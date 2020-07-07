Engelli hakkıyla emeklilik hak kaybına neden olur mu?

17 Nisan 1969 doğumluyum. 7 Ekim 2000'de SSK başlangıcım, 3 yıl 3 ay 7 gün primim var. 15 Aralık 2003 tarihinde devlet memuru oldum. SSK'ya tabi çalışma süremi memuriyetime saydırdım. Memuriyete başladıktan sonra 2018 tarihli yüzde 41 oranında sürekli engelli raporu aldım. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurarak gelir vergisi indiriminden yararlanma hakkı kazandım ve halen yararlanıyorum. Engelli durumundan hangi tarihte emekliye ayrılabilirim? Bu şekilde ayrılırsam, maaş veya tazminatta hak kaybına uğrar mıyım? Gülcan İncedere

SGK'ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının (hastanelerin) sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin, SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu çalışma gücündeki kayıp oranınızın yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu kabul edilirse, emeklilik için 6480 gün (18 yıl) hizmet süresi şartına tabi olursunuz.

SSK prim gününüz ile birlikte hizmet süreniz 18 yıldan fazla. Çalışma gücü kayıp oranınızın da en az yüzde 40 olduğu kabul edilirse, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Emekli aylığınız, derece, kademe ve göstergeleriniz ile hizmet süreniz üzerinden hesaplanıp, alt sınır aylığı ile kıyaslanarak, yüksek olan tutar bağlanır. Bu nedenle emekli aylığı ve emekli ikramiyesi açısından hak kaybınız olmaz.

Staj sigortası doğum borçlanması imkanı sağlar

1980 doğumluyum. 1995 – 1996 yılında devlet bankasında staj yaptım. Normal sigortalı olarak 2004 Nisan ayında işe başladım. 1877 prim günüm var. 2009'da anne oldum. 2013 yılından bu yana halen devam etmekte olan Bağ-Kur sigortalısıyım. Hep söyleniyor, staj başlangıcı sigortaya sayılmıyor diye ama geçenlerde bir yazınızı okudum, ona istinaden soruyorum. Ne zaman emekli olmaya hak kazanabilirim? Doğum borçlanması yapsam bana ne kazandırır? Pınar Taş

Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan çocuklar için yapılabiliyor. Bu bağlamda, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayan staj sigortası, doğum borçlanması açısından sigorta başlangıcı sayılıyor ve staj sigortasından sonra doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabiliyor. Bu da emeklilik yaşını geri çekiyor.

Emeklilik açısından sigorta başlangıcınız olan 2004 Nisan ayından önce (örneğin 2002 yılında) doğum yapmış olsaydınız, 1995-1996 yılında başlayan staj sigortası doğum borçlanması yapmanızı sağlayacaktı. 2009 yılında anne olduğunuzdan, staj sigortanızın doğum borçlanması açısından sağladığı bir avantaj yok.

Doğum borçlanması yapabilirsiniz. Borçlanacağınız süre emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece prim günü kazandırır. 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim günüyle 58 yaşınızı ya da 15 tam yıl (5400 gün) prim günüyle 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor.

Tek kız çocuğunun Bağ-Kur yetim aylığı oranı

Babamdan Bağ-Kur maaşı alıyorum. Bana yüzde 25 veriliyor. Önce annemle birlikte alıyordum, sonra annem vefat edince tek almaya başladım. Bana annenin maaşı senin üstüne geçer dediler, yine aynı aldım. Yüzde 50 almalıydın diyorlar ama ben aynı alıyorum. Bunu düzeltmek için bir şey yapmalı mıyım? Hacer Kahyeoğlu

Babanızdan aldığınız yetim aylığı Ekim 2008'den önce bağlanmış ise annenizin vefatıyla aylığınızın oranı değişmez. Babanızdan bağlanan aylık Ekim 2008'den sonra bağlandı ise annenizin vefatı ile hem anasız hem babasız kaldığınızdan yüzde 50'ye yükseltilmesi gerekir.