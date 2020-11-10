Engelli hakkıyla emekli olan çalışırsa aylığı kesilir mi?

Kasım 2020'de yüzde 72 engelli raporuma dayanarak T. İş Bankası Emekli Sandığı'ndan emekli oldum ve emekli aylığım bağlandı. Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışabilir miyim? Kendi adıma limited şirket kurarak ticari faaliyet yürütebilir miyim? Bu durumlarda almakta olduğum emekli aylığım kesilir mi? Barış Metin

Engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla bağlanan aylık yaşlılık (emekli) aylığı olup, herhangi işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamanız veya şirket ortağı ya da vergi mükellefi olarak ticari faaliyette bulunmanız halinde aylığınız kesilmez.

Herhangi bir işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde, sadece çalışmanız karşılığı alacağınız ücret üzerinden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

Emekli olup 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek şekilde çalışanların emekli aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2016 Mart ayından itibaren kaldırıldığından, limited şirket ortağı ya da kendi adınıza işyeri açıp vergi mükellefi olmanız halinde ise emekli aylığınızdan herhangi bir kesinti yapılmayacağı gibi, prim ödemeniz de gerekmez.

Emeklilik başvurusu için ocak ayını beklemek avantaj sağlar mı?

Engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarından yararlanarak emekli olacağım. Allah nasip ederse vergi indirimim gelmek üzere. İndirim geldiğinde işyeri çalıştırmak istemeyecek. Çıkış alıp ocak ayını bekleyebilir miyim, böyle bir hakkım var mı? Emeklilik başvurumu ocak ayında yapmak daha mı avantajlı olur? Bahattin Çarıkçı

Vergi indirim belgeniz geldiğinde çıkışınızı alıp, emeklilik başvurunuzu daha sonra da yapabilirsiniz. Emeklilik başvuru tarihine ilişkin sorunuzun yanıtı ile ilgili değerlendirmeyi 7 Kasım Cumartesi günü köşemde yaptım. Mevcut temel parametrelere göre 2020'de emekli olmakla 2021'de emekli olmak arasında emekli aylığı açısından pek fark yok. Hatta 2020'de emeklilik daha avantajlı gibi gözüküyor. En azından 2021 yılında emekli olmaya göre dezavantajlı gözükmüyor.

Diğer yandan, işten ayrılmak durumunda kalırsanız, ocak ayını beklemeden emeklilik başvurusunda bulunmanız sizin için daha avantajlı olabilir. Kasım ayında işten ayrılır ve emeklilik başvurusunda bulunursanız, ocak ayında yapacağınız başvuruya göre iki ay fazla emekli aylığı alırsınız.