“Yel eser.

Umutlar savrulur gider.

Sensiz kalır bağlar.

Bahçeler.

Altın, gümüş.

Para pul.

Nen varsa.

Bağışla muhtaca.”

“Biz Bize Yeteriz” bağış kampanyasını duyunca aklıma yukardaki şiir geldi. Kim yazmış, şiirin tamamı nasıldı unuttum. Gençliğimde ezberimde bine yakın şiir vardı. Onlardan biri olmalı.

“Hesap ver kendine.

Getirdiğin ne.

Götüreceğin ne.”

Bunlar da başka bir şiirin aklımda kalan bölük pörçük cümleleri, mırıldanırken, TV ekranında Cumhurbaşkanı'nın “devlet içinde devlet olmaz” uyarısını işittim. Seçimle gelerek kentlerini yöneten CHP'li Belediye Başkanları'nın açtıkları “Varlığı olan şehirliden muhtaç duruma düşen şehirliye destek bağışı” kampanyalarını durdurmaya gerekçe olsun diye konuşuyordu.

★★★

Doğrudur!

Devlet içinde devlet olmaz. Ama devlet içinde belediye olur, valilik olur, bakanlık olur. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir, Mersin gibi Türkiye'nin en zengin şehirlerinin yönetimine seçilerek gelmiş belediye başkanları, fakire-fukaraya, muhtaca destek olacak bir çözüm ürettiler.

Şehir dayanışsın.

Olan olmayana versin.

Kentli, kentliye el uzatsın.

Belediye başkanları; Büyükşehir'e bağlı belediye şirketlerinin bütçelerinden “bağış isteseler” ve onu zor durumdaki kentlilere dağıtacağız deselerdi; “bu belediye içinde belediyecilik” yapmak olurdu.

Saçma diye yazardım.

Söz gelimi:

İSKİ, İETT.

İSPARK.

SPOR A.Ş.

HALK EKMEK'ten, belediye başkanı kampanya açtı diye “bağış yağdırmaya kalkışılsaydı” bu zor günde halkın halkla dayanışması değil belediye başkanının siyasi göz boyaması olacaktı.

★★★

Bu açıdan bakınca Cumhurbaşkanı'nın açtığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasının özü de “varlığı olan vatandaşın muhtaç vatandaşla dayanışmasını” başlatmak içindi.

Doğru bir adımdır.

Bravo diye yazayım.

Fakat devletin bankaları (Ziraat-Halk-Vakıf), devletin kurumları (TMSF ve diğerleri) ilk gün 20 milyon-40 milyon-60 milyon TL yardımlarla göze girmeye çalıştılar. Devlet kurumu devletin kampanyasına devletin parasını verdi. Devlet, devlete bağış yapmış oldu.

Bu ne?

Sağ cepten sol cebe.

Kim kimi aldatıyor?

★★★

Cumhurbaşkanı, kendisinin açtığı kampanyaya bağış miktarı azalır düşüncesiyle olmalı, İçişleri Bakanı'na haber gönderip belediyelerin kampanyasını durdurdu. Oysa 806 bin gibi yüksek oy farkıyla seçilmiş belediyelerin çağırısı, toplam bağış miktarını Türkiye ölçeğinde artıracaktı. Kent insanı, oy verdiğinin kampanyasına katılacak oy vermeyenler de gidip “Biz Bize Yeteriz”e bağış yapacak, toplam bağış artacaktı.

Şimdi ne oldu?

Benim kampanyam.

Onun kampanyası.

Benim siyasi tabanım.

Şanım, şöhretim.

Ben devletim.

Ezerim.

Biz melek.

Onlar şeytan.