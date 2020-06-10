İstatistik Kurumu ile Türkiye daha mutlu!

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 10 TÜİK bölge müdürü görevinden alındı. Yenileri atandı. Neden bu değişiklik yapıldı? İşleri yok da bize bir de bunu mu açıklayacaklardı?

22 Mayıs'ta vekaleten kuruma yeni başkan atanmıştı. Emine Erdoğan'ın kalem müdürünün kocası… 16 Mayıs'ta duyurulan kararla başkan yardımcısı da görevinden alınmıştı. Sebebi neydi ki?

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Kurumun kısaltması TÜİK… Açılımı Türkiye İstatistik Kurumu… Aklınıza gelen hemen hemen her resmi istatistik veriyi o hesaplıyor.

Enflasyondan tutun, büyümeye, işsizlikten tutun verimliliğe… Hatta ülkenin mutluluk, refah, sağlık istatistiklerini bile hazırlıyor, açıklıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Tayyip'i üzmeyen istatistikler kurumu” demişti zamanında… Halen aynı görüşte mi acaba?

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İstatistiklerinin başına “resmi” sıfatı konulduğundan insan ister istemez kabullenmek zorunda kalıyor. Ötesi yok!

Kurum, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olmalı… Peki, inananı var mı? İşte orası biraz sıkıntılı…

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Oysa görevden alınan arkadaşlar gayet başarılıydı. Geçen yıl ortaya koydukları performans göz yaşartıcıydı.

Fiyatlar artıyor, TÜİK bir araştırıyor, artmamış! Bırakın enflasyonun yükselmesini, resmen düşmüş! Rahatlıyorduk haliyle…

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Her şeye her ay çift haneli zamları yapıştırıp, yıllık enflasyonu tek haneye indirdiler!

Kilosu 20 liraya beyaz peynir bulup enflasyon sepetine yazıyorlardı. Sofralarımızın vazgeçilmezi varil fiyatlarındaki düşüş ile bizi hiç üzmüyorlardı.

Bari gitmeden fiyat aldıkları ucuz marketlerin listesini açıklasalardı. Bugüne kadar yazdıkları fiyattan et, süt bulabilen çıkmadı.

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Mesela işsizsin, senin işin var aslında “Sen çalışmak istemiyorsun” diyor TÜİK… İşsizden saymıyor… Seviniyorsun haliyle…

Mutluluğumuzda büyük payları vardı. Acı gerçeklere dayanmamızı sağlıyorlardı. Açıklamaları; “Ülke büyüyorsa ben niye cücük kaldım diye düşünme… Ergenlikte olur böyle şeyler! Sen sonra yetişirsin bize” tadındaydı…

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Bir gün Yaşam Memnuniyeti Araştırması yapıyor. Ülke dert üstü murad üstü… Herkes mutlu mesut…

Sağlık araştırması yapıyor, ülkenin en büyük derdi şişmanlık… Eh bu kadar rahat olunca ülke, yan gel yat Türkiye!

Paran yok ama fakir değilsin! İnanmıyorsan sor TÜİK'e… Para yok ayaklarına da yatmayın boşuna… Devletin resmi organı TÜİK var diyorsa, vardır. Bir arayın pantolonun arka cebine falan bakın… Komodine koymuş olmayın sakın?

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Şaka maka 83 milyon kişiyle dalga geçmenin tadı bir başka… Ali gitmiş, Veli gelmiş. Veli gider Nuri gelir. Bağımsız olmadıktan sonra verilen sipariş itinayla yerine getirilir.

Çok yakında tüm ekonomik veriler, istatistikler, göstergeler, olumsuzdan olumluya, olumludan daha da olumluya dönmeye başlar. Mutluluğumuzu bozamayacaklar! Yeni arkadaşlara çalışma hayatlarında başarılar.