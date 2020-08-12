İşten ayrılan ihbar tazminatı alamaz

1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım. 15 yılı doldurup kendi isteğimle ayrılırsam ihbar ve kıdem tazminatlarını alabilir miyim? Oktay Özçelik

Hangi sebeple olursa olsun, işten kendi ayrılan çalışan ihbar tazminatına hak kazanamaz.

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazanmak için ise sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor. Zira sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emeklilikleri için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyor ve kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim gününün aynı işyerinde tamamlanması da gerekmiyor.

Buna göre, sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce ise 3600 prim gününüz de varsa, SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatı yazısı”nı işverene ibraz ederek kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak işten kendiniz ayrılmış olacağınızdan, ihbar tazminatı alamazsınız.

Emeklilik statüsünü son 7 yıl belirler

Askerlik borçlanması yaptım. Halen 4/a statüsünde çalışmaktayım. 4 Kasım'da emekli olacağım. 4/a kapsamında prim günüm daha fazla olmasına rağmen SGK son 7 yılda 4/b kapsamında prim ödediğim için 4/b statüsünden emekli olabileceğimi söylüyor. Maaşım çok azalır mı? Hamdi Poyraz

Emeklilik statüsünü son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi belirliyor. Son 2520 gün daha çok hangi sigortalılık kapsamında prim ödenmiş ise o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olunuyor.

Toplamda 4/a (SSK) kapsamındaki prim gününüz fazla olsa da son 2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlası 4/b (Bağ-Kur) kapsamında ise 4/b statüsünden emekli olursunuz. Siz emekli aylığına takılmışsınız, ancak bu durumda emeklilik şartlarınız da değişir. Zira 4/a statünden emeklilik şartları ile 4/b statüsünden emeklilik şartları aynı değil.

Üzerinden prim ödenen kazanç tutarlarına ve primlerin ödendiği dönemlere göre, 4/b statüsünden bağlanacak emekli aylığınız 4/a statüsüne göre daha az olabileceği gibi, emekliliğiniz için gereken prim gün sayısı ve emeklilik yaşınız da artabilir. Dolayısıyla 4 Kasım'da emekli olmanız mümkün olmayabilir.