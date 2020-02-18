Kim bu adamlar

Günümüzde modern propagandanın amacı:

Yanlış bilgilendirme değil, eleştirel düşünme kabiliyetini yorarak hakikati ortadan kaldırmaktır…

Başlayabilirim:

Bir haftadır gündemde ne var:

RAND Corporation Raporu var: “Türkiye'nin Milliyetçi Rotası.”

276 sayfalık raporun 14'üncü sayfasında yer alan “orta kademe askerler rahatsız, yeni bir darbe girişimi bile olabilir” değerlendirilmesi medyada olanca hararetiyle tartışılıyor.

Kimi yandaşlar hemen “Avrasyacı Kemalistler darbe yapacak” yaygarasına başladı. Bunların hepsinin geçmişte FETÖ destekçisi olması dikkatimi çekti. Bu şu soruma sebep oldu:

Raporu hazırlayanların bilgi kaynağı kimler? Ve bu çalışmaya imza koyanları tek tek araştırdım:

-Stephen J. Flanagan… RAND kıdemlisi. Askeri strateji uzmanı. Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nda istihbaratçı olarak çalıştı. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi üyesiydi. Dış İlişkiler Konseyi'nin önde gelen isimlerinden. “Türkiye, Rusya, İran: Avrasya Güç Dinamikleri” gibi raporlar hazırladı.

–F. Stephen Larrabee… RAND Corporation Avrupa Güvenliği Başkanı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Sovyet-Doğu Avrupa ilişkileri ve Doğu-Batı siyasi-askeri ilişkilerinde uzman olarak çalıştı. Türkiye ile ilgili çok rapora imza koydu: “Küresel Jeopolitik Değişim Çağında ABD-Türkiye İlişkileri”, “ABD Güvenlik Ortağı Olarak Türkiye”, “Türkiye'de Siyasal İslam'ın Yükselişi” gibi…

Gelelim diğerlerine:

RAND EKİBİ

Türkiye ile ilgili son raporu hazırlayan diğer isimleri kısaca tanıtayım:

– Anika Binnendijk… Rusya-Avrasya uzmanı olarak Savunma Bakan Yardımcısı gibi çok görevlerde bulundu. Halen Carnegie Uluslararası İlişkiler Etik Konseyi Mütevelli Heyeti üyesi…

– Shira Efron… RAND'ın Ortadoğu ile İsrail konusunda özel danışmanı. Bu kurumdan önce, İsrail'deki Kapsayıcı Güvenlik Enstitüsü'nün politika direktörüydü…

– James Hoobler… İran merkezli Ortadoğu uzmanı. ABD-Türkiye ilişkileri konusunda makaleler yazdı.

– Magdalena Kirchner… Uluslararası güvenlik alanında uzman. Dış İlişkiler Konseyi üyesi. “Devlet Sponsorluğunda Terör” araştırmasını Irak-Türkiye üzerine yaptı. Keza: “Ortadoğu ve Mağrip'te Çatışmalar” çalışmasında Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü konu etti.

– Jeffrey Martini… Arap dünyası uzmanı. Örneğin, Müslüman Kardeşler üzerinde çok çalışma yürüttü.

– Alireza Nader… İran hakkında raporlar yazdı. Dış İlişkiler Konseyi üyesi.

– Katherine Costello… Terör ve medya konusunda uzman; Türkiye ve Rusya medyası üzerine makale yazdı.

– Peter A. Wilson… RAND'ın kıdemli savunma uzmanı.

Sorumu tekrarlayayım:

Bu RAND uzmanları Türk Ordusu'nun orta kademesinin “rahatsız” olduğu bilgisini nereden edindi? Kaynakları kimlerdi?

ŞAŞIRIYOR MUYUZ

Raporun kaynağı kim merak ediyorum?

New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal gibi Amerikan medyasının sürekli alıntı yaptığı terör uzmanı RAND çalışanı var: Colin P. Clarke.

-“Erdoğan'ın Ölümcül Kör Noktası” (16 Şubat 2018)

– “Türkiye Suriye'de Neler Başarmaya Çalışıyor?” (2 Nisan 2018)

– “Türkiye'nin Çifte Standardı: Ankara'nın Eylemleri İslam Devletine Karşı Çıkma İddialarına Nasıl Çelişiyor?” (13 Nisan 2018)

Clarke'ın bunlara benzer makalelerinde ortak bir imza var: Ahmet S. Yayla.

Bu ismi biz nereden tanıyoruz: 2015 yılında “hastalık” bahanesiyle ABD'ye giden ve bir daha dönmeyen firari polis müdürü! FETÖ elemanı olduğundan kuşku yok. Öyle ki… ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminin kurgu olduğunu söyledi!

RAND'ın haber kaynağı firari Ahmet S. Yayla gibi ABD'deki FETÖ müritleri mi? Kuşkunuz olmasın. Hedefleri hala Türkiye'yi karıştırmak; Mehmetçik arasında kuşku yaratmak…

Sahi…

RAND, 15 Temmuz FETÖ darbesi öncesi “Türkiye'de askerler darbe yapabilir” diye bir araştırma neden yayınlamadı? Tek makale bile yok!

Aksine… Son raporda imzası olan Alireza Nader, 15 Temmuz darbesinden hemen sonra “Erdoğan ve Humeyni'nin Ortak Noktaları” diye makale yazdı! Türkiye üzerine çok makale yazan F. Stephen Larrabee, hiçbir gün FETÖ tehlikesinden bahsetmedi. Bugün Türk Ordusu orta kademesi hakkında bilgi sahibi olanlar 15 Temmuz darbesini atlaması ilginç değil mi?

Demem o ki:

Bugün… FETÖ sevdasını sürdürenler RAND Raporu'nun peşine takılmasına şaşırıyor muyuz? Hayır!