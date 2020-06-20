7.000 günle kıdem tazminatını alan yeniden çalışabilir mi?

Sigorta girişim 24 Nisan 2000. 6.314 gün SGK, 768 gün özel banka sandığı olmak üzere toplam 7.082 gün prim ödemem var. 15 Ocak 2018 tarihinden bu yana özel bir şirkette çalışmaktayım. 7.000 gün sigorta primim dolduğu için yaşı beklemek şartıyla SGK'dan alacağım emekli olabilir yazısı ile çalıştığım şirketten ayrılıp tazminat alabilir miyim? Tazminat alıp ayrıldığımda başka bir yerde işe başlamamda hukuken bir kısıtlama var mıdır?

İsmi saklı

Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki 7.000 prim günü şartını sağlamış olduğunuzdan, SGK'dan alacağınız yazı ile çalıştığınız şirketten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlayıp, kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıktan sonra, yeniden çalışmayı engelleyen bir yasal düzenleme yok. Emeklilik için yaşının dolmasını beklemek üzere kıdem tazminatını alarak işten ayrılan kişinin daha sonra yaşam şartlarının değişmesi veya ekonomik şartlar ya da kendisi için daha uygun bir iş bulması nedeniyle, yeniden çalışmaya başlaması söz konusu olabilir. Sadece işten ayrılmanız ile yeni işe başlamanız arasında illiyet bağı oluşmamasında yarar var.

Ana ve babası boşanmış kız çocuğunun yetim aylığı

Eşim vefat etti, 11 aylık kızım var. Eşimin diğer iki evliliğinden iki çocuğu var. O çocukları benimle aynı maaşı alırken benim kızım yarısını alıyor. Sebebini sorduğumda o çocukların maaşının hem annesiz hem babasız olarak hesaplandığını, benim ise annesi olarak hesaplandığını söylediler. İkisinin de annesi sağ, bu nasıl bir haksızlık? İsmi saklı

Ölen sigortalının hak sahibi durumundaki çocuklarına bağlanan ölüm aylığının oranı, her çocuk için yüzde 25'tir. Ancak çocuklardan, sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan çocukların her biri için aylık bağlama oranı yüzde 50'dir.

Eşinizin önceki evliliklerinden olan çocukları eşinizin ölümü ile anasız ve babasız kalmamakla birlikte, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmadığından, aylık bağlama oranları yüzde 50, yani sizin aylık bağlama oranınızla aynı olur. Kızınızın aylık bağlama oranı ise yüzde 25. Bu nedenle de aldıkları aylık, kızınıza bağlanan aylığın iki katı, sizinki ile aynı oluyor.