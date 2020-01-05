Asılına bakarsan ilgisi yok; bu iki konu birbirine asla vidalanmaz.

Libya tezkeresi ayrı.

Tren cinayeti ayrı.

İki ayrı dosya.

Değiş tokuş olamaz.

Yine de insan, yan yana getirmekten, birlikte düşünmekten geri duramıyor. Bu adaletle Libya'ya ordu göndersen ne yazar? Bu adaletle “İstanbul'u ikiye yarsan” ne yazar? Bu adaletle tasarımını İtalyan'a çizdirdiğin otomobili “yerli ve milli” diye anlatsan ne yazar?

Evin yanıyor!

Yıldız fethine çıkıyorsun.

★★★

Şu adalete bak:

Çorlu'da 25 kişinin hayatını yitirdiği facianın ardından başlayan dava sürecinde “bir vahim” gelişme oldu.

Vahim: Ağır.

Vahim: Sonu tehlikeli.

Vahim: Sindirimi güç.

Mahkeme tarafından bilirkişi olarak atanan Mustafa Karaşahin ile Sıddık Binboğa Yarman'ın Ulaştırma Bakanlığı ile 1 milyon 40 bin liralık ticari ilişkisi ortaya çıktı.

Vahim: Taşınamaz.

Vahim: Yakışmaz.

Vahim: Yapışmaz.

Milletvekili Ali Şeker'in (CHP) soru önergesine cevap veren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, bu iki bilirkişiye Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının yapımı ve işletmeye alınması aşamalarında 14 ayrı danışmanlık işi verildiğini açıkladı.

★★★

Tren kazası değildi.

Göz göre göre cinayetti.

Altı yağmur seliyle 1 metre oyulmuş o traverslerin döşendiği rayların üzerinde giden trende 25 can hayata pencerelerini yummuş, 328 kişi yaralanmıştı

Oğullarını.

Kızlarını.

Eşlerini.

Torunlarını kaybetti insanlar. Adalet istediler. Mahkeme günü adalet saraylarının (!) kapısında ellerinde “kaza değil cinayet” pankartıyla toplandılar. Asıl suçluların gizlendiğini, “2-3 günah keçisi yaratılarak” cinayetin kapatılacağını hissetmişlerdi.

★★★

“Tek isteğimiz” diyorlardı.

“Tek isteğimiz en alt kademeden en üst kademeye kadar bu ihmal zincirinde kimin imzası varsa yargılansınlar, adalet yerini bulsun” istiyorlardı. Son celsede kazada hayıtını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in dedesi; “Bu mu adalet? Bu kaza sırasında benim torunumun vücudu iki parçaya bölünmüştü. Çuval gibi diktiler. Yeter çekin elinizi adaletten” diye bağırmıştı.

Bir el var.

Adaleti karartıyor.

Bir el var.

Adaleti kanatıyor.

★★★

artıgerçek.com'dan Rıfat Doğan'ın haberine göre, Mustafa Karaşahin ile Sıddık Binboğa Yarman adlı işadamları, “cinayet kazanın” olduğu tren hattının sinyalizasyon sistemi ihalesini almışlar ve ayrıca TCDD'ye danışmanlık da yapıyorlarmış. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne verdikleri danışmanlık hizmeti karşılığı toplam 1 milyon 40 bin TL alıp kasalarına koymuşlar.

Bunlardan bilirkişi!

Nasıl çıkacak adalet?

Son celseydi.

Acılı dede bağırmıştı:

“Bu mu adalet?”