Albayrak Meclis soru önergelerini tınmamış

Özgür Özel hesaplamış:

Hafta sonunda CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına adaylar çıkacak deniyor; tutarsa…

Asıl soru; CHP iktidara mı yürüyecek, muhalefet partisi mi olacak?

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel geçenlerde “Taksim Toplantıları”nın konuğuydu.

İnternet ortamında karşılıklı soru cevap olarak ilerleyen 3 saate yakın bir toplantı yaptık.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı verdiği mücadelenin ayrıntılarını dinledik…

Ankara semalarını darbenin ateşi sararken, Kılıçdaroğlu İstanbul uçağında…

CHP Genel Merkez'de Özel var.

Özel, Kılıçdaroğlu'na ulaşıyor “Meclis'e gidiyoruz” diyor, Kılıçdaroğlu “Yolunuza devam edin; darbeyi kim yaparsa yapsın karşısında dururuz” karşılığını veriyor.

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Özel “15 Temmuz gecesi Meclis sığınağına inen milletvekillerinin diyaloglarını söyleyemem” diyor ama tarihe not düşmek açısından AKP'li bir milletvekilinin şu sözü de üstü örtülemeyecek kadar kıymetli:

“Birini çok sevmeyecektik, gerektiği kadar sevecektik…”

Meclis sığınağının fiziki şartları ile ilgili Özel'in çizdiği resim hayli vahim.

“Telefonun çekmediği, sandalye ve suyun bile olmadığı bir sığınakmış. Yaklaşık 3-4 saat orada kaldık” diyor.

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1980 darbesi ile kapatılan sosyalist öğretmenlerin derneği TÖBDER Manisa'nın kurucularından Talat Bey'in oğlu olan Özel, 1974 doğumlu.

Türkiye Eczacılar Odası en genç Genel Sekreteri, en genç CHP Grup Başkanvekili…

“Gençliğimin çok ekmeğini yedim. Herkesin 50-70 yaş arasında geldiği yerlere ben 20'li 30'lu yaşlarda geldim. Gençlerin önünü açmak lazım” diyor.

Kariyerinde Ethem Sancak'ın da köşe taşlarından birisi olduğunu bu sohbette öğreniyoruz.

Üniversiteyi bitirdikten 3 yıl sonra eczane açabilen Özel, toptan dağıtım işine giriyor.

Manisa'da Hedef Ecza Deposu açan Sancak'la rekabet edemiyor, ıtriat deposunu kapatmak zorunda kalıyor.

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Özel, AKP'nin Türk Ceza Kanunu (TCK) 103'e göre kız çocuğuna cinsel istismar suçundan cezaevinde yatanlara (ki bu sayı 500'ü bulmuyor) evlenme şartı ile af öngören yasa tasarısının ekimden önce Meclis'e getirilmeyeceğini ileri sürüyor.

Bir gece ansızın seçeneği AKP için her daim mümkün olduğunu da biliyoruz…

Özel'in “AKP 2016 yılında da Meclis'e getirmişti, CHP'nin gayretleriyle reddedildi” dediği yasa tasarısı şu anda kadın çevresini uykusuz bırakıyor.

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Türkiye'nin her yerinden kadınların direnişi yükseliyor.

Özel'in “Elinde tek bir madalya var, bunu da AKP'ye vermek zorundasın derlerse, İstanbul Sözleşmesi'ne takarım” dediği kadına yönelik şiddeti önlemeyi öngören uluslararası taahhüde, iktidar çeperinden saldırılar da dinmiyor.

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Baştaki soruya dönecek olursak Özel, CHP'yi “sol bir parti” kimliği ile tanımlıyor. İktidara gelebilmek için de daha geniş katmanlarla toplumsal uzlaşıya işaret ediyor.

Siyasi ittifakların “Parlamenter Meclis'i savunanlar” ve “Başkanlıktan yana olanlar” olarak ayrıştığını vurguluyor.

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16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa referandumu ile geçilen Başkanlık sisteminde neler yaşıyoruz?

AKP'nin iktidara geldiği yıl Meclis'te bakanların soru önergelerini cevaplama oranı yüzde 49'du, aşına aşına yüzde 10'lara kadar inmiş.

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın soru önergelerine cevap verme oranı yüzde 1'i bile bulmuyor: 0.80!

Bu sistemde Meclis'in güçlendiği iddiasında bulunmak güç olacak.

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Millet ittifakına potansiyel gökkuşağı benzetmesi yapan Özel, “Birinin içine ve işine karışmadan”; Saaddet Partisi'nden HDP'ye kadar tüm renkleri birarada tutabilecek parti olduklarını anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kaç seçim kazanmış bir lider, bu saptamalardan bihaber olamaz tabii.

Nitekim Erdoğan da önceki gün itibarıyla “Başkanlık sistemi en doğrusudur demiyoruz” ifadesini dile getirdi.