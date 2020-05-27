Devre mülk de konut sayılıyor

22 Mayıs 2020 tarihli SÖZCÜ'deki yazınızı okudum. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut ve senede 10 gün kullanım hakkı olan 1/35 hisseli kira geliri olmayan bir devre mülk için (0) oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanılabiliyor mu? 2015 yılında (0) oranlı vergi uygulanmasından yararlanmak için belediyeye müracaat etmiştim. 2019 yılında geriye dönük 4 yıllık faiz ve ceza tahakkuk ettirdiler. Belediyenin yaptığı bu uygulama doğru mudur? Yıllık 10 gün kullanım hakkı olan ve kira getirisi olmayan bir devre mülk de konuttan mı sayılıyor? Erhan Elmas

Devre mülk sahipleri, malik sıfatını kazandıkları tarihte emlak vergisi mükellefi sayılıyor. Devre mülke konu binanın toplam vergi değerinden, payına düşen kısımla ilgili bildirimde bulunup, emlak vergisi ödemeleri gerekiyor. Ancak indirimli orandan yararlanma şartlarını sağlayanlar, 200 metrekareyi geçmeyen devre mülkten paylarına düşen kısım için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanırlar.

Bu bağlamda devre mülk konut sayılır. 1/35 hissesine sahip olduğunuz 200 metrekareyi aşmayan devre mülkten başka eviniz yoksa devre mülkünüz için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmanız gerekir. Ancak başka bir konutunuz daha varsa, devre mülk ikinci konut sayılır ve her ikisi için de emlak vergisi ödersiniz.

Arsa için sıfır oranlı emlak vergisi uygulanmıyor

Emekliyim ve emekli maaşımdan başka gelirim yok. Oturduğum 96 metrekare apartman dairesinin 1/2'sine ve deniz kıyısında 123 metrekare gelir getirmeyen hisseli bir arsam var. Oturduğum ev için emlak vergisi ödemiyorum, ancak arsadan yıllardır hisseme düşen çok yüksek emlak vergisi ödüyorum. Yazılarınızda arsa için de emlak vergisi ödememem gerektiğini öğrendim. Uyarınız için çok teşekkür ederim. Konunun yasal dayanaklarını ve bu durumda ne yapılması gerektiğini de açıklarsanız, biz emeklilere daha faydalı olacaktır. Ünal Uzdil

Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama sanırım bir yanlış anlaşılma var. Söz konusu yazılarımda sıfır oranlı emlak vergisinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için uygulandığını, tek meskenin dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunmasının, tek mesken için indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel teşkil etmediğini, ancak sahip olunan işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisinin ödeneceğini belirtiyorum. Dayanağı 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği.

Bu bağlamda, gelir getirmeyen arsanız, oturmakta olduğunuz eve ilişkin sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yaralanmanıza engel olmaz ve hissenize düşen emlak vergisini ödemezsiniz. Ancak gelir getirmese de sahip olduğunuz arsa için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanamazsınız ve arsanın emlak vergisini ödemeniz gerekir.