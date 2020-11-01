Deprem Ege Denizi'nde oldu ve suyun bu yakasında Türkiye'de yeni yapılmış 8 katlı, 9 katlı binalar dahil mahalleler; cadde cadde, sokak sokak, blok blok çöktüler. Binaların hepsi ruhsatlıydılar. Hepsinin yapı kullanım belgesi vardı. Türkiye'nin gelişmiş, zengin bölgesi Ege'de duvarlarda derin çatlaklar, kolonlarda ağır yarıklar, kirişlerde büyük bükülmeler…

Sen uyursun.

Fay uyumaz.

Deprem olur.

Ölenlere rahmet.

Yaralılara şifa.

Unutursun.

Yine deprem olur.

Ağzımdan yel alsın.

Bu kez.

Belki 2 bin 600 ölü.

Sen yine fay konuşa konuşa program bağlayanları dinlerken TV'nin başında kalırsın. Depreme dayanıksız şehirler yapmaya devam eder, seçim günü yaklaşınca iktidar “imar barışı” adı altında şehre savaş açmış olanları affeder, oy ister ve rant azgını yapılar “imar affına” girer, yine deprem olur.

★★★

Son 30 yılda.

3 büyüklükten…

7 şiddete kadar…

30 deprem oldu.

Sen uyur sanırsın.

Fay asla uyumaz.

30 yıldır

TV'de “bilimsel bilgi sahibi insanlar” fayın uyumadığını enerji biriktirdiğini, er ya da geç bir gün mutlaka kırılacağını haber veriyorlardı. Sen “kırılacak da hangi gün, hangi saat, sen onu söyle ben kendimi kurtarayım” diye dinleyip durdun uyarıları…

Fayın da sabrı var.

Fayın sabrı çatladı.

Bu kez Ege'de İzmir'de yarın Marmara'da İstanbul'da yeni büyük kırılma yaşanacak. Sen yine Ankara'dan yüksek mevki politikacılarından “devletin bütün imkanlarıyla yanınızdayız” lafını duyacak ve belediye başkanlarından da “belediyemiz bütün imkanlarıyla yardıma hazır” vaatlerini işiteceksin.

★★★

30 yıl…

Hazır değiliz.

Uyanmalıyız…

Diye diye geçti.

4 şiddetinde gelirse…

Küçük deprem.

4'ün üstü gelirse…

Orta deprem.

5 ve üstü gelirse…

Uyarıcı deprem.

6.4 gelirse…

Ana deprem.

Bu kez İzmir'de 7.9 şiddetinde “ana deprem” geldi ve İstanbul ise neredeyse “ana deprem” doğurmak üzere beklemede kaldı. Durum buyken İstanbul başta bütün büyük şehirlerde “kentsel dönüşüm rant avantacılığına” uğratıldı. Müteahhitlerin gözünü kar bürümüş fakat kat sahipleri de “dönüşümü bedavaya getirip üste para almak için” yıkılanın yerine iki misli-üç misli büyüklüğünde bine dikilmesine “evet” demişler, diyorlar.

★★★

Deprem!

Alttan vuruyor.

Açılmıyor!

Üstten aklın.

Fayın da sabrı var!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

1999 depremi paraları!

1999 “ana depremi” Marmara'yı vurduğunda Başbakan Bülent Ecevit idi. Duvarlarda çatlaklar, kolonlarda yarıklar, kirişlerde bükülmeleri gördü. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin bütün şehirleri “ana depremlere hazır olsun” diye “deprem vergisi” koydu. 66 milyar TL toplandı. Ecevit, bu parayı, kendinden sonra gelen Başbakan Tayyip Erdoğan dönemine bıraktı. Ne oldu bu para? Harcandı da nereye harcandı, hesabı verilmedi. İstanbul'da 1999 depreminin ardından açılan 2100 çürük bina davasının 1800'ü zaman aşımına uğratıldı. İstanbul'da 1999'da 470 olan deprem toplama alanı 77'e indi. Üzerlerine AVM, rezidans, cam giydirilmiş plaza dikildi. Rantları sayıları 5-10 partili zengin bölüştü. Unutma!