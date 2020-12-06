Türkiye Varlık Fonu yönetiminden su sızmıyor

Erdoğan ailesine en yakın isimlerin yönetim kuruluna girme geleneği bozulmadı, “başkan vekilliği” koltuğu boş bırakıldı

Dr. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasıyla boşalan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili koltuğuna kim oturdu?

Kimse…

Soruyu güncellemeliyim.

TVF'nin kurumsal web sayfasından “başkan vekili” ifadesi kaldırılmış.

Başkan ifadesi de yer almıyor.

Başkan vekili olacak mı?

★★★

Kurumun resmi web sayfasında; TVF Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altında yalnızca “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” yazıyor.

Zafer Sönmez “Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi”; yönetim kurulunu oluşturan diğer 5 isim de “üye” olarak takdim ediliyor.

★★★

Albayrak'ın istifasını açıklamasının 20 gün sonra Vahdettin Köşkü'nde toplanan yeni yönetim kurulu 8 kişiden oluşuyordu. 7'ye düştü…

“TVF başkan vekilliği makama mı, şahsa mı veriliyor” sorusu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son yeni TVF Yönetim Kurulu üyeleri açıklaması ile ortaya çıktı…

Albayrak'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın adı bu listede yer almadı.

★★★

Rivayet o ki, Erdoğan başkanlığında TVF Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı gün (27 Kasım) Elvan TÜSİAD ve TOBB ziyaretlerini gerçekleştiriyordu.

Islak imza süreçleri falan… Olabilir tabii.

En kısa zamanda TVF yönetim kurulunda yer alacakmış.

★★★

Bundan bir önceki, yani 2018 yılında oluşan TVF Yönetim Kurulu'na dönemin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut girmişti.

Ermut Şubat 2020'de Beştepe'deki görevinden ayrılınca, yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.

Ermut'tan TVF'de de boşalan yere yine Dağlıoğlu atandı.

Albayrak ile TVF yönetimine giren Ermut, THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.

★★★

TÜRGEV ve İbn Haldun Üniversitesi yönetiminde yer alan AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gibi Dağlıoğlu da Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu.

Hatta aynı okulun bir dönem mezunlar derneği başkanlığını da yapmış.

Dağlıoğlu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu, İspanya IE ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden çift master'lı…

Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın New York ofisinde başlayan devlet kariyeri, Beştepe'ye kadar uzanmış.

Kamuda yönetim kurulu tavan ücreti belirleyin

2018'deki kararla TVF Yönetim Kurulu üyeleri maaş almıyor.

Hepsinin geçimlerini sağladıkları başka yerler var.

Arıcan, TVF bünyesindeki şirketlerden Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı.

Amerika'da Halkbank davası süren bankacı Hakan Atilla'nın BİST Genel Müdürü olmasıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) BİST'teki yüzde 10 hissesini TVF'ye satıp ortaklıktan çıkmıştı.

Katar Yatırım Otoritesi (QIA) o hisseyi satın aldı.

EBRD, BİST'teki yüzde 10 hissesini 1.5 milyar TL değerleme üzerinden sattı.

Gerçi 2015 yılındaki Nasdaq OMX hissesi satışında da BİST'in şirket değeri aynıydı.

Aralık 2019'da EBRD hisse satışı ile QIA'ye yapılan hisse satışını karşılaştırıyorlar:

BİST'in şirket değeri son 12 ayda 1.5 milyar liradan 2 milyar liraya çıkmış!

Nisan ayındaki BİST Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Başkanı Arıcan'ın maaşı 24 bin liraya, üyelerin maaşı ise 18 bin liraya yükseltildi.

Kulaklarım aynen şunu duyuyor: “En az iki yerden yönetim kurulu üyeliği maaşı alıp, aylık gelirini 60-70 bin liraya çıkartanlar var. Altlarında A8 arabalar, 30-40 bin lira ev kiraları ödeniyor. 24 bin lira ne ki?”

