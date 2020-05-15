Ölü diri bitti, sıra İş Bankası’na geldi!

Bir de bana iftira atarlar. İktidarın yaptığı her şeyi eleştirmekle suçlarlar. Tamam o zaman… Yardımcı olayım, yeni bir gündem oluşturmalarına katkıda bulunayım.

Ayasofya, darbe, HDP'den sonra, şimdi de sıra İş Bankası'nda… Arkasından beka meselesine gelecek sıra…

Ekonomide oyun bitti nasıl olsa… İyi de yazsam, kötü de yazsam kaçınılmaz olarak fakirleşeceğiz sonunda…

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Yandaş Hürriyet'in haberine göre Erdoğan talimat verdi; “İş Bankası çalışmasını 10 gün içinde bitirin” dedi.

Ev almak istesen, bankadan kredi, eksperi, raporu, tapusu, noteri, devri derken 10 günde bitiremezsin işlemleri… Neydi? Başkanlık sistemi hız demekti.

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Geçen yılın sonunda “Vakıfbank'ın akıbeti İş Bankası'dır niyeti!” başlıklı bir yazı yazmıştım. Çok bilmiş CHP'liler, “olmaz öyle şey” diye bana laf anlatmaya çalışmışlardı.

“Yasal olarak yapılamaz” falan demişlerdi. Yahu siz saf mısınız? Ne hukuku, neyin adaleti, kimin yasası deyip çayımdan bir yudum almıştım.

En fazla dava açılır. Mahkeme karar verinceye kadar kılçığı kalır.

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Atatürk Orman Çiftliği için mahkeme karar aldı, çivi bile çakılamazdı. Saray yapıldı! Amerikan Büyükelçiliği'ne de yer verdiler. Atatürk'ün canlı ağaç müzesini sattılar.

Onlar miras değil miydi? Miras olmasa bile Atatürk'ün adı olması dahi yeterliydi!

Dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı'nı kapatıp, sahra hastanesi yaptılar. Yeni havalimanına “İstanbul” adı verdiler. Bilmem anlatabildim mi?

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Arada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vakıfbank'taki vakıf hisselerinin Hazine'ye devri gerçekleştirildi. Cumburlop Varlık Fonu'na geçirildi. Zira Vakıfbank'ın Hazine'ye devri sıradan bir devir değildi… İş Bankası için emsaldi!

Varlık Fonu'nda diye ne olduğu belirsiz bir yapı söz konusu… Denetlenemeyen bir fonun ne yaptığını, vermişse kime ne verdiğini, almışsa kimden ne aldığını, neyi teminat gösterdiğini bilen var mı?

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Mesela gidip BOTAŞ'ı teminat gösterip 5 milyar dolar borç alsa, onu piyasada dolar artmasın diye bozdursa, parayı da kafasına göre harcasa, nereden bileceksin? Ticari sır olduğundan bilemeyeceksin!

Ne Sayıştay denetleyebiliyor ne Millet Meclisi… Varlık Fonu değil bildiğin örtülü ödenek! Sen kimsin ki harcamaların hesabını verecek?

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Belli ki paraya sıkıştılar! Yine eski defterleri açtılar. Nakit kıtlığından çıkarmak için aranmaya başladılar. Para bas bas da bir yere kadar!

Yandaş müteahhit telefon eder. Gelsin ihaleler verilsin İş Bankası'ndan krediler. Hem işsiz kaldı partili gençler…

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Orada İş Bankası var! Güzel mi güzel… Parası da var… Özel mi özel… Nereden baksan beş-on milyar dolar eder. Bu yoklukta ne güzel gider. Gelsin ejder ve starex meyvesi eşliğinde aloeveralı içecekler…

Hep dediğim gibi… Böyle teker teker uğraşmayalım. Ülkeyi komple üzerlerine yapalım.