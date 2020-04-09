Çok veren maldan az veren candan!

Devlet müteahhidi Mehmet Cengiz, bu kez muhalefetin maliyeci kanadı Özgür Karabat'a çarptı…

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın mesleği mali müşavirlik; “uluslararası finansal raporlama uzmanı” unvanı da bulunuyor.

Karabat, hakim olduğu vergi konusuna girdi.

AKP dönemi müteahhitlerinden Mehmet Cengiz'in (Cengiz İnşaat) 10 yıldır squash maçına benzer biçimde sürüp giden “sıfırlanan vergi” tartışmasını sahaya çekti!

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Karabat, Cengiz İnşaat'ın 29 Aralık 2010 tarihli Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu “uzlaşma kutanağı”nda yazı ile (sıfır), rakam ile (0) olarak kaydedilen “uzlaşılan tutara” konu olan 424.4 milyon TL tutarındaki vergi borcunu, günlük kura çevirdi. Cengiz İnşaat'ın sıfırlananan dönemde 303.1 milyon dolara karşılık gelen vergi borcu tutarının; günümüz dolar kuruna göre 2 milyar 41 milyon TL'ye ulaştığına vurgu yapıyor.

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Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yaptığı bağış tutarıyla karşılaştırdı.

“Cengiz'in affedilen vergi borcu, bugün tüm kampanyadan toplanılan paradan kat ve kat fazla” dedi.

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Cengiz Holding'in 2016'dan bu yana 100 milyon liranın üzerinde 15 ihale aldığını ve bunların toplamının da 19 milyar 369 milyon lira olduğunu ekledi. Cengiz bu tutarla, Kalyon İnşaat'tan sonra en çok ihale alan müteahhitler liginde ikinci sıraya oturuyor…

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Meşhur “vergi sıfırlama” tartışması, “Milli Dayanışma Kampanyası”na 34 milyon lira bağışlayan Cengiz'in “cömertliğini/cimriliğini” sorgulamak için açılmıyor.

“Az veren candan, çok veren maldan” demiş atalarımız.

“Evde kal” günlerinde birbirimizi daha iyi tanıyoruz…

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Cengiz'in vergiye konu ettiği Antalya'daki Sungate Port Royal Oteli'nin 2005 yazındaki görkemli açılış davetinde bulunmuştum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Başbakan'dı ve o davete katılamamıştı!

Cengiz, arsasını 2001 yılında satın aldığı ve “7 yıldızlı” diye takdim ettiği otelini 185 milyon dolara mal ettiği söylemişti.

2007 yılında Rus yatırımcı Sergei Polonksy'ye 450 milyon dolara satmıştı.

Vergisiz kazançmış meğer!

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Cengiz'in, CHP Millletvekili Karabat'ın açıklamasına verdiği yanıtı okuyalım:

“İddialara konu olay, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Antalya'daki bir otelin satışından kaynaklanıyor. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmaz satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutuldu. Vergi inceleme elemanı bu maddeyi görmezden gelerek, açıkça kanuna aykırı rapor düzenledi. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu, vergi denetmeni raporunun hatalı olduğunu tespit etti.”

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Cengiz vergi incelemesi yapan memurla ilgili “FETÖ imasında” da bulundu.

Karabat vergiyi sıfırlayan “uzlaşma tutanağı”nda imzası olan üç ismi sıralıyor: Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Yardımcısı Adnan Ertürk ve Gelir Yönetimi Daire Başkanı Üye Ömer Ergenç…

Ergenç, Sermaye Piyasası Kurulu'nda 2014 Nisan'ında görevden alınan 14 bürokrat arasında yer alıyor…

Hadi soralım: Cezayı yazan da, silen de mi FETÖ'cü?

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Karabat, “şirket ana sözleşmesi” konusu üzerinde duruyor:

“Cengiz İnşaat'ın kuruluş ve ana sözleşmesinde ‘turistik tesis alıp, satmak, kiraya vermek, inşa etmek' maddeleri yer alıyor. Buna göre otelin satışı, vergi istisnasına girmez.”

Vergi Kanunu açısından “satış bedelinin özel bir fonda tutulması” maddelerine de uyulmadığına işaret eden Karabat, Cengiz'in “kanuna aykırılık” iddiasına da yanıt veriyor:

“Vergi inceleme memurunun kanuna aykırı davranıp davranmadığına mahkemeler karar verir. Uzlaşma Komisyonu'nun böyle bir yetkisi bulunmuyor.”

Bakalım bu polemik nasıl sonuçlanacak?