Bize açı lazım

Belirli bir konu üzerindeki gerçekler, kamuoyunu oluşturmada duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili artık…

Buna, “post-truth” deniliyor; hakikat ötesi!

Olguların, doğruların, belgelerin, gerçeklerin önemini yitirdiği süreçten geçiyoruz.

Örneğin:

Osman Kavala'nın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde rolü olduğu iddiasıyla tutuklanması üzerine, Fetullah Gülen'e karşı mesafeli olduğunu yazdım. Soros vakfındaki bölünmeyi anlattım.

Sen misin gerçeklerden bahseden, “Kavalacı” olduğum yazıldı! Yani ülkemizde, kişiye yapılan haksızlığa karşı çıkmak sizi hemen “ocu” yapıveriyor! Çünkü:

Kimileri gerçeği yazmanızı istemiyor; duygularını ve kişisel kanaatlerini okşamanızı bekliyor! Bu sebeple…

Yazıdaki argümanlara “doğru” ya da “yanlış” demeden sizi itham edebiliyor!

Peki arkadaş!

Karşıt görüşte olduğunuz biri mağdur edildi ise buna göz yummak mı gerekir? Böyle adaletsizlik olur mu? İnsan hakikat yolundan nasıl ayrılır? İnsan, hoşuna gitmiyor diye hakikate nasıl sırtını döner? Unutmayınız ki, haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğurur…

Salt okuyucusunun gönlünü okşayana, yazar/gazeteci denmeyeceği gibi aydın da denemez!

AH NE TESADÜF

Benzer anlayışla…

Koronavirüsü (eski adıyla 2019-nCoV, şimdi COVID-19) hiçbir kulvarda tartıştırmıyorlar…

Küresel medya ne dayatıyorsa, tek şüphe duymadan mutlak inanmanızı istyorlar! Oysa dünyada büyük tartışmalar yapılıyor. Mesela:

5G, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi Çin Mobil Araştırma Enstitüsü (CMRI) tarafından başarıyla tamamlandı. 2020 yılında dünyada faaliyete geçmesi bekleniyordu.

ABD merkezli küresel medya, geçen yıl ısrarla 5G'nin sağlığa kötü etkisi olduğunu ve öldürücü kanser-grip benzeri semptomlara neden olduğunu yazmaya başladı. Şunu da yazdılar: 5G sadece 4G'den sonraki yeni nesil mobil bağlantı değil; özellikle askeri teknoloji; bir biyolojik silahtı bu…

Ki bunlar yazılırken daha ortada koronavirüs yoktu!

Peki. 5G sunumu için seçilen test şehri hangisiydi; koranavirüsün ortaya çıktığı Wuhan!

Wuhan, 18-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Military World Games'e ev sahipliği yaptı. Ve etkinlik için 5G'yi ilk kez kullandı.

Aynı gün… 18 Ekim 2019'da New York Johns Hopkins Center, Dünya Ekonomik Forumu ve (aşı imparatoru) Bill ve Melinda Gates Vakfı ile ortaklaşa salgın hastalıklar simülasyonu “Olay 201 – Küresel Bir Salgın Egzersizi”ne ev sahipliği yaptı. Bu simülasyon için hangi virüsü seçtiklerini tahmin edin? Evet, koronavirüs!

5G denemesi mi koranavirüse yol açtı?

Yoksa koranavirüs mü, 5G teknolojisinin önüne geçmek için piyasaya sürüldü?

Zaman sorunun yanıtını ortaya çıkaracak mutlaka. Ama konum şu: Biz bu tür tartışmaları hiç yapmıyoruz. Yaptırmıyorlar!

GERÇEĞİ ARAMAK

Yaptırmıyorlar çünkü:

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel medyaya yaptığı açıklamalara inanıyorlar.

Yukarıda yazdığım Johns Hopkins Center toplantısında (ki uzatmamak için Johnson&Johnson gibi ilaç devlerinin de toplantıya katıldığını yazmadım) şu karar alındı:

-“Salgın hastalıklar konusunda ‘sahte haberlerin' yayılmasını durdurmak zorundayız; bilgiyi kontrol etmenin tek yolu, tek bilgi sağlayıcısının Dünya Sağlık Örgütü olmasıdır!”

Nitekim öyle de oldu… (Bu kurumun Rockefeller ve itibarıyla ABD küresel ilaç şirketlerinin kontrolüne nasıl geçtiğini “Kara Kutu” kitabımda ayrıntılı yazdığım için geçiyorum.)

Şüphe duyulmadan/soru sorulmadan ne bilim, ne de gazetecilik yapılabilir. Kimi gazeteciler tek bilgiye sahip olmadan sosyal medyada neler yazıyor, şaşırıyorum! Bunu halkın beklentilerine uyup popüler olma/tek tık fazla “beğeni” alma adına yapıyorlar herhalde…

Sorsan… Koronavirüs aşısını bulduğunu iddia eden biyoloji ve ilaç şirketi Inovio hakkında tek bilgileri yoktur. Keza derin ilaç şirketi Gilead Sciences ismini bilirler mi? Sanmam.

Bakın:

Koronavirüs kelimesi, sadece COVID-19'u değil, birçok virüs türünü ifade eder. Tahmin edin, aşı geliştirmek için kullanılabilecek koronavirüs için patent sahibi kim; Pirbright Enstitüsü. Ve bilin bakalım sahiplerinden biri kim; Bill ve Melinda Gates!

Şunu söylüyorum:

Bize gerekli olan aşı'dan önce açı'dır:

Israrla, Yeni Soğuk Savaş süreci başladı, diyorum.