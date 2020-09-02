Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül olayı!

Cumhur İttifakı'nın oy oranının düştüğüne dair kamuoyu araştırmaları var. MHP'nin desteği ile bile Erdoğan yüzde 50 barajının çok altında kalıyor.

Millet İttifakı (muhalefet) cephesi ise “Ortak aday” sorunu yaşıyor.

Her partinin, belirlenecek ortak adayı kendi tabanlarına kabul ettirmeleri ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Bu sancılı durum, iktidarın değirmenine su taşıyor.

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Önceki akşam bir kısım dostlarla toplandık. Salgın nedeniyle gereken tedbirleri alarak hem yemek yedik, hem de sohbet ettik.

Aramızda eski bir CHP milletvekili de vardı. Hemen herkesin tanıdığı ünlü bir isim… Fakat, onun iznini almadığım için adını yazmıyorum. Dedi ki:

“CHP yönetiminde yakın dostlarım var. İddia ediyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dür.”

Ben “Bu seçim öncesiydi. Meral Akşener kabul etmeyince vazgeçmemiş miydi?” dedim. O ısrar etti:

“Hayır, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak onu öne sürecek.”

Ben daha “Abdullah Gül, CHP'ye yakışmaz. Kan uyuşmazlığı olur” demeden, aramızda bulunan işadamı Zühtü Yorgancı, acı acı tebessüm ederek:

“Eğer Abdullah Gül, CHP'nin adayı olursa, ona oy vereceğime, oyumu çöp kutusuna atarım daha iyi” diye tepki gösterdi.

Aramızda bulunan Emel Nesrin Hanım da:

“Sayın Kılıçdaroğlu aklımızla alay mı ediyor? 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sırasında Abdullah Bey ülke yararına ne yaptı ki? Halkı mı düşündü, Cumhuriyeti mi savundu, ne yaptı? Sadece AKP'nin yasalarını bir noter gibi onayladı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu onun tekrar Cumhurbaşkanı olmasını nasıl isteyebiliyor?” dedi.

İşadamı Zühtü Yorgancı, Emel Nesrin Hanım'ı destekleyerek şöyle dedi:

“Abdullah Gül de diğer AKP'liler gibi aynı zihniyetin adamıdır. 7 yıl süren Cumhurbaşkanlığı döneminde, 7 defa 23 Nisan, 7 defa 19 Mayıs, 7 defa 30 Ağustos, 7 defa 29 Ekim Bayramı geçti. Toplamı 28 olan bu milli bayramların hangisini kutladı? 7 defa gerçekleşen 10 Kasım törenlerinin hangisinde Atatürk'ün aziz hatırasına saygı gösterdi?”

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Hepsi de yurtsever kişiler olan dostlarımızın genel kanaati şöyleydi:

“Abdullah Gül ne hikmettense milli bayram günlerinde ve 10 Kasım'larda, ya hastalandı ya da orası burası ağrıdı sızladı, bazen de hastaneye yatarak törenlere katılmadı.

Abdullah Bey'in Atatürk alerjisi var. Böyle bir aday CHP'ye nasıl yakıştırılabilir, anlamak çok zor! Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir gaf yapacağına pek ihtimal vermiyoruz.

Eğer CHP böyle fahiş bir hata yaparsa, çevremizdeki insanlardan biliyoruz, çok kişi oy kullanmaz, bazıları da ‘İnadına Erdoğan' diyebilir.

İddialar doğruysa Kemal Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeçmeli!”

Topuklu Efe'nin jesti

Biri 13, diğeri 14 yaşında iki kardeş… Argeş ve Yunus…

Van'da çöplüğe atılmış bir Türk Bayrağı görüyorlar. Hemen o bayrağı alıp saygıyla öpüyor, sonra da temizleyip pırıl pırıl yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda direğe asıyorlar.

İşte bu soylu hareket, Aydın Belediye Başkanı “Topuklu Efe” Özlem Çerçioğlu'nun gözlerini yaşarttı, o yavrularla gurur duydu.

Aydınlı yurtsever gazeteci arkadaşım Ünal Uyguç telefonla arayarak “Aydın Belediye Başkanı Topuklu Efe'miz, ‘7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluş gününde', bu asil çocukları, anne ve babalarıyla birlikte Aydın'a davet edecek. Belediye çocukların adreslerini arıyor” dedi.

Özlem Hanım'ın jesti takdire değer. Topuklu Efe kolay olunmuyor.

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