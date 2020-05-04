Son sözümü önceden yazıyım ki, düşüncem net olarak bilinsin.

Seçimle gelen.

Seçimle gitmeli.

Türkiye darbeciliği aştı.

Tarihe gömdü.

Bundan böyle:

Seçimle gelen.

Seçimle gidecek.

Halkın her anlamda “bu demokratik olgunluğa” geldiği gerçeğini görmeyenler yeniden “darbe isteyenler- darbeye karşı çıkanlar” diye gündem yarattılar.

Yapay bir gündem.

Zorlama kayıkçılık.

CHP Meclis Grup Başkanvekili Manisa'dan seçilmiş Milletvekili Özgür Özel ile CHP'nin İstanbul Belediye Başkanlığı'nı son seçimde 806 bin oy farkıyla kazanmasında etkili olmuş İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cümlelerinden “saray rejimi- sonu geldi- şöyle ya da böyle- erken seçim ya da başka bir şey gidecekler” kelimelerini cımbızla çekerek; darbe çağırısı yaptıkları iddia edildi.

Cumhurbaşkanı.

Ve AKP Genel Başkanı.

Ve MHP Genel Başkanı.

VE AKP sözcüleri.

İktidar borazanı yazarlar.

Darbe polemiği köpürtüyor.

★★★

Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu (ikisiyle de yüz yüze gelmişliğim, tanışıklığım, konuşmuşluğum yoktur, herkes gibi basından tanıyorum) niçin darbe istesinler? 11 büyük şehirde belediye yönetimini seçimlerde ele geçirmişler, son anketlere göre de bugün halkın önüne sandık koyulsa “ millet ittifakı” çoğunlukla iktidarı alacak görünüyor. Yine anketlere göre bugün iktidarda olan “Cumhur İttifakı partileri” de ilk yapılacak seçimi kaybediyorlar. Darbe olsa; bundan en büyük zararı şu anda Özgür Özel ile Canan Kaftancıoğlu'nun partisi ile bizzat kendileri görüler.

İkisi de genç insanlar.

Politik gelecekleri var.

Bugün bir darbe olsa, bu “Cumhur İttifakı partilerini ve onların liderlerini de…” koltuklarından indireceği için halkın gözünde Tayyip Erdoğan 100 kat daha büyür.

Özgür Özel.

Canan Kaftancıoğlu.

Deli mi?

Aklını mı kaçırdılar?

Bugün yapılacak ilk seçimde iktidara gelecek ittifakın lider partisi onlar olacaklar. Niye darbe istesinler?

★★★

Kim darbe güder?

Kim seçim ister?

Çok zengin bir “darbecilik tarihimiz” var. Darbe ortamlarının “sosyolojik- ekonomik- politik- iç güç- dış güç” şartlarını analiz eden yüzlerce kitap yazıldı. Yüzbinlerce makale yayınlandı. SÖZCÜ okurunun yüzde 90'nı bu kitapları, makaleleri okumuş, üzerinde düşünmüş, konuşmuş, tartışmıştır.

Ekonomik kriz olur.

Kemer sıkmak gerekir.

Darbe gelir.

Döviz biter.

Darbe gelir.

ABD rahatsız olur.

Darbe gelir.

Laiklik yıpratılır.

Darbe gelir.

★★★

Bugünün Türkiye'sinde darbe ortamını tetikleyecek “sosyolojik- ekonomik- politik- iç güç- dış güç” ittirmelerini darbeye ihtiyaç olmadan yönetecek ve kuşkusuz seçimle gelecek olan sivil siyasi beceri birikimi var.

Bu birikim seçim ister.

Kim darbe güder?

Kim halk desteğini yitirmişse, sosyolojik- ekonomik- politik- iç güç- dış güç sıkıştırmasını savuşturacak beceriyi gösteremiyorsa o da darbe güder.

NOT: Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Sözlük'te “Gütmek; tutmak, saklamak, bir fikrin, duygunun, maksadın arkasına düşmek ve onu gerçekleştirmek” diye geçiyor.