı… Dolar haddini aştı!

Yılbaşından beri durmadan artıyor, her gün üzerine koyuyor yılanoğlu… Öncekilere sebep üst akıl, dış güçler, faiz lobisiydi… Bu sefer dış virüslerin işi…

Bahane hazır neyse ki! Yoksa ülkeyi kötü yönetmekle ne alakası olabilir ki?

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Daha dün Japonya'da 988 milyar dolarlık teşvik paketi onaylandı! Oysa o paranın küsuratı bile Türkiye ekonomisini ayağa kaldırırdı.

Bizimkiler de cepten mesaj yolluyorlar 10 lira göndersene, “Biz Bize Yeteriz” diye! Tabii ki yardım etmeliyiz birbirimize de… Ayıptır sorması toplanan vergiler, ihtiyat akçeleri filan nerede?

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Peki, niye dolar 7'ye merdiven dayadı? Neden onca müdahaleye rağmen istifini hiç bozmadı?

Öncelikle bütün gelişen ülkelerin başları belada… Türkiye bu gurubun en başlarında… Üzerine İşsizlik Fonu'nu yediği için para basılıyor. Nereye kadar basacaklar ucu bucağı bilinmiyor!

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Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu çoktan kaybettik! Merkez Bankası bağımsız mı? Piyasalar bu sorunun cevabını “net” olarak geçen yaz aldı. Başkanın oraya nasıl getirildiği belli… Hep sarayın gölgesinde kaldı.

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Yaşananlar milletimiz için alışılmış bir durum olabilir. Zira yurtdışındaki yatırımcılar, özellikle büyük fonlar yatırım için bağımsızlık, hukuk ve demokrasiye bakıyorlar.

Moral bozmanın anlamı yok yine de… Ne öyle “dolar coştu” falan demek? “Dolar tepetaklak arttı” desek? Ya da; “Artık dolarınızla daha fazla TL alabilirsiniz” müjdesi versek?

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Sahi, dolardan bize ne? Türk Lirası yeter bize! Tabii 435 milyar dolar borcumuz olmasaydı daha iyiydi de… Hep virüsten…

Hatırlamıyor musunuz? Salgın öncesi hepimiz şımarmıştık iyi ekonomiden ve zenginlikten!