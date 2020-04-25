Yeni Bakan’a 2 taze mektup!

Hava meydanlarından ve pistlerden de sorumlu eski Ulaştırma Bakanı işinden kovuldu.

Haberi bile yoktu.

Gece görevine son verildiğini resmi gazetedeki yazıdan ertesi gün sabah öğrendi.

Anlamadık!

Aniden kovuldu.

Maskeli ihale yüzünden mi yoksa “istenmeyen bir söz mü söyledi, hoşa gitmeyen bir davranış mı” yaptı da görevine son verildi?

Eski bakan sustu.

Tek kelime etmedi.

Devir teslim töreninde eski bakana büyük bir demet çiçek vererek görevi devralan yeni Bakan'a Ankara'daki gazeteciler akıl edip, “sayın yeni bakanımız eski bakanımız niçin görevden alındı” diye sormadı.

Yeni Bakan da susuyor!

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Bana bu hafta içinde ulaşan iki mektubu okuyunca gördüm ki, bu mektupların aradığı adres yeni Ulaştırma Bakanı… Mektup sahipleri, “Atatürk Hava Meydanı'nın 2 pistinin yarılarak üzerine yeni bir hastane inşaatı yapılmasından” doğan iddiaları mektuplara dökmüşler.

Halkın da ağzına düştü.

Konuşuluyor.

İki mektup sahibi de “hak-hukuk-adalet-saydamlık- açıklık” bekleyen ve “iddialar gerçekten doğruysa bunun yeni bakan tarafından düzeltilmesinin ülke için faydalı olacağını düşünen” insanlar.

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Birinci Mektup!

Yazanı: Pilot.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral İrfan Sarp, mektubunda DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in basında “Atatürk Havalimanı'ndaki kuzey-güney yönlü 35/17 pistlerin (2 milyar TL'ye mal olmuş 2 pist) istikametlerinin yeni yapılan İstanbul Havalimanı pistlerinin uzantısı ile aynı olduğundan hava trafiğinin yönetilmesinde problem olacağı için inşaat sahasına alındığını” açıkladığını hatırlatıyor.

Ve “bu yanlış” diyor.

“Yıkılan ve üzerine hastane inşaatı dikilmekte olan pistlerin varlığı, yeni yapılan İstanbul Havalimanı pistlerine inecek ya da kalkacak hiçbir uçak için tehlike olamaz. Ben İstanbul Hava Kontrol Merkezi'nde çalışan ve uçuş trafiğini kontrol ederken ömürleri “uçağın yaklaşması- uçağın inmesi- uçağın kalkması” ile geçen bütün uzman arkadaşlarımla konuştum. Onlar bu iki pistin hiçbir problem yaratmadığını, yaratmayacağını söylediler. Bu iki pistin sökülmesi Türk sivil ve askeri havacılığına karşı yapılan en büyük kötülüktür” diyerek mektubunu bitiriyor.

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İkinci mektup.

Yazanı milletvekili.

Siyasal bilgiler bitirmiş. Büyük dış ticaret firmalarında genel müdürlük yapmış. “Uluslararası Finans Raporlama Uzmanlığı” da olan Özgür Karabat, seçimlerde İstanbul milletvekili seçilmiş. Büyük Millet Meclisi'nde yeni bakan cevap versin diye 5 iddiayı dile getiren soru önergesi vermiş. Önergesindeki iddiaları halk da duysun diye bana yolladı.

İşte o 5 iddia:

İki pistini kaybeden Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl dış ve iç hat terminal binası olarak kullanılan terminallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL'a tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?

Terminal binalarının fuar merkezi haline getirileceği ve burada başta havacılık ve savunma fuarları yapılacağı iddiaları konusu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

Halen 30 yıldır yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) sahip olduğu IDEF Fuarı'nın (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) bu yeni oluşuma (SAHA İSTANBUL) devredileceği açıklanmıştır. TSKGV için çok ciddi bir gelir kaynağı olan fuarın, Atatürk Havalimanı arazisi ile birlikte adı geçen kuruma aktarılacağı doğru mudur?

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı'nın Teknofest organizasyonu yapılmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından askeri tarafta bir organizasyon gerçekleştirilmişti. Şimdi bu bölümde büyük bir bina inşa edilerek bu organizasyonun orada kapalı alana alınması gündemde midir? İnşaat buna göre mi düzenlenmektedir?

Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney istikametlerindeki 17/35 pistleri alelacele kırılması ile başlayan hastane yapılaşması, aktif olarak kullanılan 05/23 pistini de tehdit etmektedir. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı havalimanı talimatına göre, pistlerin etrafında 3000 metrelik bölüm içinde insanların toplu halde bulundukları hastane gibi yapıların inşa edilmemesi istenmektedir. (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-Yapılaşma Kriterleri/ Madde 2). Bu talimata rağmen bu yapılar kalıcı olacak mıdır?

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Sayın yeni Bakan!

İşte iki mektup!

Siz ne diyorsunuz?