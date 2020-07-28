Euro koptu gitti 8 lirayı geçti!

Euro fiyatı 8 lirayı geçti. Euro'nun tek başına hareket ettiği falan yok! Sebebi dolar/Euro paritesi… Bizde 6.85 liraya sabitlenmiş dolar hızla değer kaybetmeye başlayınca diğerleri yükselmeye başladı haliyle…

Genel olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu iş böyledir. Dolar fiyatına göre parite ile çarpılıp diğer para birimlerinin değeri belirlenir.

Başka türlüsü mümkün değildir. Gidip de Türk Lirası'nı İngiliz Sterlini'ne, Japon Yeni'ne veya İsviçre Frangı'na karşı fiyatlayamazsın. Önce doları fiyatlar sonra parite ile çarparsın.

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Peki, parası değer kazanan Avrupa mı iyi durumda? Hayır! Çirkinlerin güzellik yarışması gibi… Şu an için daha çirkin görünen Amerikan ekonomisi…

Amerika ile Çin arasında büyük sorunlar yaşanmakta. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin çarpışması doları ciddi anlamda yaralamakta…

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Amerika'nın bütçe açıkları ve Amerikan Merkez Bankası'nın sonsuz para basma garantisi de doların değerini düşüren etkenler arasında…

Salgına yakalanan sayısı Amerika'da tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Amerika ekonomiyi az etkilemesi için bunun üzerini parayla örtüyor.

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Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 10 ay gibi süreçte 3.5 trilyon dolardan 7 trilyon doların üzerine çıktı.

Geçen hafta istihdam piyasasından gelen olumsuz veriler, Amerika'nın daha fazla para basacağı beklentilerini artırınca dolar iyice zayıfladı. Değer kayıplarını her gün artırdı.

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Madalyonun diğer tarafında; Amerika'nın birçok kentinde ırkçılık karşıtı “Siyah Hayatlar Kıymetlidir” grupları ile polisler arasında çatışmalar devam ediyor.

Başkanlık seçimine 100 günden az kaldı ve Trump, anketlerde 14 puan geride. Kuvvetle muhtemel ülke yönetimi değişecek. Değişim neler getirecek?

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Ya Avrupa? O da beter durumda… Bazı ülkeler salgını kontrol altına aldı bazıları yine sınırları kapatmaya başladı. Avrupa Birliği'nin karar alma süreçleri kağnı arabası…

Aynı para birimini kullanmak çok zor zanaat… Hepsi birbirinden farklı ekonomiler, birbirinden farklı politikalar fakat birbirlerinden farklı kararlar alamıyorlar.

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Merkez bankalarının tahvil alarak karşılığında para basması, dünyada negatif faizle işlem gören tahvil stokunu 15 trilyon dolara yükseltti. El bombası gibi…

Neden bir yatırımcı üstüne para vererek borç versin? Negatif faizler, tüketicilerin bankalardaki paralarını çekmesine ve ödeyebileceğinden çok daha fazla borç almasına neden oluyor.

Ne bankalar para kazanabiliyor ne şirketler belini doğrultuyor. Ekonomiler buna uzun süre dayanamaz…

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İşlerin bir anda değiştiğini düşünün… Bu 15 trilyon dolarlık tahvili kime hangi getiri karşılığı satacaksınız? Bugün sorun yaşanmaması yapılanın doğru olduğu anlamına gelmez!

Türkiye'ye gelince… Herkes geniş geniş para basıyorsa, biz basınca neden sorun oluyor? Ebeveyn nasihatidir: “Herkes kendini kurtarır olan sana olur.”