Kısa çalışma döneminde işçi çıkarılabilir mi?

İşyerimi 27 Mart 2020 tarihinde geçici olarak kapatmak zorunda kaldım. Çalışanlarım için kısa çalışma ödeneğine başvurduk, ödenek almaya başladılar. Maalesef bu süreçte kiraları ödeyemediğim için tamamen işletmemizin faaliyetini durdurma kararı aldım. İşçilerimizin bu nedenle iş akdini sonlandırmak istiyorum. Bunun bir cezası olur mu? Ferhat Güneş

Koronavirüs kaynaklı kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekiyor.

İşyerinizde başlatılan kısa çalışma uygulamasının ne zaman sona ereceğini belirtmemişsiniz. Kısa çalışma uygulaması haziran ayını da kapsıyorsa, haziran ayı sonuna kadar çalışanlarınızın iş akitlerini sonlandırmamalısınız. Aksi halde çalışanlarınıza ödenen kısa çalışma ödeneklerinin tarafınızdan yasal faizi ile birlikte tahsili söz konusu olabilir.

Ayrıca 17 Nisan 2020 ila 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işçi çıkarmak yasaklanmış olup, yasağa uymayan işverene işten çıkarılan her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

İşyerinizi kısa çalışma uygulama dönemi bittikten sonra kapatıp, çalışanlarınızı da bu sebeple işten çıkarabilirsiniz. Böylece ay sonuna kısa bir süre kala riske girmemiş olursunuz.

Çalışması sona eren doktor ilave ödeme için ne yapmalı?

Emekli tıp doktoruyum. Emekli Sandığı statüsünden 2014 Ağustos ayında emekli oldum. Memuriyetimde hiç yöneticilik yapmadım, sonra değişik zamanlarda işyeri hekimliği yaptım. 31 Mart 2020 tarihinde işyeri hekimliğimi sona erdirdim ve bu tarihte işyeri hekimliği ile alakam kalmadı. Bunu SGK Ankara'ya bir dilekçe ile bildirdim. Emekli maaşıma ilaveten ek ödeme şu ana kadar (08.06.2020) yapılmadı. Üç aydan beri (nisan-mayıs-haziran) ek ödemeden faydalanamadım. Ek ödeme 1 Nisan 2020'den itibaren geçerli midir? Geçerli ise 1 Nisan 2020'den itibaren toplu ödeme alabilir miyim? Nereye ve nasıl müracaat edip nasıl bir yol izlemeliyim? M.K.

Yasa hükmüne göre, ilave ödemeden yararlanma hakkı olanlardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren ödenmeye başlanır.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla çalışmanızı sona erdirdiyseniz, ilave ödemeye 1 Nisan'dan itibaren hak kazanısınız ve birikmiş olarak ödenmesi gerekir. Ancak salgın nedeniyle kamu kurumları eksik personel ile işlerini yürüttüler/yürütüyorlar. İşleminiz bu nedenle gecikmiş olabilir. Ayrıca işleminiz SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığınca yapılacak. Dilekçenizi farklı bir birime gönderdiyseniz, yerine ulaşması için de gecikmiş olabilir.