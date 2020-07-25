Kısa çalışma süresince yeni işçi alınamaz mı?

Pandemi süreci olmasaydı 1 Nisan 2020'de kurumsal bir firmada işe başlayacaktım. Ancak firma mart sonunda home-office uygulamasına geçtiğinden başlangıç tarihimi mayıs başına erteledi. Sonrasında, kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu ve yasal açıdan yeni istihdam yapamayacağını, yani beni işe alamayacağını iletti. Meclis'te kabul edilerek yasalaşan mini istihdam paketinde kısa çalışma ödeneğinin bazı sektörler açısından 3 veya 6 aya kadar uzatılması öngörülüyor. Kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenlerin kısa çalışma süresince yeni işçi istihdamı yasak mı? Umutcan Zeren

İşyerinde kısa çalışma uygulandığı dönemde işe yeni işçi alınamayacağına ilişkin yasal bir kısıtlama yok. Ancak sorunun yanıtı için her olayı kendi özel koşulları içinde değerlendirmek gerekir. Yanıt, her işyerinin ve istihdam edilecek kişinin durumuna göre değişir.

Kısa çalışma sürelerini ve kısa çalışma yaptırılacak çalışanları her işyeri kendi özel koşullarına göre belirler. Kısa çalışma, işyerinde çalışanların tamamı veya bir kısmı için uygulanabilir. Çalışma süreleri belirli bir oranda ya da tamamen azaltılabilir.

Bu bağlamda, kısa çalışma uygulanan işyerinde çalışma süreleri kısmen veya tamamen azaltılmış olduğundan, genel olarak yeni istihdama ihtiyaç olmadığı kabul edilir. Yeni istihdam, kısa çalışma uygulamasına ilişkin beyanın gerçek olmadığı değerlendirmesi yapılmasına neden olabilir.

Diğer yandan, işyerinde mevcut çalışanlardan farklı meslekte bir çalışanın mesaisine ihtiyaç duyulabilir. İşyerinde de hem çalışma süresi hem de çalışanlar bakımından sınırlı olarak kısa çalışma uygulanıyorsa, işe yeni çalışan alınması söz konusu olabilir. Bu nedenle de işe başlatılmamanızı kendi özel koşullarınız içinde değerlendirmek gerekir.

Kısa çalışma döneminde tam zamanlı çalışma

Hem kısa çalışma ödeneği aldım hem de tam zamanlı çalıştım. Bu durum ileride bana ne gibi bir sorun çıkarır? İsmi saklı

İşverenin kısa çalışma yaptıracağını bildirdiği çalışanını tam zamanlı olarak çalıştırması yasa hükmüne aykırı. Bu durumun tespit edilmesi halinde, çalışana ödenen kısa çalışma ödeneği işverenden yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Bu bağlamda hem kısa çalışma ödeneği almanız hem de tam zamanlı çalışmanız size bir sorun çıkarmaz. Ancak tespiti halinde, yersiz ödenen kısa çalışma ödeneği işverenden yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Kıdem tazminatı için bir yıl çalışma gerekiyor

3 Temmuz 2019 tarihinde bir yılı doldurmama altı gün kala iş akdim feshedildi. Kıdem tazminatı hakkım var mı? İsmet Beytekin

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az bir tam yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bir yılı tamamlamadan işten çıkarıldığınızdan kıdem tazminatına hak kazanamıyorsunuz. İşten hangi gerekçeyle çıkarıldığınızı belirtmemişsiniz. İşten çıkarılma nedenine bağlı olarak, fesih hakkının kötüye kullanıldığı iddiasıyla kötü niyet tazminatı talebinde bulunmanız söz konusu olabilir.