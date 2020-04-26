“Türkiye son vakayı 15 Mayıs’ta görecek”

Bir saat önceki bilginin eskimiş olma olasılığı hiç de az değil…

Araştırma ödüllerini toplayan Doç. Jianxi Luo'nun başında bulunduğu, Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (SUTD) Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı'nın 24 Nisan 2020 tarihli araştırmasını vereceğim…

Sürprizlere açık olan koronavirüs hakkında, bugünlerde çok da tahmine rastlayabiliriz.

Zira ülkeler giderek ekonomiye dönüş planlarını uygulamaya başlıyor…

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SUTD; Singapur, Suudi Arabistan, ABD, İtalya, Katar, Nijerya, Rusya, İran, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait; olası “Son Covid-19 vakası” tarihlerini gösterir grafikler yayımladı.

Buna göre Türkiye'de son vaka 15 Mayıs'ta görülecek…

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Grafiklerin ileriye dönük tahminlerini analiz edebilmek için, geçmişe dönük verilere de ihtiyaç var. 20 Mart'tan başlayarak 24 Nisan'a kadar olan vakalara bakarsak, grafik tepe noktasına 10-11 Nisan'da ulaşmış ki…

Sağlık Bakanlığı verileri de böyleydi..

Oralardan çok da uzaklaşmayarak, çan eğrisi aşağı yönlü hareket ediyor.

23-24 Nisan'da vaka sayısı azalıyor…

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; “günlük iyileşen hasta sayısının, günlük vaka sayısından daha fazla olması” durumunu platoya geçiş olarak yorumladı.

23 Nisan'da 3 bin 116 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan'da 3 bin 122'ye düşüyor; iyileşen hasta sayısı da karşılaştırılan tarihlerde 2 bin 14'ten 3 bin 246'ya yükseliyor…

SUTD'nin grafiğinde de bu “ikiz azalış” tablosu görülüyor.

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Aynı tabloda son vakaya en yakın ülke 3 Mayıs tarihi itibarıyla Fransa, 9 Mayıs itibarıyla Japonya olurken, Covid-19 trajedisini yaşayan İngiltere'nin, Türkiye'den 2 gün önce son vakayı kaydedeceği öngörüsüne yer verilmiş…

Grafikleri ayrıntılı olarak görmek isteyenler, “ddi.sutd.edu.sg” sitesine bakabilir…

İsrail'de Mossad sürümü sağlık programı yürütülüyor

Küresel Covid-19 deneyimleri içinde en çok merak edilen ülkelerden biri de İsrail…

İsrail Gizli Örgütü Mossad, Covid-19'la sağlık sürümünü uyguluyor.

Karantinada olan Covid-19 hastalarına her gün internetten doktor muayenesi sağlanıyor.

Sokaklarda akıllı kameralar, Covid-19 vakasının bulunduğu noktaları izliyor.

Telefonlara indirilen “Homat Hamagen” aplikasyonu, korono pozitif olan biriyle karşılaşıldığında sinyal veriyor…

Vatandaşın risk ile arasındaki mesafeyi kontrol altına almasını sağlıyor.

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Duayen reklamcı ve Türk Yahudi Toplumu eski Başkanlarından Yakup Barouh'un Covid-19'dan vefatıyla, cemaat arasında en çok şu veri dolaşıyor:

Londra merkezli araştırma kuruluşu Deep Knowledge Group (DKG), 12 Nisan tarihli grafiklerinde İsrail'i Covid-19 salgınında “en güveli ülke” gösterdi.

Türkiye aynı araştırmada 36'ncı sırada yer alıyor.

9 milyon nüfuslu bir ülkenin mücadele yönetimi, Türkiye gibi 83 milyon nüfuslu bir ülke ile ne ölçüde karşılaştırabilir diye sorabilirsiniz.

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Cemaatle, Türkiye'deki makamlar arasında köprü görevi gören iş insanlarından Doğan Kasadolu, Türkiye'de şeffaflık olmadığını vurguluyor.

Yılmaz Özdil'in, Sözcü TV'deki programında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Türkiye'de ölüm sayısı azaldı” sözüne atfen yaptığı, “Boynuna bir kolye olarak takıldı” yorumunu hatırlatıyor.

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Kasadolu, “15 bin kişilik Türk Yahudi Toplumu'nda 8'inci vefat. Bu sayıyı 90 milyona ulaşan (mültecilerle) Türkiye nüfusuna orantılarsam koronavirüsten ölümlerin 40 binin üzerinde olduğunu düşünebilirim” diye de ekliyor.

OECD, “Geri Dönüş Fonu” öneriyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ülkelerin iş dünyasından temsilcileriyle, Covid-19 salgını gündemli internet konferansları düzenliyor.

Türkiye'den katılan Gülden Türktan, 15 Nisan 2020 tarihli OECD gündeminden satır başlarını aktarıyor:

– OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, şirketlerin ve vergi mükelleflerinin likidite ihtiyacı ile devletin likidite ihtiyacının dengelenmesi için çözüm önerdi.

– Vergi ertelemenin arkasından, azaltımı gelmeli.

– Devletler; haneleri ve şirketleri evde kalınan dönemde desteklemek, arkasından da ekonomiyi canlandıracak tedbirlere geçmek zorundalar.

– OECD, üye ülkelerin maliye bakanlarına sunduğu raporda; “Yoksula destek ulaştırmak ve vergi tahsilatlarını ertelemek en öncelikli konudur” değerlendirmesini yaptı.

– İşe dönüş teşvikleri, bugün devletlerin hazırladığı ekonomik destek paketinden daha pahalı olacak. “Marshall Planı” gibi uluslararası işe geri dönüş fonları kurulmalı.