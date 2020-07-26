Hedef tamam sıra vitrinde

CHP, belki hiçbir şeyden çekmedi parti içi muhalefetten çektiği kadar. Muhalefetin de bir gücünün olmadığı, sadece “Demeçlerle” ayakta kalmak istedikleri anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimdeki başarısı, muhalefetin gücünü iyice törpüledi. Adaylığını açıklayan üç isim bırakın 68'er oyu, üçünün toplamı bile 68'i bulmadı. Bazı isimler hükümete yakınlığıyla bilinen televizyonlarda her gün CHP'ye saydırdılar. Bunun arkasında hep Deniz Baykal'ın olduğunu yaydılar. Baykal'a sorduğumda buna cevap alamadım. Bundan sonra da bir süre daha konuşacaklar, yıpratmaya devam edecekler. Bu da AKP'nin işine yarayacak.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması başarılı bulundu. İktidar olmaya kilitlenmiş, buna inanmış, nerede, ne yapacağını kafasında netleştirmiş. Hedefler tamam, sıra bugün 60 kişilik Parti Meclisi ve onların arasından seçilecek genel başkan yardımcılıklarında.

BAŞÖRTÜLÜ PM ÜYELERİ

CHP'de kadın ve gençlik kotası var. Yaklaşık 30 kişi bu yolla Parti Meclisi'ne giriyor. 15 genel başkan yardımcısı bazı değişikliklerle listede yerini alacak. Açıkçası bütün yarış 15 kişilik Parti Meclisi listesinde yer almak için yapılacak.

Belki de en büyük sürpriz kadın Parti Meclisi üyelerinde olacak. Çünkü, Parti Meclisi'ne bir değil, iki başörtülü kadın seçilme olasılığı çok yüksek. İktidarı hedefleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine dönük eleştirileri yok saymayacak ama yolundan da dönmeyecektir. Bir dönem Doğru Yol Partisi'nde önemli görevlerde bulunan Mehmet Ali Bayar'ı Parti Meclisi'nde görürseniz şaşırmayın. İlhan Kesici, Murat Emir, Akif Hamzaçebi, Umut Akdoğan da listede yer alacaklar arasında.

ANADOLU UNUTULMASIN

Parti Meclisi üyelikleri sadece büyük illerden değil, Anadolu'dan da olmalı. Güneydoğu'nun kanaat önderlerinden CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Kürt imamları (Melle) ve kanaat önderlerini İstanbul'a taşıması, oradaki hemşehrilerinden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeleri için çabaları da küçümsenmemeli.

Mersin'de 1 milyona yakın Yörük-Türkmen var. Kendilerinden birisi olarak gördükleri Hasan Ufuk Çakır'ı CHP'de temsilci olarak görmek istiyorlar. Babadan siyasetçi Hasan Ufuk Çakır, Yörük-Türkmenlerin niçin sesi olmasın? Yıllardır sahipsiz kalan, dağa-taşa hitap eden, onlara köprü olan köklü bir aileden olduğu da biliniyor. O yüzden olsa gerek babası, her dönem Süleyman Demirel'e en yakın isimlerden birisi olmuştu. “Bunlar da kim?” demeyin. Kim olduklarını öğrenebilmek için yörelerine gidip sormanız, görmeniz gerekecek.

CHP genel başkanı tamam. Sıra Parti Meclisi'nde ve onların arasından seçilecek genel başkan yardımcılarında. CHP'de bir grup muhalif ne kadar umutsuzluk aşılırsa aşılasın o tutmayacaktır. Kılıçdaroğlu da, “Hiçbir vatandaşın, hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılmaya hakları yoktur” diyor. Birlik, bütünlük CHP'yi kanatlandırır.

7 askeri kim şehit etti?

Azerbaycan'ın Tovuz Bölgesi'nde Kolordu Komutanı Tümgeneral Polat Hasimov, Albay Ilgar Mirzaev, iki binbaşı, 2 astsubay, bir er şehit edilmişti. Olayın meydana geldiği yer, Gürcistan – Kars – Azerbaycan demir yolu hattının geçtiği, Türkiye'ye gelen enerji hatlarının bulunduğu yerdir. Yani, olayın geçtiği bölge Karabağ'dan ayrı bir bölgededir.

Azerbaycan askerleri Türk ve Rus ekolüne göre yetiştiriliyor. Şehit edilen general, albay ve iki binbaşı da Türkiye'de eğitim gördü. Hepsi “Türk dostu”, askerin, halkın sevdiği isimlerdi. 2016 yılının nisan ayında Taliç Bölgesi'nde Ermenilerle yaşanan çatışmadaki kahramanlığı nedeniyle bir karakola Tümgeneral Polat Hasimov'un adı verilmişti. Bu kahramana, devlet bir ev armağan etmişti. Polat Hasimov ne yaptı? O evi bir şehit ailesine bağışladı. Gelin de bu komutanı sevmeyin, baş tacı etmeyin, saygı duymayın…

ZIRH DELİCİ FÜZE

Türk dostu Hasimov'un şehit edilmesi, açıkçası onu tanıyan Türkiye'deki arkadaşlarını da çok üzdü. Bir heyet Azerbaycan'a gitti ve olayı yerinde inceledi. General ve 6 asker zırh delici füze ile şehit edilmişti. Nokta hedef önceden belirlenmişti. Burada ilginç bir durumu daha açıklayayım: Komutan, 15 dakika önce telefonla aranmıştı. Yerinin belirlenmesinde İHA'nın kullanıldığı şüphesi de yaygın.

Ankara'ya ulaşan bilgiler arasında bu suikastın arkasında Fransa'nın bulunduğu değerlendirildi. Peki, bu olay tümgeneral ve 6 şehitle kalacak mı? Azerbaycan'ın bu çok sevilen komutanının intikamı çok değil kısa süre içinde alınacaktır. Çünkü, askerler de halk da bunu bekliyor. Azerbaycan'ın 27 yıldır genelkurmay başkanlığı görevini yürüten komutana da cenaze töreninde, “Hala niçin bekliyorsunuz?” diye tepki vardı.