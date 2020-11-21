Tehdit ve zorbalık siyasete girdi!

Ülkede demokrasi sorunu ve ona bağlı olarak büyük hukuk sorunu var.

Devletin çivisi çıkmış durumda…

Bir ülke düşünün… Suç örgütü lideri olmaktan ceza alarak 16 yıl hapiste kalan bir hükümlü, Alaattin Çakıcı, ana muhalefet partisi liderini en ağır sözlerle tehdit ediyor ve siyaset de ne yazık ki, ona arka çıkıyor!

Olacak iş mi bu?

Dünyada, kabile devletleri dahil, hangi ülkede böyle bir şey olabilir?

Fakat… Burası Türkiye! Olmaz olmaz! Her şey olabilir! Çünkü demokrasi de, hukuk da askıda! Devlet Bahçeli'nin “Askıda ekmeğinden sonra” bu da geldi başımıza… “Askıda hukuk!”

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Devlet Bahçeli'nin desteğiyle hapisten çıkan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na en ağır sözlerle hücum etti. Özetle şöyle dedi:

“Gafil, muhbir, şerefsiz, üst akıl ve PKK talimatlı, köpeklik yapma, hayatının büyük hatasını yapmış olursun. Beyin hücrelerini yurt dışı ve içeride Türk düşmanlığının esiri, Hacivat gibi oynuyorsun, akıllı ol… Vatan hainleri ile Bahçeli'yi aynı kefeye koyarsan… Seni bakla kazığı ile tanıştırırım!”

Ne tehdit ama… Bakla kazığı ile tanıştırırmış! Yani “Kazığa oturturum” demek istiyor!

İşin en hazin tarafı, bu çirkin tehdide, siyasetin sahip çıkması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'dan yana tavır alarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi:

“Habis ve hastalıklı konuşmalar, hezeyan ve melanet, üslûbun kindarlığı, hakaret ve hıyanetle cevap veren, müfterilik, seviyesizlik, rezillik… Çakıcı, ülkücü şehidin çocuğu, ülke ve millet sevdalısı, o benim dava arkadaşım… Ona mafya demek rezilliktir!” dedi.

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Ülkenin geldiği nokta çok tehlikeli!

Tehdit ve zorbalık siyasete girmemeli, fakat… Ne yazık ki, durum tüyler ürpertici!

Böyle bir ülkede hukuk reformu yapılabilir mi? Hem, yapılsa ne olur ki? Adına reform denilen bir-iki yasa çıkartırlar… O yasalar uygulanmaz, rafa kaldırılır… Daha önce böyle olmadı mı?

Ülkede tüm değerler

çürümüş gibi…

Ekonomi dökülüyor…

Siyaset dökülüyor…

Demokrasi ve hukuk dökülüyor…

Biz de hâlâ “Ülkede işler düzelecek, millet rahat bir nefes alacak” diye saf saf umutla bekliyoruz.

Ülkemizde böyle siyasiler oldukça, tünelin ucunda en ufak bir kurtuluş ışığı görünmez!

Siyaset, bazı suç ve suçluları koruyor!

Her geçen gün karanlığa doğru gittiğimiz bu sisli ve puslu günlerde ne yapılmak isteniyor?

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu neden hep saldırıya uğruyor?

Sanıyorum, garip gurebanın hakkını koruduğu, onların umudu olduğu için bütün bu hücumlar…

İktidar kanadından bir ses, bir kınama çıkmazken, savcılık Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret yağdıran Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma açmış!

Ne çıkar bu soruşturmadan?

İktidarın ortağı Devlet Bahçeli “Çakıcı benim dava arkadaşımdır” dedi.

Bahçeli, Çakıcı'yı, Saray da Bahçeli'yi, destekliyor…

Bu durumda ne olabilir, dersiniz? Adalet yerini bulur mu? Bunu takdirlerinize bırakıyorum!

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Hiç taviz vermeden, yoksul kesimlerin hakkını korumaya çalışan Kılıçdaroğlu, daha önce de çeşitli saldırıların hedefi olmuştu!

Yumruklanmış, hatta linç edilmek bile istenmişti…

Ne oldu o saldırganlara?

AKP'liler, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman adındaki suçluyu “Halk kahramanı” ilan etmiş, “Osman Amca'yı yedirtmeyiz!” diye destek kampanyası açmıştı!

Suç ve suçlu korunduğu sürece bu ülkede hiç bir şey düzelmez!

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