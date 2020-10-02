Meydan okumalı ekonomi programı!

Koskoca ülke ekonomisinin 3 yıllık programını açıklıyorsun, girişine “3 Yeni Meydan Okuma” yazıyorsun? Ergen çocuk tripleriyle sunum hazırlıyorsun. Bari “Düzelir be kanka” da yaz tam olsun!

Hadi konuşurken iyi güzel de grafiklerde “kur saldırısı” diye yazıp çizgi çekmek nedir? Madem saldırı var köşesine de kimin yaptığını iliştir. “Üzgün surat” emojisini de ekledin mi, git yanında selfi çektir!

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İşte böyle bir Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Ülke ekonomisi kimlere kaldı? Serinin önceki bölümlerinde dolar kurunun 2020 yılı ortalaması 6 lira olacaktı… Galiba orayı hiç hatırlamadı!

Bu yılın dolar kuru ortalama hedefi 6.91'de… Nitekim geçtiğimiz 276 günde 6.73'lük bir ortalama söz konusu…

Mevcut kur seviyelerinden dolayı her geçen gün ortalama yükseliyor. Doların acilen 7.50'nin altına indirilmesi gerekiyor ki; hiç değilse bu yılı tuttursunlar.

İndirmek için her şeyi yapacaklar. Ya sonra?

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Aynı arkadaşların hesaplarına göre dolar 2021 yılını 7.68 ortalamada kapamalı… 2022'de 7.88 ortalamada kalmalı… Ve 2023… Lozan'ın gizli maddelerinin açıklanacağı, Türkiye'nin yerli arabasını kullanacağı, doğalgaz zengini olacağı, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacağı yıl… Dolar kuru ortalama hedefi 8.02…

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Gerçekten bu seviyeleri inanarak mı açıklıyorlar yoksa kendilerini İsviçre ekonomisini yönetiyor falan mı sanıyorlar? Nasıl bir hayal aleminde yaşıyorlar? Polyanna'yı bile kıskandırıyorlar.

Sokaktan ilkokul çocuğunu çevirsen; “Yavrucuğum 2023'de dolar sence kaç lira olur” desen, o bile daha doğru tahmin yapar öğrendiği matematikle…

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Program dedikleri işsizlikten büyümeye, enflasyondan cari açık konusuna kadar bir temenniler manzumesi… Nerede tedavi?

İşsizleri işsiz olarak saymıyorsun. Al sana hallettin istihdam sorununu… Bir günde sadece Gaziantep'te 300 fabrika açıyorsun. Kağıda da yazarsın “Türkiye büyüdü” diye…

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Piyasaya 400 milyar liradan fazla para basılıp püskürtülmüş… Büyük çoğunluğu kredi olarak dağıtılmış. Enflasyon yaratmaması imkansız bu durumda… Tabii enflasyon sepetiyle oynanmadıkça…Bu sefer enflasyon sepetine soba borusu yerine çakıl taşı koyarsın, istediğin oranı çıkartırsın. Sahi sen koca bakansın… O kadar uğraşıp hedefi ne tutturacaksın, bırak hedef seni yakalasın!

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Zira tahminlerden, istatistiklerden başka da bir şey anlatmadı. “Nasıl yapılacak” sorusu hiç cevaplanmadı. Sen hobi olarak yine yap da, neyle yapacaksın? Kaynağı nereden bulacaksın? Yine para mı basacaksın? Para basarsan ekonomiyi nasıl ayakta tutacaksın?

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Hiç dışarıya bağımlılığımız yokmuş gibi, çok süper bir yerli üretim sistemimiz varmış gibi anlatıyor ama milyarlarca dolar borcu alan da amcamın oğlu sanki… Sütten çıkmış ak kaşık kendileri…

84 milyon kişi tek böbreğimizi satıp ülkenin borcunu kapasak ya yeni bir saray daha yapar ya da 16 uçaklık filoyu 20'ye dayar… Hiç olmadı kanal kazar…

Yeni Ekonomi Programı'ndan cacık olmaz ama hiç değilse hâlâ böbreğimiz var.