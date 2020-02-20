Erdoğan kavrayamıyor

Prof. John E. Roemer (d. 1945)…

Amerikalı ekonomist ve siyaset bilimci…

Marksist…

Halen Yale Üniversitesi görev yapıyor…

Fırsat buldukça takip ettiğim biri Roemer…

Biliyorsunuz sosyalizm ABD'de siyasi gündemine, (özellikle Senatör Bernie Sanders'ın ABD başkan adaylığı için Demokrat Parti'den aday adayı olması ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in parlayan ışığıyla) geri döndü.

Anketlerde genç Amerikalıların yarısının sosyalizmi, kapitalizme tercih ettikleri ortaya çıktı.

Prof. Roemer bir hafta önce şunu yazdı:

-“Komünizmin 20'inci yüzyıldaki başarısızlığı sosyalizmin değil, otokrasinin ve merkezi planlamanın başarısızlığıydı.

-“Sosyalizm, birbiriyle bağlantılı üç bölümden oluştuğu düşünülebilir: ekonomik davranış etiği, dağıtıcı adalet etiği ve ahlak kurallarına uyan ve ahlakı uygulayan bir dizi mülkiyet ilişkisi. İnsanlar ahlak kurallarına göre davranırlar ve mülkiyet ilişkilerini uygularlarsa, dağıtım adaleti gerçekleştirilebilir…

-“Sosyalizmin davranışsal ahlakı, işbirliğidir. Sosyalist toplumun vatandaşları, herkesin yaşamını iyileştirmek üzere kolektif bir girişimde bulunduklarının farkında olmalıdır…

-“ Sosyalist toplumun dağıtım etiği, fırsat eşitliğini yaygınlaştıran bir toplumdur. Kapitalizmden sonra, bu kez demokratik ‘paylaşım ekonomisi' yoluyla kolektif üretimin ve eşitlikçi dağıtımın bir kez daha denenmesi gerekiyor…”

Ekonomik krizi atlatamayan Amerika gündeminde bunlar var.

Ya Türkiye gündeminde?

Bu soruya geleceğim ama şunu da eklemeliyim:

LENİN VE ÇAR

Prof. John E. Roemer, Oyun Kuramı'nı kullanarak Bolşevik Devrimi başarısını şöyle analiz etti:

-İki oyuncudan birinin kazancının, diğerinin kaybına eşit olduğu oyuna, “Sıfır-toplamlı oyun” denir.

-Devrim, Lenin ve Çar arasındaki sıfır-toplamlı oyundur. İki lider, toplumun desteğini kazanmak için rekabet halindedir.

-Lenin, politik gücü elinde bulunduran Çar'ı devirmek amacıyla devrim organize eder. Bunu yaparken yeni gelir dağılımı vaadi gibi iyi hayat seçeneği sunar. Çar ise devrimi önlemek için cezalandırma yöntemine başvurur.

-Bireyler devrime katılıp katılmama kararını verirken; Lenin'in yeni gelir dağılımını ve Lenin'in başarısız olması halinde alacakları cezayı düşünür.

-Teoride, devrime katılan insan sayısı arttıkça devrimin başarı olasılığının yükseleceği kabul edilir.

-Bu modele göre Lenin ve Çar'ın mutlaka ideolojik olması gerekmez. Stratejileri vardır ve amaçlarına ulaşmaya çalışırlar.

-Model, oyunun denge noktasında Çar'ın stratejisinin ne kadar “zalim”, Lenin'in stratejisinin ise ne kadar “ilerici” olduğuyla ilgilidir.

Kaybeden zulüm yanlısı Çar mı?

Kazanan vaat eden Lenin mi?

Şimdi:

Birbirinden kopuk gibi görünen bu iki bölümdeki konuları neden yazdım?

Türkiye'ye geleceğim:

ÖZÜNDE KAYBEDEN AKP

Amerikan Devleti…

Demokratik Sosyalist Bernie Sanders ve taraftarlarına yönelik, (1940'lı yılların sonunda başlayıp 1950'li yılların sonuna değin sürmüş anti-komünist avı) McCarthycilik zorbalığına başvurmuyor artık…

Ya Türkiye?

-Özgürlük talep eden Gezi'yi inatla “Çar kafasıyla” değerlendirmek iktidara yarar sağlar mı?

–Osman Kavala'yı tekrar cezaevine atmak iktidara yarar sağlar mı?

Sadece bunlar değil ki…

-Eski milletvekili Mahmut Alınak'a zorla kelepçe vurup onuncu kez hapse atmak iktidara yarar sağlar mı?

-Açlık grevindeki Grup Yorum üyelerinin ölmesi iktidara yarar sağlar mı?

Binlerce örnek var böyle…

Yani:

Aralarında çıkar çatışması olan zıt kutuplardaki rakiplerden birinin kazanmasının, zorunlu olarak diğerinin kaybetmesine bağlı olmasından dolayı, sonuçta kazançlar ile kayıpların toplamı sıfıra eşit olmayacak mı? Eğer oyunu, “birinin kaybı üzerine” kurarsanız, gerçekte kazanır mısınız? Birinin tehdidi, ötekinin fırsatı değil ki; herkes aynı gemide değil mi? (Nash dengesi!) Türkiye istikrarsızlığının kime yararı var?

Şiir okuyan Erdoğan'ı hapse atarak “kazanılmadığı” ortada değil mi? Peki, benzerini bugün Erdoğan niçin yapıyor?

Kapitalizmin mabedi ABD, demokratik sosyalizmi belki iktidara taşıyacak! AKP/Erdoğan ise hâlâ inatla “Çar taktiklerine” sarılıp; Kavala, Alınak, Grup Yorum gibi “sosyalizme” inananları hapse atarak, istikrarı sağlayacağını sanıyor!

AKP/Erdoğan'ın Gezi'yi bir türlü kavrayamaması “Çar yolunda” ısrar ettiğini göstermektedir.

Oysa bırakınız:

Yüz çiçek açsın, yüz fikir yarışsın…