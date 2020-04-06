GSS prim ödemeleri ertelendi mi?

SGK prim ertelemesine ilişkin son düzenleme ile genel sağlık sigortası primlerinin ödemesi de ertelendi mi? Saadet Sibel

SGK Yönetim Kurulu'nca alınan erteleme kararı ve yayınlanan genel yazıya göre prim ödemesine ilişkin erteleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 4/a (SSK) kapsamında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin primler ile köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanların primlerini kapsıyor.

65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme de işverenlerin 4/a kapsamında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin primler ile 4/b kapsamındaki sigortalıların kendi sigorta primlerini kapsıyor. Yönetim kurulu kararı ile genel yazıda genel sağlık sigortası primlerine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda isteğe bağlı sigorta primleri ile zorunlu genel sağlık sigortalılarının genel sağlık sigortası primleri erteleme kapsamına girmiyor.

İşten ayrılırsam emekli aylığım kesilir mi?

Yaklaşık 7-8 yıldır SGK'dan emekli hemşireyim. Özel hastanede çalışmaya devam ediyorum. Sağlığım ve ailevi problemlerim nedeni ile işten ayrılmak için çalıştığım hastanenin başhekimine şifahen ayrılmak istediğimi ilettim, ayrılırsam SGK'dan aldığım emekli maaşımın kesileceğini söyledi (yeni düzenleme geldiğini için). Bunun gerçek olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Azize Kasap

Emekli olarak özel hastanedeki çalışmanız sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma olmalı. Yani emekli aylığınızı kestirmemiş, çalışırken emekli aylığınızı da alıyor olmalısınız. Bu durumda, çalışmanız sona erdiğinde emekli aylığınızın kesilmesi söz konusu olmaz.

Emekli aylığınızı kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışıyor olsanız da, çalışmanız sona erdiğinde SGK'ya başvuruda bulunmanız üzerine emekli aylığınızın yeniden bağlanması mümkün olur.

Sonuç itibarıyla, emeklilik sonrası özel sektördeki çalışmanızın sona ermesi nedeniyle emekli aylığınızın kesilmesi söz konusu olmaz. Bu konuda yapılmış yeni bir düzenleme de yok.

Alt sınır ödemesi yetim aylıklarını artıracak mı?

Sorum 3 Nisan 2020 tarihli “Emekli aylığında 1.500 liralık alt sınır uygulaması” başlıklı yazınızla ilgili. Anne ve babama ağabeyimin vefatıyla aylık bağlandı. İkisine ayrı ayrı 1.070 lira civarı maaş yatıyor. İkisinin toplamı 2.150 kadar olduğu için onların aylıklarında artış olmayacak mı? Ahmet E.

Emekli, dul ve yetim aylıklarında 1.500 liralık alt sınır, kişi bazında değil aylık bağlanmasına esas olan dosya bazında uygulanıyor.

Anne ve babanıza, ağabeyinize ait aynı dosyadan 1.070'şer liradan toplam 2.140 lira, yani dosya bazında öngörülen 1.500 liranın üzerinde aylık ödendiğinden, aylıklarında artış olmayacak. Ancak emekli aylıklarına altı ayda bir yapılacak zamdan yararlanacaklar.