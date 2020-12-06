Ruhu kararmış, gözü dönmüş siyaset!

“Adalette, yargıda, ekonomide reform yapacağız” dediler…

Doğal olarak umutlandık… Fakat…

Son bir hafta yaşanan olaylar, siyasal çalkantılar, iktidarın haşin davranışları umutlarımı yel gibi aldı götürdü!

Bu öfkeyle reform yapılamaz!

AKP kavgadan ve sertlikten besleniyor!

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerini fırsat bilen iktidar, ülkede müthiş fırtına koparttı, ortalık altüst oldu!

Vekil, TV programında söylediği sözleri, hemen birkaç saniye içinde düzeltti ve “Ordumuza öyle demek ister miyim hiç? Ben Tank-Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasından bahsediyorum.” dedi, sözlerini geri aldı, özür diledi ama dinleyen kim?

Fırsat bu fırsat… Fırtına dinmedi!

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Suçlamalar müthiş!

İktidar ve minik ortağına göre “CHP bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş!”

Farklı görüşlere ve eleştiriye hiç tahammülleri yok!

Karşıt düşüncelere, muhalif sözlere dayanamıyorlar!

Bir tek kendilerini meşru ve haklı görüyorlar!

“Ah şu ‘Cehape' yok mu, ah? Bütün melanetler ‘Cehape'nin başının altından çıkıyor!” diyorlar.

CHP, Tank-Palet Fabrikası'nın işletme hakkının Katar'a verilişini, İstanbul Borsası'nın yüzde 10 hissesinin Katar'a satışını eleştirdiği, Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için mi “Milli güvenlik sorununa dönüşmüş!”

AKP iktidarı ve küçük ortağı öyle diyor, her zamanki gibi haksızlık yapıyorlar!

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Muhalefet partileri anayasal kuruluşlardır ve anayasal düzenin birer parçalarıdır.

Eleştirmek, sormak ve sorgulamak, muhalefet partilerinin anayasal hakkıdır.

Ana muhalefet partisinin “Milli güvenlik sorunu” olduğu iddiasının hiçbir temeli ve mantığı yoktur.

CHP'nin muhalefetinden çok etkileniyor olmalılar ki, onlara “Ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış güruh!” diyorlar.

Vicdanı olan, elini vicdanına koyup söylesin:

■ 18 yıldır ülkeyi CHP mi yönetiyor?

■ Ülkeyi bugünkü perişan hale CHP mi getirdi?”

■ Türkiye şahlanacak, ekonomimiz uçacak, diye insanları kandıran CHP mi?

■ Doların ateşini düşürmek için, 125 milyar doları savurup Merkez Bankası'nı dövizsiz bırakan CHP mi?

■ İnsanları askıda ekmeğe CHP mi muhtaç etti?

■ Korona salgınında Türkiye'yi en kötü yönetilen ülke haline CHP mi getirdi?

■ Ülkeyi acı reçeteye CHP mi mahkûm etti?

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CHP “Tüm bu olumsuzlukları eleştirdi” diye iktidarın hücumuna uğradı, “Ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruh!” diye suçlandı.

Ben partili değilim. Bugüne kadar hiçbir partiye üye olmadım. Sadece olayları takip ediyor, ülkenin her geçen gün karanlığa doğru sürüklendiğini görüyorum.

Gerçek şu ki, bu kötü gidişi CHP ve İYİ Parti durdurmaya çalışıyor.

CHP, vatandaşları “Bizden olanlar” ve “Bizden olmayanlar” diye ikiye bölmüyor! Milleti seviyor, vatanı savunuyor, vatandaşı koruyor. Andımızı, ezanı, bayrağı kucaklıyor!

“Ruhu kararmış, gözü dönmüş, dili çatallaşmış güruh” suçlaması belki bazı partilere uyar ama Atatürk'ün partisine uymaz!

TEBESSÜM

“Kriz ve keriz!”

İnternette Prof. Dr. İlber Ortalı'nın imzasıyla dolaşan haklı bir eleştiri var. Bunu okuyunca “Güleriz ağlanacak halimize” dedim ve okurlarımla paylaşmak istedim. Okuyalım:

“Bir ülkede etin kilosu 80 lira,

Bir paket sigara 19 lira,

Benzinin litresi 7 lira,

Seçilen 82 bin lira,

Seçen 2 bin lira maaş alıyorsa,

O ülkede kriz yoktur.

Keriz çoktur!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yaralı kurdu diğer kurtlar yer. Ayağı kırılan atı da vururlar!