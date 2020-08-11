Yap-İşlet-Katar’a devret

Ayranı yok içmeye diye başlar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un yapımı için çalışmasını tamamladı haberleri çıkar.

Taslağa göre proje klasik yap-işlet-devret modelinde… Hani devlet kendi imkanları ile yapacaktı? Ne oldu? Para mı kalmadı? Ah ah ne olacak bu iktidarın kendisini darı ambarında sanması?

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Bu nasıl bir azimdir arkadaş? Milyonlarca insan ücretsiz izne çıkartılmış, yarın ne yiyeceğiz faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyor. Döviz patlamış, faizler uçuşta…

Esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş hop oturup kalkıyor. Bunlar Kanal İstanbul derdinde…

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Kamu bankaları destekli meşhur beşli müteahhit grubu ya da Katar sermayesi dışında bu işe kimse kuruş yatırmaz.

Ya iktidar değişirse? Kamu bankaları da kaynağı keserse? Yaş iş olduğunu birisi onlara söylese…

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Diyorlar ki; “7 yıl sürecek inşaatın maliyeti 75 milyar lira… Projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar lira gelir elde edileceği düşünülüyor.”

Kahvedeki dayı muhabbeti… “Geçen balık başına da 5 lira kazansa, iyi para” tadında… Hesabı yapan arkadaş harcanıyor buralarda!

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İşin ilginci daha 6 ay önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hesaplarımıza göre diye başladı… Görevden alınmadan önce “68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak” dedi. Bugünün kuruyla 365 milyar lira! Ne ara yarı yarıya indi kanalın geliri? Madem bu kadar kârlı, iktidar neden yap-işlet-devret modelinde karar kıldı? Sahi bu hesabı kim yaptı?

Utanmadan “hesabı ben yaptım” diyebilecek biri varsa bizzat tanımak isterim. Arkasından konuşmayayım, direkt yüzüne “ahmak” diyeyim…

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Hesabı şöyle yap güzel kardeşim… Karadeniz'e kıyısı olan beş ülke; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan… Bu ülkelere giden gemiler ödeyecek parayı.

Gerekirse gemileri karadan yürütürler yine de o kanaldan geçiş ücretini ödemezler. Önce müşteri profiline bak… Gerisi cahil cühela işler!

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Filmlerde “Son büyük bir iş yapacağız sonra bırakacağız” derler ya… Ne alakaysa aklıma geldi bir anda… Çok açık söyleyeyim, projeye kazma vurulduğu anda dolar 8 lira… Ülkenin olmayan kaynaklarını aktarırsan saçma sapan bir yatırıma, ekonominin bir daha iflah olmayacağından emin olur bütün dünya… Şöyle bir ortamda böyle işlerle uğraşan başka bir ülke var mı acaba dünyada?

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Zira bu kanal AKP'nin en büyük hayali… Ha diyorlarsa kanalın altına tünel, üstüne köprü yaparım. Darphane gibi para basarım. Yandaşları da biraz sularım.

Üstüne geçiş garantisi koyarım. Müteahhidime arka çıkarım. Mahkemeleri Londra'ya taşırım. Arsaları da aldık, yıllar boyunca keyfime bakarım de, dürüst ol ciğerimi ye…