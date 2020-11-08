Mansur Yavaş’tan “Parsel parsel” suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki yıl yaptığı toplantı sırasında, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz bu mecliste kişilere ne rantlar sağladık anlatalım mı?” dedi. CHP Meclis Üyesi Ertan Işık söz aldı, “Geçmiş dönem meclis üyesi arkadaşlarımız zan altında kalır. Kimlere rant sağlandıysa bunun açıklamasını yapınız” ifadesini kullandı. Ancak Köse açıklama yapmadı. Toplantıyı yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konunun araştırılması için önerge verilmesi halinde geçmişe dönük inceleme yaptıracağını söyledi. Ertan Işık önerge verdi.

Başkan Yavaş, geçmişte kimlere emsal artışlarıyla nasıl rantlar sağlandığının ortaya çıkarılmasına ilişkin önergeyi Teftiş Kurulu'na havale etti. İmar Dairesi'nin iş ve işlemlerini incelemek üzere 10 müfettiş görevlendirildiğini SÖZCÜ duyurmuştu.

SKANDAL BULGULAR

Müfettişler geçmişe dönük araştırmalar yaparken, çok önemli bulgulara ulaştı. İncelenen 101 dosyadan 65'inde rant, haksız kazanç elde edildiği ortaya konuldu. Bu haksızlıklara yol açtıkları gerekçesiyle, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik Dairesi eski başkanları Samet Kaya, Ömer Faruk Erciyes, eski genel sekreterler Kamil Kılıç, Asım Balcı, eski belediye başkanvekili Ali Gökşin, eski genel sekreter yardımcıları Yunus Aluç, Altan Raşit Civan, ‘Doğukan İmar', ‘Hisar Proje', ‘Pusula İmar', ‘Asya-Tek' şirketlerinin yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılığa verilen dosyada FETÖ'cü iş adamları, firari konumda olan arsa sahipleri, plan yapanlarla ilgili önemli bilgiler verildi. Öyle kazançlar elde edilmiş ki Eskişehir, Konyayolu, Çayyolu bölgesinde öyle rantlar sağlanmış ki… Örneğin 500 daire yapılacak yere, emsal artışıyla bin 500 daire yapımına izin verilmiş. Villa arsaları çok katlı apartmanlara dönüştürülmüş. Kot altı emsal dışı sayılırken bir inşaat firmasının yaptırdığı hastanede 2 ve 9. katlar da emsal dışı, inşaat yoğunluğunun dışında bırakılmış.

TERÖR BAĞI SUÇLAMASI

Terör Suçlarına Bakan C. Savcılığı Soruşturma Bürosu'na yapılan suç duyurusunun “Açıklamalar” bölümünde şu iddialar yer alıyor:

“Şüpheli belediye mensuplarının, hain FETÖ/PDY örgütü ile bağlantısı bulunan imar şirketlerinin sunmuş oldukları imar planları kabul edilmek suretiyle kamu yararına aykırı nitelikli, üçüncü kişilere haksız menfaat sağlanmış, terörizmin finansmanına destek olunmuştur. Şikayet konusu hukuka aykırı imar planlarını meclise sunan hain FETÖ/PDY örgütü ile iltisağı bulunan ‘Doğukan İmar', ‘Hisar Proje', ‘Pusula İmar', ‘Asya-Tek' şirketleri FETÖ mensupları tarafından kurulmuştur.

26 PROJE, ÖRGÜT LEHİNE

-Davalı kamu görevlilerinin hain FETÖ örgütü lehine menfaat sağladıklarını bilmemeleri mümkün değildir. Zira örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Rahmi Bıyık'ın (Londra'da vefat etti) kurduğu Doğukan İmar başta olmak üzere diğer iltisaklı şirketlerin amacını gerçekleştirmesine hizmet eden şüpheliler bu durumdan çekinmemiş ve söz konusu imar planlarını onaylamaya devam etmişlerdir.

-Anılan şirketlerin vermiş olduğu onlarca imar planı mecliste kabul edilmiş, bunlardan 26 adet imar planı ile FETÖ lehine menfaat sağlanmıştır. Ayrıca bu noktada belirtmek isteriz ki söz konusu şirketler ile belediyenin ilişkisi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da devam etmiştir.

ÖRGÜTE MALİ KAYNAK

-Davalılar, örgüt lehine bir- iki kez değil sistemli ve istikrarlı bir şekilde kamusal yetkilerini hain örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla kullanmak suretiyle terör örgütüne yardım etme amacıyla hareket etmişler. Her bir imar artışında ayrı ayrı olmak üzere terör örgütüne mali kaynak yaratarak destek sağlamışlardır.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmakta iken hain FETÖ/PDY örgütünün hiyerarşik yapısı altında bulunmayan ancak örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden davalı kamu görevlileri Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında örgüte yardım etme suçlarından sorumludur.

HİZMET ETMİŞLER

-FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerin sayısız imar planı teklifini meclisten geçiren ve bunlardan 26 adet imar planı ile örgüte menfaat sağlayan davalı kamu görevlileri artık bizzat örgüte hizmet eder duruma gelmişlerdir. Şüphelilerin gerçekleştirmiş oldukları eylemler neticesinde imar mevzuatına ve genel olarak kamu yararına aykırı davranışlar gerçekleştirildiği için suçun oluşması için maddi unsurların tamamı gerçekleşmiştir.”

Savcılığa yapılan suç duyurusunda çok önemli iddialar, örgüte yapılan destekler parsel parsel anlatılıyor. Eski Başbakan Yardımcısı, Ankara'nın “Parsel parsel satıldığını” öne sürmüştü. Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşları da araştırıyor, soruşturuyor ve rant olduklarını belirlediklerini “Parsel parsel” yargıya intikal ettiriyor.