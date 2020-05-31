Belediyelerde “Çalışmaları engelleyin” talimatı

CHP'li belediyelerin çalışmasını başlangıçta Belediye Meclisi çoğunluğuyla engellemeye çalışan Cumhur İttifakı, daha sonra bu uygulamasını gevşetmişti. Açıkçası başkanlar da rahatlamış, Belediye Meclisi toplantılarında gerilim de bitmişti. Ne olduysa oldu, Cumhur İttifakı, yeniden çalışmaları engellemeye başladı. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Cumhur İttifakı'na, CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellenmesi talimatı” verildiğini belirtiyor.

Şimdi, her konuda “engellemeler” sürüyor. Bunun somut örnekleri yaşanıyor. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara'nın Polatlı ve Gölbaşı ilçelerindeki asbestli su borularının değiştirilmesi için bile borçlanma yetkisi verilmedi. İstanbul'da yardım isteyenlere, yardım ulaştırılması da yine AKP'lilerin oylarıyla engellendi.

GELİRLER AZALDI

Belediye gelirleri sadece Ankara'da yüzde 70 civarında azaldı. Belediye gelirleri azaldığı gibi, İller Bankası'ndan alınan paylar da azaldı. Yani, yakın bir gelecekte çok sayıda belediye, çalışanların maaşlarını ödemekte zorlanacak gibi… Çünkü, belediyelerin kaynakları da önemli ölçüde azaldı, temel hizmetlerin yürütülmesi zorlaştı.

Her ne kadar ifade edilmese de ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte salgının da etkisiyle genel vergi gelirleri düştü. Belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları pay, geçmiş dönemlere göre yüzde 50'den fazla azaldı. Örneğin, bu ay sonuna kadar ödenmesi gereken emlak vergileri neredeyse ödenmedi. Kira, ulaşım, su gelirleri, tabela vergileri de yok gibi…

BELEDİYELERE YENİ YÜK

Halkın maske ihtiyacının karşılanması için her ne kadar imece yoluyla çalışmalar yürütülse de malzeme sağlanması için önemli kaynak ayrıldı. Salgın dolayısıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçları da gönüllülerin kısıtlamaları, lokantaların kapalı kalmasıyla belediyelere biraz daha fazla sorumluluk ve yük getirdi. İşyerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler, birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve büyük oranda artmasına, acil yardım ihtiyacı bulunan vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açtı.

Merkezi yönetim salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek ekonomik destek paketi konusunda bu güne kadar somut bir adım atmadığı gibi durumu daha da zorlaştırıyor.

NEREDESİN BİRLİK?

Bu durumdan en çok CHP'li, İYİ Partili, MHP'li belediye başkanları etkileniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AKP'li belediyelere araç/gereç desteğinde bulunurken, diğer belediyeler bundan da yoksun bırakılıyor.

Bu durumda birilerinin harekete geçmesi gerekiyor. Belediyelerin üyesi bulunduğu, başkanlığını AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği, böyle bir dönemde devreye girip halka daha nitelikli ve kaliteli hizmet sürdürebilmenin yolunu açmalı.

Birlik tüzüğünün görevlerini belirleyen 7. Maddesi'nde “Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek, belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum merkezi oluşturması” da yer alıyor.

TEŞVİK VE MUAFİYET

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ekonomik destek paketinin bir an önce hayata geçirilmesi, kaynaklardan ayrılan payların artırılması, kesintilerin yapılmaması gibi konularda hükümet nezdinde çaba gösterilmeli. Örneğin yapılması gerekenlerden birisini Rize'nin Fındıklı İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun feryadından aktaralım:

“Toplumcu belediyeciliği temel alarak halk sağlığını önemseyerek çalışmalarımızı yürütürken ihtiyaç duyduğumuz gerekli bütçelerin ayrılmasını, tarımsal üretimin ve gıda egemenliğinin önemini bu salgın bir kez daha bizlere gösterdi. Bu alanda gerek halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak gerekse tarımsal üretimine katkıda bulunmak için yapılan çalışmalar desteklenmeli, kaynakların kısıtlı olduğu bu ortamda özel şirketlere yapılan teşvikler ve muafiyetlerden belediyelerimizin de bir şekilde yararlanması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu tarihi sorumluluğu üstlenerek acil ve etkin biçimde harekete geçmesini talep ediyoruz.”

AKP'li belediyeler, devletin olanaklarından yararlandırılırken, diğer belediyelerin desteksiz bırakılması siyasi hesapların sonucudur. Evet, şu anda halka önemli destekler yapılıyor ama bu nereye kadar ve hangi parayla sürdürülecek? Açıkçası… Belediyeleri zor günler bekliyor.