Hani acı reçeteyi bölüşecektik…

Kamuda bütün yönetim kurullarında tasarrufa gidilmeli, 2-3 yerden maaş almasınlar; tavan ücret 24 bin lira olsun, razıyım…

Bırakın ücretin asgarisini belirlemeyi, devlet kendi ödediği maaşların azamisinden tasarruf etsin!

Tosyalı ve Hisarcıklıoğlu kendilerine köprü kuruyor

TVF Yönetim Kurulu'nda yer alan Tosyalı ve Hisarcıklıoğlu'nun iş alemi ile kurum arasında köprü kurması bekleniyor.

TVF'ye alınan 23 şirketin profiline bakınca, onlara ihtiyaç kalıyor mu emin değilim.

Tosyalı demir çelik endüstrisinde büyüyen ve 3 kıtada yatırımları olan bir grup…

Bugünlerde Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olarak gösterilen Zonguldak Filyos Vadisi Projesi'nin, liman bölümünün 2 milyar liralık altyapı inşaatını üstlenmesiyle gündem oldu…

Zonguldaklılar bu daha başlangıç diye bakmış olacak ki, “tek imzayla” Tosyalı'ya ihalesiz verilen işe seslerini yükselttiler.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bölgenin işletmesini yapabilecek birçok firma varken, ihalesiz olarak Tosyalı'ya “arka kapıdan” iş verildiğini iddia etti…

★★★

Hisarcıklıoğlu 20 yıldır sürdüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı (TOBB) ile tanınıyor.

Aile şirketi Eskihisar, Ankara'da ekonominin kalbinin attığı Rüzgarlı Cadde'de inşaat malzemeleri satıyor. TOKİ müteahhidi…

Referanslarına bakın, TOKİ “tedarik listesi” gibi…

★★★

Esnafı kredi çukuruna gömen Hazine destekli Kredi Garanti Fonu'nun (KGF); bir ayağında bankalar, öbür ayağında TOBB yer alıyor.

Esnaf kredisini, borcunu-harcını ödeyemiyor, evini geçindiremiyor. Dükkanını açamıyor, işçisini besleyemiyor.

Devletten nakit destek bekliyor. Aynen pandemide diğer ülkelerin yaptığı gibi.

Hisarcıklıoğlu'nun duyması gereken ses bu!

★★★

Hisarcıklıoğlu meşgul… Zorlanan esnafa dönüp “Bir emriniz var mı?” diye soracağı yerde, hükümete yakın iş ve çalışma dünyası temsilcileriyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanında soluğu alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Tank Palet Fabrikası'nın işletmesinin Ethem Sancak ve Katar'a verilmesini eleştiren CHP'ye fren koyacak.

Ülkede ne zaman iktidarla muhalefet arasında bir gerilim yaşansa, Hisarcıklıoğlu'nun yeri bellidir: Başkan Erdoğan'ın yanı…

Burada da aynısı oluyor.

Yeni 2 numara kim olacak?

2018 yılında ilan edilen TVF yönetim kurulunun değişmeyen 4 isminden de söz edelim.

Berat Albayrak'ın Marmara Üniversitesi'nde doktora tezi hocası olarak nam salan Prof. Dr. Erişah Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı...

TVF Yönetim Kurulu'nun görevleri 4 komiteye bölünüyor.

Arıcan ile birlikte TVF Genel Müdürü Sönmez, “İcra ve İnsan Kaynakları Komitesi”nde;

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın

“Risk Erken Saptanması Komitesi”nde;

Arıcan ile Aydın aynı zamanda

“Denetim Komitesi”nde;

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Eskihisar Şirketler Grubu Kurucusu M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Kurumsal Yönetim Komitesi”nde yer alıyor.

Görev dağılımına bakınca, TVF'nin “yükünü” Arıcan ile Aydın çekiyor diyebiliriz.

Dağlıoğlu TVF'de açıkta kalan bir pozisyona hazırlanıyor olabilir.

Albayrak'tan boşalan “yeni 2 numarayı” konuşmak için zaman var…