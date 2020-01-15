“Torpil Listesi” başkandan döndü

Fatma Kaplan Hürriyet, CHP'nin etkili milletvekillerinden birisiydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkan adayı olmasını önerdi. Kocaeli'nin tek CHP'li başkanı olması nedeniyle de üzerine büyük görev düşüyordu. O da, haksız, hukuksuz şekilde işe başlatıldığı anlaşılanları ayıklıyor ve bu yüzden de AKP'nin hedefi oluyor. İzmit Belediyesi'nde görevi devraldığında 67 sözleşmeli personel olduğunu öğrendi. Dosyalarını inceledi, bunlardan 29'unun “Yangından mal kaçırılırcasına” seçime bir ay, hatta bir gün kala sözleşmeli olarak belediyeye alındığını belirledi.

Sizin oğlunuz, kızınız, damadınız, gelininiz işe girebilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlansın, ama İzmit Belediyesi'nde seçimden önce olduğu gibi sözleşmeli personel olmak için KPDS yok, kamu içi sınav yok, diploma şartı yok, liyakat yok, sadece kamuyu idare eden yöneticilerin ve siyasi iktidarın inisiyatifi var. Kısacası TORPİL var. Fatma Kaplan Hürriyet de, insanları işinden etmemek için çoğuna belediye şirketlerinde eski işlerini önerdi. Kabul eden etti. Memuriyete geçenlerden de belgeleri uygun olanlara dokunmadı.

RESMİ BELGEDEN AKTARALIM

Bizim ilavemiz, eklediğimiz yok. ‘TORPİL'in nasıl işlediğini, seçim öncesi yapılanları İzmit Belediyesi'nin resmi belgelerinden aktarıyorum:

Gamze Macit: AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in gelini. Aynı vekilin kardeşi de AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Gamze Macit, sekreter olarak çalışırken seçime 1 ay kala vekilin de referansıyla programcı kadrosuna sözleşmeli personel olarak atandı. Ancak bir gün bile programcılık yapmadı. Çünkü, programcı olarak atanabilmesi için İngilizce bilmesi ve KPSS düzeyinde İngilizce bildiğini belge ile kanıtlaması gerekirken böyle bir belge olmadan ve sınava bile girmeden 1 günde memur yapıldı. Aldığı maaş net 5.103TL. Sözleşmesi yenilense ve çalışmaya devam etseydi alacağı maaş 6.203TL olacaktı. Bu kişi ile aynı fiili işi yapan işçi olarak çalışanın maaşı ise 3.137 TL.

Yüksel Yıldız: Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yakın koruması ve AKP eski teşkilat başkanının yeğeni. Seçime 1 ay kala kameraman kadrosuna atandı. Eline 1 gün olsun kamera almamış hep korumalık yapmış. Kameraman olarak atanması için üniversite mezunu olması gerekli ama üniversite mezunu değil. Üniversite mezunu olmadığı halde üniversite mezunu gibi atama yapılmış. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi raporunda da isim olarak tespit edildi. Aldığı maaş 4.575 TL. Çalışmaya devam etseydi alacağı maaş 5.675 TL'yi geçecekti. Yeni işe

alınan üniversite mezunu kameraman maaşı ise 2.738 TL.

KADEM TEMSİLCİSİ

Asuman Sert Erturan: Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Temsilcisi. Aslında üniversite mezunu. Bekaş'ta çalışırken üniversite diploması ile girmiş. Ama sözleşmeli personel atanması için üniversite diploması değil, lise diploması kullanılmış. Eğitmen olarak sözleşme yapılmış ama 1 gün olsun eğitmenlik yapmamış. Mezun olduğu fakültenin de eğitimle ilgisi yok. Eğitmenlik ihtiyacı olan belediyenin herhangi bir çalışması da hiç olmamış. Aslında teknik adam ihtiyacı yerine kişi menfaati gözetilerek sırf yüksek maaş verilsin diye kağıt üzerinde 2014'de sözleşme yapılmış. Aldığı maaş 4.038 TL. Çalışmaya devam etseydi alacağı maaş 5.500 TL'yi geçecekti. Eğitmenlik değil büro personeli olarak çalışıyor. Üniversite diploması gizlenerek lise diploması kullanılarak aslında bir nevi devleti dolandırarak usulsüz atama yapılmış. Bu kişi ile aynı fiili işi yapan işçi olarak çalışanın maaşı 2.498TL.

Mehmet Şişman: Eski başkan yardımcısı Mehmet Örgev'in şoförü. Seçime 1 ay kala sözleşmeli personel yapılmış. Lise mezunu olduğu halde eğitmen olarak atanmış ama 1 gün olsun eğitmenlik yapmamış. Tamamen kağıt üzerinde fazla maaş alsın diye yapılmış bir işlem. Maaşı 4.535 TL. idi. Çalışmaya devam etseydi alacağı maaş 5.635 TL'yi geçecekti. Eğitmenlik değil şoför olarak çalışıyor. Bu kişiyle aynı fiili işi yapan işçi olarak çalışanın maaşı ise 2.437 TL.

ESKİ YARDIMCININ OĞLU

Şamil Örgev: Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev'in oğlu. Kurumda bir gün bile çalışmadan, seçime 1 ay kala sözleşmeli yapılmış. Sözleşme imzalandıktan 10 gün sonra babasının onayıyla haftanın 3 günü derslere devam için izinli sayılıyor, bir yandan da maaşını tam olarak alıyor. Yani başkan yardımcısı, oğlunu bir günde belediyeye memur yapıyor, maaş bağlayıp derslerine devam ettiriyor.

Fatma Aydınoğlu: AKP Kadın Kolu Yöneticisi Aydınoğlu, seçime 1 ay kala sözleşmeli yapılmış. Tekniker diye atanmış ama basın yayında büro personeli.

Önceki başkan Nevzat Doğan, seçimde aday olmamıştı. “Nasıl olsa aday olmuyorsun, giderken bizi ödüllendir” denildiği için onları sözleşmeli yapmış. Perşembe günü “Torpilliler Listesi”ne ve yargıya uzanan torpil isteklerine devam edelim.