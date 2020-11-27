Hakan Ateş: “21 otelin icradan satışına tanık oldum, gerçek değerleri 2 katıydı”

Turizm sektöründe pandemi ile birlikte yaşanan 35 milyar dolarlık gelir kaybı, turizm yatırımcıları ile bankacıları karşı karşıya getiriyor.

Sektörde toplam 16 milyar dolara ulaşan banka kredi borcunun geri ödenme takvimi, normal akışında ilerleyemiyor.

Turizm yatırımlarının toplam değeri 80 milyar dolar civarında…

Önümüzdeki 1 yıl için otel yatırımcıları Hazine'den 2 milyar dolar istiyor.

Pandemi nedeniyle yaşanan küresel daralmadan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin kendi kendini kurtama umudu yok…

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İyi de bu sektörde yalnızca beş yıldızlı oteller, tatil köyleri mi sıkıntı çekiyor?

On binlerce pansiyon ve küçük otel işletmesini de unutmamak gerek…

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin kasım ayı meclis toplantısında, pandemi nedeniyle Antalya'nın 20 milyar lira gelir kaybına uğradığını söylüyordu…

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Turizm sektörüne finansman sağlayan bankaların başında gelen Denizbank'ın portföyünde 25 satılık otel bulunuyor.

Bunların değerlemesini ekpertiz kurumları yapıyor.

Ateş dün katıldığı Uluslararası 10. Resort Turizm Kongresi'nde bu konuya değindi.

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Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devlet tarafından finanse edilen kısmının çok küçük olduğunu söyleyen Ateş; “Otel yatırımcılarının teminat eksiği bulunuyor. İşletme sermayesi yetersiz. 2018-2020 döneminde 21 otelin satış sürecine katıldım. Otellerin gerçek değeri ekspetriz değerlerinin 2 katıydı. Otel varlık değerlemesi inşaat projesi kriterleriyle yapılmamalı. Bu otellerin arsaları kıymetli. Turizmciler yarım sezonda otel yatırımlarını tamamlama kapasitesine sahip. Otellere, sektörün nitelikleriyle uyumlu ekspertiz raporları çıkmalı” diyor.

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Ekspertiz değerlerinin gerçek varlık değerinin yarısından bile az olması bankayı niye ilgilendiriyor?

Çünkü banka bu değerler üzerinden kredi borcunu tahsil edecek.

Gerçek değerlerinde gösterilmeyen otellerin satışıyla, bilançolar sorunlu kredi havuzuna dönecek!

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Sanal kongreye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 milyar liralık KGF paketinin 3.5 milyar lirasının kullanıldığını söylüyor.

Artık bu paketler kredi ihtiyacı olan kesime ulaşamıyor…

Ersoy da anladığım kadarıyla umudunu Covid-19 aşısına bağlamış.

“Bugünlerde en çok Sağlık Bakanı ile görüşüyorum” diyor.

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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, küresel salgının ortasında 15 milyon turist nasıl geldi, 11 milyar dolar turizm geliri nasıl nasıl elde edildi sorularına yanıt veriyor:

“Tesislerimiz ‘Güvenli Turizm Sertifikası' aldı. Uluslararası denetim firmaları raporladı. Almanya'nın da isteği ile Covid-19 test merkezleri oluşturduk. Covid-19 olan misafirlerimize ücretsiz sağlık hizmeti verildi. ”

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Hiç aşılmayan bir sorun şu ki; Türkiye'de turist başına gelir halen 650 dolar, resmi rakam 750 dolar seviyesinde…

Nitelikli turizm ile bu gelir artabilir. Onun da yolu çevreye, tarihe, kültüre, spora yaklaşmaktan geçiyor.

Turizmciler bu kongrede bir iki cümle ile de olsa çevrenin korunmasına dikkat çektiler.

Hatay'da yanan ormanlar için kampanya başlatmışlar…

Madenciler bir yandan, turizmciler öbür yandan çevreyi rezil eden bir grup olarak ortaklaşmamalı.

Erken rezervasyon kuru esnek olacak mı?



Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mert Vardar, Goldman Sachs'ın şirketlerindeki ortaklık payını yüzde 25'e kadar çıkardığını söylüyor.

Kriz zamanlarında akla gelen iç pazar, 2021 yılında daha da öne çıkıyor.

Vardar, “Yurtdışından gelen Hans ile Ahmet'in geliri aynı mı?” diye soruyor ve otellerin iç pazara erken rezervasyonlarda günlük kur üzerinden fiyatlandırma yapmasını eleştiriyor.

“Tüketici sezonda, erken rezervasyonun altında bir fiyat görmemeli. Seyahat acenteleri ile seyahat eden 10 milyonu, 30 milyona çıkarabiliriz. 2021'i iç pazar yılı yapalım” diyor.

Avrupa'da turizmde iç pazar oranı yüzde 25'e ulaşıyor.

Diana Otel Grubu'nun sahibi Tombul ailesi ile ortaklık kuran Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel, yalnızca 1986 yılında iç turizmde daralma olduğunu söylüyor ve “2021 yılında ödeme sistemi tercihlerini çeşitlendiriyoruz” diyor.