Ben anlatamıyorum CIA anlatsın…

Alec İstasyonu…

CIA Terörle Mücadele Merkezi'nde Usame bin Ladin'i takip birimin adıydı.

Michael F. Scheuer (d. 1952), 2001- 2004 arası Alec İstasyonu şefiydi.

Ne zaman ki; 2004 yılında ABD'nin İsrail'le yakın ittifakını eleştirdi, 22 yıllık CIA görevinden istifa etmek zorunda bırakıldı!

ABD'nin İsrail'e yönelik dış politikası hakkındaki eleştirilerine devam edince bu kez 2009 yılında “Global Terörizm Analisti” olarak görev yaptığı Jamestown Vakfı'ndan kovuldu! Birkaç büyük bağışçı Jamestown'a verdikleri parayı geri çekmekle tehdit etmişlerdi. Nasıl kızmasınlar; şunu diyordu:

-”İranlılar onları kışkırtmadıkça ABD için tehdit oluşturmuyor. İsrailliler için bir tehdit olabilirler ama ABD için bir tehdit değiller.”

CIA ajanı Scheuer farklı biriydi… Örneğin, “İslam terörizmi” tanımı yerine “İslamcı isyan” denilmesini savundu.

-“Keşmir, Sincan, Çeçenistan sadece bağımsızlık için değil, kurumsallaşmış barbarlığa karşı mücadele ediyorlar; yani bize karşı” diyerek “CIA ezberini” bozdu!

CIA çalışanları için El Kaide hakkındaki bilgileri topladığı “Through Our Enemies' Eyes” (Düşmanlarımızın Gözüyle) el kitabını geliştirip çıkardı.

Usame bin Ladin, 2007'de piyasaya sürülen video kasetinde, “Neler olup bittiğini anlamak istiyorsanız; ve bize karşı savaşı kaybetmenizin nedenlerinden bazılarını öğrenmek istiyorsanız, o zaman Scheuer'i okuyun” dediği kitap, “Imperial Hubris” (İmparatorluk Kılıcı) idi.

Dilimize “Kudret Körlüğü” olarak çevrilen kitabında Scheuer bizi/ülkemizi yakından ilgilendiren tespitlerde bulundu:

CIA MARİFETLERİ

Her daim derim ki, “derine kazın!”

Bunun için bilgi sahibi olmak ve bilgiyi analitik düşünceyle taçlandırmak gerekir.

Acımasız savaşları yaşandığı dünyada duygulara yer yok. Yol gösterici olan sadece akıldır.

Bakınız:

-ABD, PKK'ya silah yardımı mı yapıyor; petrol anlaşması mı yapıyor; benim aklıma CIA ajanı Scheuer geliyor.

-IŞİD mi dersiniz, FETÖ mü dersiniz; benim aklıma CIA ajanı Scheuer geliyor.

-Mısır, Libya'yı çıkartma yapacakmış mı deniliyor, benim aklıma CIA ajanı Scheuer geliyor.

Diyor ki; 22 yıl CIA'da görev yapan Scheuer:

–“ABD'nin tek amacı, iç savaş çıkartmaktı. Batılı güçler ve Amerika; Suriye, Irak ve Afganistan gibi bölgelere asker göndermek istemiyor. Amaç, bu bölgelerde iç savaş çıkartmak. Şu an en büyük umudumuz; Sünnilerin ve Şiilerin kanları kuruyana kadar birbirleriyle savaşmalarını sağlamaktır.”

Somut bilgiler verdi:

-“Ben IŞİD'in Bağdat'ta ilerleyeceğini düşünüyordum. Çünkü Sünniler, Şiileri öldürüyordu ve tam da istediğimiz buydu…”

Çünkü benzerini El Kaide ile yapmışlardı. Bu sebeple 11 Eylül'den önce bin Ladin'i öldürmek için sekiz ile on fırsat yakalamışlar ama parmaklarını oynatmamışlardı!

CIA kargaşadan besleniyordu. Bu nedenle…

CIA, IŞİD ile iç savaş çıkardı…

CIA, FETÖ ile iç savaş çıkarmak istedi…

CIA, Amerikan Conileri yerine petrol kuyularına PKK'yı bekçi yaptı…

CIA, Ortadoğu'da ısrarla Sünni-Şii savaşı çıkarmak istedi; “İslam Savaşı” yaptırmak.

Türkiye gündemini bu perspektiften değerlendirmek gerekmez mi? Ayasofya'dan İstanbul Sözleşmesi'ne kadar bizi içe döndürecek suni konularla enerji tüketiyoruz…

Bakınız:

KAFAYI KUMA GÖMMEK

Yunanistan, Ege kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırıyor.

Mısır silahı kullanılarak Libya üzerinden Türkiye'ye “sopa” gösteriliyor.

ABD, Kuzey Suriye'de PKK'ya devlet kurduruyor. İdlib kaynıyor.

S-400'ler ve F-35'ler veya Halkbank davası başımızı ağrıtıyor.

Ermeniler, Azerbaycan'ı sıkıştırıyor.

Suudi Arabistan Türk düşmanı herkesle ittifak kuruyor; tek destekçimiz Katar'ı boğmak istiyor.

AB kibirli tavrını sürdürüyor; COV 19 silahıyla Türkiye'yi “lanetli ülke” ilan ediyor; turist gelmesini engelliyor.

Bunca dış sorun varken biz ne yapıyoruz:

Bize yakın Rusya ile

ilişkimizi soğutmak için Ayasofya sorunu yaratıyoruz.

Bu zorlu dönemde –dokuz yıl sonra- İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyoruz.

Bunu yerine –mesela- şunun üzerinde durmamız gerekmiyor mu:

-Lübnan/Beyrut patlaması neye yol açacak?

Kafamızı kuma gömmekten vazgeçelim artık…

Meraklısına şu bilgiyi vereyim:

Pulitzer ödüllü Lawrence Wright'ın 2006'da yazdığı; ve aynı isimle 2018'de dizi yapılan “The Looming Tower”, FBI ve CIA rekabetinin 11 Eylül saldırısı üzerindeki etkisini konu etti. Dizideki “Martin Schmidt” karakteri Michael F. Scheuer idi…